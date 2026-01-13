その主な目的は、速度、一貫性、サービスの可用性を向上させながら手作業を減らすことです。エンタープライズ・チャットボットは、機械学習（ML）、自然言語処理（NLP）、会話型AI、自然言語理解（NLU）を用いてユーザーの意図を特定し、自然で会話的な方法で応答します。これらの機能により、コンテキストと正確性を維持しながら、日常的なやり取りを効率的に処理できます。
カスタマー・サービス環境では、エンタープライズ・チャットボットは、オムニチャネル・サポートストラテジーの一環として、デジタル・チャネルとメッセージング・チャネル全体での大量の繰り返し質問に対応するのに役立ちます。即時かつ正確な応答と継続的な可用性を提供し、応答時間を改善し、一貫した顧客とのやり取りをサポートすることで、顧客満足度の向上に貢献します。
例えば、英国の大手小売・商業銀行では、ユーザーが自然言語で投げかける質問に対し、チャット内で先回りして回答するAI搭載システムを導入しています。この導入により、一部の回答に対する顧客満足度が150％向上しました。1
また、エンタープライズ・チャットボットは日常的な問い合わせを自動化することで、サポート・チームの負担を軽減し、人間の担当者がより複雑な問い合わせや問題に集中できるようにします。
エンタープライズ・チャットボットは、社内のビジネス・プロセスに広く使用されています。組織はAIとチャットボットやバーチャル・アシスタントを利用して、従業員の入社手続き、ITヘルプデスクへの依頼、人事に関する質問、インベントリー照会やシステムへのアクセス依頼などの運用業務を効率化しています。これらを使用するとワークフローが簡素化され、従業員が複数のツールやインターフェースを操作する必要性が減ります。
例えば、エンタープライズ・グレードのAIチャットボットは、メッセージング・プラットフォーム、企業のWebサイト、またはモバイル・アプリケーションを通じて、注文の追跡やeコマース・アカウントに関する質問で顧客をサポートできます。社内では、チャットボットがSlackやMicrosoft Teamsなどのツールを使って人事やITに関する質問に答えることで、従業員をサポートし、手作業で情報を探す必要性を減らします。
エンタープライズ・チャットボットの主な特徴は、APIを使用して既存のエンタープライズ・システムと深く連携できることです。エンタープライズ・チャットボット・ソリューションは、多くの場合顧客関係管理（CRM）プラットフォーム、チケットツール、ナレッジ・ベース、その他のコアアプリケーションに接続されます。
統合により、データの取得、アクションの実行、パーソナライズされた応答の提供、事前定義されたスクリプトを超えた機能の拡張が可能になります。より高度なエンタープライズ・チャットボットは、マルチステップ・ワークフローを実行し、複数のシステムと対話し、定義されたルール内で自律的にタスクを完了できるAIエージェントを組み込むことができます。
エンタープライズ・チャットボットには、多言語サポートなどのセキュリティー、拡張性、カスタマイズ性が不可欠です。機密情報を扱い、組織のポリシーに準拠し、複数の地域で一貫して運用される必要があります。このプロセスは、HIPAAやGDPRなどの標準への準拠と高品質のデータ処理がクリティカルな医療などの規制の厳しい業種・業務では特に重要です。
会話型インターフェースがデジタル・システムと対話するための標準的な方法になるにつれて、エンタープライズ・チャットボットは、組織がサービスを提供し、日常業務のサポートにおいて、ますます中心的な役割を果たすようになっています。
IBMニュースレター
AI活用のグローバル・トレンドや日本の市場動向を踏まえたDX、生成AIの最新情報を毎月お届けします。登録の際はIBMプライバシー・ステートメントをご覧ください。
ニュースレターは日本語で配信されます。すべてのニュースレターに登録解除リンクがあります。サブスクリプションの管理や解除はこちらから。詳しくはIBMプライバシー・ステートメントをご覧ください。
エンタープライズ・チャットボットは、企業が人々や情報システムとやり取りする方法を大規模に変えます。組織が成長するにつれて、顧客、従業員、パートナーの間での質問や要求、日常的なアクションの数が増加します。AI駆動型のエンタープライズ・チャットボットは、複雑さを増すことなく大量の処理を可能とする一貫したインターフェースを提供します。
また、ユーザーをよりアクセスしやすい方法で企業システムに接続する上でも重要な役割を果たします。従業員や顧客に複数のツール、ポータル、ワークフローを使用させる代わりに、チャットボットは既存のインフラストラクチャー上の会話レイヤーとして機能します。このつながりは、組織が仕事の進め方を最適化し、チーム、地域、チャネル間のやり取りを標準化するのに役立ちます。
エンタープライズ・チャットボットは、継続性と拡張性の両方をサポートします。これらは同じロジック、ルール、ポリシーを維持しながら、タイムゾーンやチャネルを超えて継続的に動作します。これは、大規模で分散した組織全体で予測可能な結果、ガバナンス、整合性を必要とする企業にとって重要です。
エンタープライズ・チャットボットは、デジタル・インタラクションに関する期待の変化に企業が適応できるよう支援します。メッセージングや会話型のインターフェースが一般的になるにつれ、チャットボットは、基幹システムを再設計することなく、一貫した顧客体験を提供するための構造化された方法を提供します。これらにより、企業はデータと意思決定の制御を維持しながら、オペレーションを適応させることができます。
チャットボット、AIチャットボット、バーチャル・アシスタントという用語はしばしば同じ意味で使われますが、これらは異なるレベルの知性と機能を表しています。1
「エンタープライズ・チャットボット」は独立したテクノロジーではありません。この用語は、チャットボットが組織内でどのように設計され、デプロイされるかを表しています。エンタープライズ・チャットボットは、基本的なチャットボット、AIチャットボット、またはバーチャル・アシスタント・テクノロジーを使用して構築できますが、ほとんどはAIチャットボットとして、そしてバーチャル・アシスタントとして実装されることが増えています。
エンタープライズ・チャットボットが基本的なルールベースのチャットボットとどのように異なるかを理解すると、エンタープライズ・チャットボットが大規模なビジネス環境に適している理由が明確になります。主な違いは次のとおりです。
エンタープライズ・チャットボットは、拡張性、一貫性、システム・アクセスが必要な幅広いビジネス・シナリオで使用されています。ここでは、組織全体で実際にどのように適用されているかを示す一般的なユースケースをいくつか紹介します。
エンタープライズ・チャットボットは、アカウントの設定、設定手順、初期要件について案内し、新規ユーザーの開始を支援します。初期段階での質問に答え、セットアップのドキュメントを提示し、初めて使用する際の問題を軽減します。
例えば、SaaS向けチャットボットでは、新規顧客に対して、アカウントの有効化、必要な統合、初期設定タスクについて、順を追って説明することができます。
エンタープライズ・チャットボットは、メッセージング・チャネル、Webサイト、アプリ、ソーシャル・メディア全体で大量の顧客からの問い合わせを処理します。複雑なケースや機密性の高いケースをライブ・エージェントにエスカレーションする前に、一般的な問題を解決し、FAQに回答し、アカウントまたは注文情報を提供し、会話のコンテキストを維持します。
例えば、通信会社はチャットボットを使用してサービス停止のトラブルシューティングを行い、未解決の問題を適切なサポート・チームにつなぐことができます。
エンタープライズ・チャットボットは、リアルタイムのデータを取得し、ビジネス・システム全体でアクションをトリガーするために使用されます。これにより、ユーザーは自然言語で質問し、ダッシュボードを操作することなく洞察を得ることができます。
例えば、マネージャーはチャットボットを使用してインベントリーを確認したり、パフォーマンス・メトリクスをレビューしたり、配送スケジュールを確認したりすることができます。
組織は、人事およびヘルプデスク戦略の一環としてエンタープライズ・チャットボットを使用し、従業員の業務上の質問をサポートしています。これらのチャットボットにより、ポリシー、メリット、システム・ステータス、オンボーディング参考情報に会話形式でアクセスできます。
例えば、社内チャットボットは、新入社員がオンボーディング・タスクを完了したり、パスワードのリセットやソフトウェアへのアクセスなどの一般的なヘルプデスク・リクエストを処理したりするのに役立ちます。
エンタープライズ・チャットボットは、ユーザーが主要な機能を発見し、ワークフローを理解し、使用方法に関する質問を解決できるよう支援することで、従業員と顧客の継続的なエンゲージメントをサポートします。製品のより深い使用を促進し、トレーニングやサポート・リソースへの依存を減らします。
例えば、チャットボットはユーザーの行動に基づいて主要な機能を提案したり、高度なタスクを完了する方法を説明したりする場合があります。
エンタープライズ・チャットボットは、リードの獲得、潜在顧客との関わり、製品に関する質問への回答、関連情報の収集によって営業チームをサポートします。AIエージェントによって、意図を評価し、見込み客を特定し、計画、主要な機能、料金体系に関する会話をサポートし、価値の高い機会を営業担当者に伝えます。
例えば、ソフトウェア会社は、自社のWebサイトでエンタープライズAIチャットボットを使用して、必要性を判断する質問をしたり、購入意図を特定したり、関連するプランを推奨したり、デモをスケジュールしたりすることができます。
エンタープライズ・チャットボットは、大規模な組織の規模と複雑さに対処することで、基本的なオートメーションを超えた価値を提供します。主要なメリットには以下のようなものがあります。
高度なセルフサービス・ユーザー・エクスペリエンス：エンタープライズ・チャットボットは、ユーザーをエンタープライズ・ナレッジ・ベースやワークフロー、システムに直接接続することで、セルフサービスを強化します。高度なAIを搭載しており、複数のツールやポータル間を移動することなく、ユーザーを適切な参考情報やアクションに導くことで摩擦を軽減します。
一貫性、コンプライアンス、ガバナンス：エンタープライズ・チャットボットは、ビジネス・ルール、ブランド・ガイドライン、規制要件に沿って標準化された応答を提供します。組み込まれたガバナンス機能により、組織はコントロールを維持し、リスクを軽減し、予測可能な動作を大規模に確保することができます。
継続的でグローバルな可用性：エンタープライズ・チャットボットは、タイムゾーン、地域、言語に関わらず一貫したサービスを実現します。年中無休で稼働することで、人員の配置や地域のサポート・インフラストラクチャーを比例的に増やさずに、世界中の顧客や分散したチームをサポートします。
データとシステムのより深い活用：大規模なAIソリューションの一部として、エンタープライズ・チャットボットは、集中型AIプラットフォームを通じて、CRM、ERP、HRプラットフォーム、チケット発行ツールなどのシステムと直接統合されます。この統合により、リアルタイムのデータを取得し、アクションを実行し、ユーザーのコンテキストに基づいてパーソナライズされた応答を提供できるようになります。
部門全体の運用効率の向上：エンタープライズ・チャットボットは、反復的なタスクやトランザクション・タスクを自動化することで、カスタマー・サポートや人事、IT、およびオペレーションにおける手作業のワークロードを軽減します。このアプローチにより、チームは一貫したサービスを維持し、オートメーションを進化するビジネス・ニーズに合わせて調整しながら、より価値の高い作業に集中できるようになります。
比例的なコスト増加を伴わない拡張性：エンタープライズ・チャットボットは、需要の急増や季節的な量の変化、ビジネスの成長を管理することができ、人員の増加に相当するコストの増加は必要ありません。このプロセスはコスト増加を伴わないため、需要が変化する大規模組織に最適です。
人間のチームへのシームレスな引き継ぎ：オートメーションが限界に達した場合、エンタープライズ・チャットボットは、完全なコンテキストと履歴とともに会話を適切な人間のエージェントに転送します。このアクションにより、チャネルやデバイス間の継続性を確保でき、ユーザーやスタッフの重複した作業が軽減されます。
スピードと応答性：エンタープライズ・チャットボットは、大量のやり取りに迅速に対応できます。これらは、一般的なリクエストを即座に解決し、必要に応じて複雑なケースをエスカレーションするように設計されています。これは、毎日何千ものやり取りが発生する環境では不可欠です。
収益とライフサイクルのワークフローのサポート：エンタープライズ・チャットボットは、顧客ライフサイクル全体にわたってユーザーと関わることで、リードの絞り込み、オンボーディング、製品の使用、顧客維持を支援します。チャネル全体で一貫性を維持しながら、動きを前進させるのに役立ちます。
新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、ハイパードライブへの仮想エージェント・テクノロジー（VAT）の導入が一気に加速した理由について説明しています。
IBM® watsonx Assistantがどのようにコストを削減し、収益を向上させ、貴重なリソースをより価値の高い作業に割り当てできるかについて説明します。
AIの投資対効果を高めるために、主要な分野で生成AIの活用を拡大することで、どのように革新的な新規ソリューションの構築、提供を支援し、変化をもたらすかを紹介します。
対話型AIを使用して、あらゆるチャネルや顧客との接点で一貫性のある的確な顧客対応を実現します。IBM watsonx Assistantを使用して、顧客とのコミュニケーションを加速し、生産性を高め、収益を向上させる方法をご覧ください。
AIの導入で重要なワークフローと業務を再構築し、エクスペリエンス、リアルタイムの意思決定とビジネス価値を最大化します。
業界をリードするIBMのAI専門知識とソリューション製品群を使用すれば、ビジネスにAIを活用できます。
あらゆるデバイスやチャネルを通じて顧客にスムーズなセルフサービス・エクスペリエンスを提供し、従業員の生産性を向上させ、ビジネス全体に拡張できる生成AIアシスタントを簡単に構築できます。