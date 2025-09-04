カスタマー・サービスのための対話型AI

対話型AIは、NLP、ML、大規模言語モデル（LLM）のテクノロジーを活用し、人間の対話を機械が理解できる言語に変換します。変換されると、特定のナレッジベースから提供される情報に基づいて応答を生成します。

対話型AIテクノロジーは一様ではありません。最も効果的で高性能なAIツールは、数十億件の顧客対応データで学習されています3。適切に学習させることで、顧客のニーズを把握し、顧客満足度を高めることやコンタクト・センター内のワークフローを最適化し、全体的なサービス品質を向上させることも可能です。対話型AIソフトウェアは、やり取りのたびに継続的に学習し、進化し続けます。

NLP：これは、コンピューターやデジタル機器が人間の言語を認識、解釈、理解できるようにするテクノロジーです。NLPには自然言語理解（NLU）と自然言語生成（NLG）の2つのサブコンポーネントがあります。これらのツールはテキストを理解し、それを人間が理解できる形式に変換します。

ML：データセットで学習させたアルゴリズムを利用し、コンピューターが人間の学習方法を模倣できるようにするテクノロジーです。

例えば、顧客が対話型AIソフトウェアのインターフェース（アプリケーション）にテキストで問い合わせを入力すると、NLPがその意図を分析し、数十億件のやり取りを基盤として応答を生成します。時間の経過とともに、対話型AIのMLコンポーネントは顧客からの問い合わせに対する応答を改善し、エンドツーエンドでより正確なものにしていきます。