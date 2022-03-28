ヘルプデスクは、主に次の2つの役割を果たします。

製品やサービスに関する顧客からの質問への回答 技術サポートとソリューションを通じた顧客サポート

ヘルプデスク・システムは、単一のインターフェース内でサポート・リクエストの効率的に整理します。これには、顧客の問題の整理や、エスカレーションを防ぐための自動化および分類機能が含まれます。またヘルプデスクのエージェントは、複数のエンゲージメントを相互参照して、エンド・ユーザーに最適なソリューションを迅速に提供することが可能になります。