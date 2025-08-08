従来の検索エンジンは、キーワードベースのインデックスを使用して、ユーザーのクエリと関連する成果を照合していました。このアプローチはスケーラブルで簡単な検索には効果的ですが、制限があります。検索結果は一般的なものになることが多く、パーソナライゼーションは最小限です。また、従来の検索エンジンは、非構造化データを処理できなかったり、複雑な会話形式のクエリを処理できなかったりする可能性があります。

対照的に、AI搭載した検索エンジンは、高度なアルゴリズムを使用してコンテキスト、意図、セマンティクスを分析します。ベクトル埋め込み（テキストや画像などのデータをML用に数値配列に変換）などの手法を使用することで、高品質な結果を得ることができます。また、セマンティック検索（キーワードだけでなく意味を理解する）も使用しているため、AI検索エンジンは微妙なクエリ、フォローアップの質問、動的なデータ環境により適したものになります。

従来の検索エンジンには、AI搭載の主要な成果の要約を提供するAI概要が組み込まれています。さらに、検索エンジン最適化（SEO）の性質も変化しています。コンテンツ作成者は、キーワード密度やバックリンクのストラテジーだけに焦点を当てるのではなく、AIモデルがコンテキスト、関連性、ユーザー意図をどのように解釈するかを考慮する必要があります。