RAGベクトル・データベースは、機械学習と生成AIシステムが情報にアクセスし、適用する方法を刷新します。知識をモデル内に固定されたものとして扱うのではなく、コンテキストに応じて動的に取得、評価、使用できるものとして扱います。

この変化は、知識、検索、根拠付け、操作という4つの主要領域に影響を及ぼします。