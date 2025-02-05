APIとは、ソフトウェア・アプリケーションが相互に通信してデータ、機能、および特徴を交換できるようにする一連のルールまたはプロトコルです。APIは、eコマースストアがPayPalなどの支払いシステムと通信できるようにしたり、ブログがソーシャル メディアWebサイトから投稿を取得して埋め込むようにしたりするなど、単純な統合に使用できます。

エンタープライズ・システムでは、APIを使用することで、異なるエンタープライズ・データベース間でのデータのリアルタイム交換を可能にしたり、独立したアプリケーションを接続して自動化されたビジネス・プロセスを作成したりするなど、より大規模で実質的なプラットフォーム、システム、ワークフローを統合できます。

従来のポイントツーポイント統合（カスタム・コーディングを通じてシステムやアプリケーションを直接接続する）では、かなりの量のセットアップ作業と維持が必要です。これらは、分散ITアーキテクチャーにまたがる数百、数千のアプリケーションに依存する最新の環境の多くには適していないことがよくあります。

API連携は、より効率的なソリューションを提供します。API連携を通じて、組織はAPIを使用して統合フローを公開し、アプリケーション、プラットフォーム、システムの場所にかかわらず、最新のIT環境で不可欠な要素を統合できます。