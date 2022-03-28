ヘルプデスクとは、企業が顧客をリアルタイムにサポートできるようにするソフトウェア・ツール、もしくは人間のエージェントで構成されたチームのことです。
ヘルプデスクは、主に次の2つの役割を果たします。
ヘルプデスク・システムは、単一のインターフェース内でサポート・リクエストの効率的に整理します。これには、顧客の問題の整理や、エスカレーションを防ぐための自動化および分類機能が含まれます。またヘルプデスクのエージェントは、複数のエンゲージメントを相互参照して、エンド・ユーザーに最適なソリューションを迅速に提供することが可能になります。
ヘルプデスクは、サポートチームとそのユーザーにとってのユーザー・エクスペリエンス（UX）を大幅に改善させます。特に、ITサポートの生産性を高めることは、ソリューションと顧客満足度に貢献します。ここではサポート担当者とその顧客にとってメリットとなるヘルプデスクの5つの要素をご紹介します。
デジタル・トランスフォーメーションが進むにつれ、大企業から中小企業に至るまで、ヘルプデスクの重要性はますます高まっています。したがって、ヘルプデスクのエコシステムは、機敏性と適応性の両方が求められています。ここでは、最新のヘルプデスクが最も役立つ3つのシナリオをご紹介します。¹
ヘルプデスクが進化するにつれて、サポート担当者とチームは効率を維持するために、能力を拡張する必要があります。外部とのコミュニケーションの範囲を拡大するだけでなく、内部でのコラボレーションを強化することが必要になる場合もあります。ここでは部門および組織の成長に向けて、カスタマー・サポートチームを強化するための2つの方法をご紹介します。
ヘルプデスクが今日のビジネス・エコシステムにおいて重要性を増す中、多くの誤解も生まれています。ここでは、カスタマー・サポートを始める前に知っておくべき4つの通説をご紹介します。
ネイティブ自然言語処理（NLP）や自然言語理解（NLU）などの高度な言語機能を備えたチャットボットは、ヘルプデスク・システムの未来を牽引しています。最近の調査では、ITの意思決定者（ITDM）の58%がチャットボットを導入したことがある、もしくは導入の過程にあることが明らかになりました。³
バーチャル・アシスタント、チャットボット・ツールボックス、自動化アグリゲーター、プラットフォームに特化したチャットボットなどの新しいツールは、ヘルプデスクを常時カバーし、問題をより迅速に解決します。実際、チャットボットにより平均処理時間（AHT）が10%削減され、ITサービス管理（ITSM）に関連するコストが削減されています。¹
対話型AIを活用して、あらゆるチャネルで一貫性のあるインテリジェントなカスタマー・ケアを実現しましょう。
人間の会話を理解し、顧客体験を向上させる自然言語対応のAIチャットボットを紹介します。
IBM watsonx Assistantは、企業がAIチャットボットを使用して、より優れた顧客体験を提供できるよう支援します。AIチャットボットは、ビジネスの言語を理解し、既存のカスタマー・ケア・システムに接続し、エンタープライズ・セキュリティーと拡張性でどこにでも展開できます。watsonx Assistant は、反復作業を自動化し、機械学習を使用して、カスタマー・サポートの問題を迅速かつ効率的に解決します。
