キーワードベースのインデックス作成に重点を置いている従来の検索エンジンとは異なり、AI検索エンジンはクエリのコンテキスト、意図、意味を分析し、パーソナライズされた関連性の高い成果を提供します。ユーザーのインプットを会話形式で解釈し、単純なキーワードマッチングを超えてパターンを分析し、オーダーメイドの応答を提供する。
AI検索エンジンは、複雑なクエリー、フォローアップの質問、より深い文脈の理解を必要とするタスクを処理するように設計されています。検索機能と主要な機能は構造化データと非構造化データの両方を処理できるため、アプリケーションをサポートするために使用できます。
IBMニュースレター
AI活用のグローバル・トレンドや日本の市場動向を踏まえたDX、生成AIの最新情報を毎月お届けします。登録の際はIBMプライバシー・ステートメントをご覧ください。
ニュースレターは日本語で配信されます。すべてのニュースレターに登録解除リンクがあります。サブスクリプションの管理や解除はこちらから。詳しくはIBMプライバシー・ステートメントをご覧ください。
従来の検索エンジンは、キーワードベースのインデックスを使用して、ユーザーのクエリと関連する成果を照合していました。このアプローチはスケーラブルで簡単な検索には効果的ですが、制限があります。検索結果は一般的なものになることが多く、パーソナライゼーションは最小限です。また、従来の検索エンジンは、非構造化データを処理できなかったり、複雑な会話形式のクエリを処理できなかったりする可能性があります。
対照的に、AI搭載した検索エンジンは、高度なアルゴリズムを使用してコンテキスト、意図、セマンティクスを分析します。ベクトル埋め込み（テキストや画像などのデータをML用に数値配列に変換）などの手法を使用することで、高品質な結果を得ることができます。また、セマンティック検索（キーワードだけでなく意味を理解する）も使用しているため、AI検索エンジンは微妙なクエリ、フォローアップの質問、動的なデータ環境により適したものになります。
従来の検索エンジンには、AI搭載の主要な成果の要約を提供するAI概要が組み込まれています。さらに、検索エンジン最適化（SEO）の性質も変化しています。コンテンツ作成者は、キーワード密度やバックリンクのストラテジーだけに焦点を当てるのではなく、AIモデルがコンテキスト、関連性、ユーザー意図をどのように解釈するかを考慮する必要があります。
AI検索エンジンは、次のような方法でエクスペリエンスを向上させることができます。
AI検索エンジンは、高度な機械学習、自然言語処理、情報検索システムを組み合わせて機能します。それらのコアコンポーネントには次のものが含まれます。
最新のAI検索エンジンは、GPT（生成的事前学習済みトランスフォーマー）やBERT （Transformerの双方向エンコーダー表現）などのトランスフォーマーモデルを活用しています。これらのモデルは、1つの単語を一度に分析するのではなく、文全体またはフレーズ全体を一度に分析します。この方法により、単語間の文脈や関係性をより効果的に理解し、微妙なパーソナライズされた応答を提供できるようになります。
AI検索エンジンにおける重要な進歩は、検索拡張生成（RAG）の統合です。RAGは、LLMの生成機能と外部の知識ベースまたはリアルタイム・データ・ソースを組み合わせます。クエリが送信されると、システムは関連するドキュメントまたはデータポイントを取得し、それらを生成AIモデルが一貫性のある正確な応答にまとめます。
AI検索エンジンは、大量のデータを効率的に処理できるように設計されています。この作業を行うためには分散インデックスシステムを使用します。このシステムは情報を整理するため情報をすばやく簡単に見つけられるようになります。これらのシステムは、逆インデックス作成（キーワードのリストの作成）などの従来の方法と、ベクトルベースの検索（データの背後にある意味を理解することに重点を置く）などの新しい手法を組み合わせたものです。
AI検索エンジンは検索をさらに高速化するために高度なアルゴリズムやキャッシュなどの最適化手法を使用して、頻繁にアクセスされる情報を一時的に保管し、より早く検索できるようにします。
AI検索エンジンは、リアルタイムの更新を提供するためにアプリケーション・プログラミング・インターフェース（API）や外部データソースと頻繁に統合されます。この機能は、金融市場や気象予報など、動的かつ最新の情報を必要とするアプリケーションに役立ちます。統合プロセスでは、検索エンジンのバックエンドを外部システムに接続し、シームレスにデータを使用できるようにします。
AI搭載の検索エンジンは、多くの業種・業務やユースケースで使用できる多用途のツールです。
AI検索エンジンは従来のウェブ検索を強化します。AIによる検索は単純なリンクの羅列ではなく、詳細で文脈に富んだ回答を求めるユーザーに最適です。フォローアップの質問、多層的な質問、またはなじみのないトピックの場合に役立つ場合があります。
eコマースでは、AI検索エンジンがユーザーの行動、好み、購入履歴を分析して、結果を提供できます。企業は、ショッピングのエクスペリエンスを向上させたり、パーソナライゼーションを通じて売上を伸ばしたり、大量の検索クエリを効率的に処理したりする必要がある場合に、AI検索エンジンを活用します。
AI検索エンジンはチャットボットやバーチャル・アシスタントを強化し、企業がカスタマー・サポートのワークフローを自動化できるようにします。これらのツールは、一般的な問い合わせに答え、問題を解決し、必要に応じて複雑な問題を人間のエージェントにエスカレーションすることができます。
医療分野では、AI検索エンジンが関連する医学研究、患者記録、診断情報を迅速かつ正確に検索して専門家を支援する可能性があります。AI検索エンジンは、お客様事例、文書、研究論文などの膨大な量の非構造化データへのアクセスを改善することで、医療従事者を支援します。
一部の組織では、AIの主要な機能を使用して社内のナレッジ・マネジメントを合理化することができます。これらは、従業員が特定の情報に迅速にアクセスする必要がある大規模な分散型データセットを持っている企業は特に役立ちます。
最適なAI検索エンジンには次のようなものがあります。
AI検索エンジンのメリットは次のとおりです。
AI検索エンジンは、クエリの背後にあるコンテキストと意図を理解することで、より正確な成果を得ることができます。
ユーザーは、無関係な成果を精査するのにかかる時間を短縮できます。
推奨事項と回答は、個人の好みや行動に合わせて調整されます。
AI検索エンジンは、膨大なデータセットを処理することができ、データの増加に合わせて拡張できます。
AIの透明性、データ・ガバナンス、モデル・トレーニングの進歩が、こうした多くの制限に対処しています。テクノロジーが進化するにつれ、より正確で公正かつプライバシーに配慮したAI検索エンジンを構築するためには関係者間の協力が鍵です。
ABIソリューションの進化する状況について独自の洞察を提供し、データおよび分析のリーダーにとって重要な調査結果、仮定、推奨事項をご覧ください。
データ・アクセスを簡素化し、データ・ガバナンスを自動化します。ワークロードのコスト最適化、AIと分析の拡張など、データレイクハウス戦略をデータ・アーキテクチャーに統合することで、あらゆるデータをあらゆる場所で利用できるようになります。
企業が繁栄するには、データを活用して顧客ロイヤルティーを構築し、ビジネス・プロセスを自動化し、AI駆動型のソリューションで業務を刷新する必要があります。
IBMコンサルティングと連携することで、企業データの価値を引き出し、ビジネス上の優位性をもたらす洞察を活用した組織を構築します。
より良い意思決定を可能にする、AIを活用して洞察を引き出すCognos Analytics 12.0をご紹介します。
企業が繁栄するには、データを活用して顧客ロイヤルティーを構築し、ビジネス・プロセスを自動化し、AI駆動型のソリューションで業務を刷新する必要があります。