API連携とは、アプリケーション・プログラミング・インターフェース（API）を使用して統合フローを公開し、エンタープライズ ソフトウェア アプリケーション、システム、ワークフローを接続してデータとサービスを交換することを指します。
APIとは、ソフトウェア・アプリケーションが相互に通信してデータ、機能、および特徴を交換できるようにする一連のルールまたはプロトコルです。APIは、eコマースストアがPayPalなどの支払いシステムと通信できるようにしたり、ブログがソーシャル メディアWebサイトから投稿を取得して埋め込むようにしたりするなど、単純な統合に使用できます。
エンタープライズ・システムでは、APIを使用することで、異なるエンタープライズ・データベース間でのデータのリアルタイム交換を可能にしたり、独立したアプリケーションを接続して自動化されたビジネス・プロセスを作成したりするなど、より大規模で実質的なプラットフォーム、システム、ワークフローを統合できます。
従来のポイントツーポイント統合（カスタム・コーディングを通じてシステムやアプリケーションを直接接続する）では、かなりの量のセットアップ作業と維持が必要です。これらは、分散ITアーキテクチャーにまたがる数百、数千のアプリケーションに依存する最新の環境の多くには適していないことがよくあります。
API連携は、より効率的なソリューションを提供します。API連携を通じて、組織はAPIを使用して統合フローを公開し、アプリケーション、プラットフォーム、システムの場所にかかわらず、最新のIT環境で不可欠な要素を統合できます。
API連携は、iPaaS（Integration Platform as a Service）ソリューションなどの重要な統合ツールの基盤となり、エンタープライズITアーキテクチャーのモダナイゼーションとデジタル・トランスフォーメーションにおいて極めて重要な役割を果たします。モダナイゼーションには、新規および既存のシステムをサポートできる柔軟なアプローチが必要です。API連携は、組織がすべてのエンタープライズ・システムへのインターフェースをモダナイズできるようにすることで、このアプローチを実現します。
モダナイゼーションは一朝一夕に実現するものではありません。組織がイノベーションを推進するために、ITランドスケープのさまざまな部分をモダナイズしようとしている一方で、ITランドスケープ全体にわたって新規システムと既存システムの両方からデータ、サービス、プロセスを組み込むことができなければなりません。API統合は、統合インターフェースをアプリケーション自体から切り離すことができるため、組織はシステム自体が完全にモダナイズされるのを待たずに革新し、俊敏性を維持できるようになります。
API統合とAPI管理は別個のものですが、目標とアプローチが異なる補完的な分野です。強力なAPI管理プラクティスにより、API連携が促進されます。
API連携では、APIを使用して統合フローを公開し、アプリケーション、ビジネス・システム、プロセス、データを連携します。
API管理は、APIを独自の資産としてアプローチし、APIのライフサイクル全体の管理に対応する、より広範な一連のプラクティスとツールです。これは、エンタープライズおよびマルチクラウド環境内でAPIを作成、公開、管理し、APIを共有し、アクセスを制御し、使用状況を追跡し、セキュリティー・ポリシーを適用するスケーラブルなプロセスです。
API管理を成功させることで、組織はAPIをより細かく管理できるようになります。APIドキュメント、APIセキュリティー、API検出を強化および合理化し、組織がインフラストラクチャーの混乱や冗長性を回避できるようにし、APIの効率を高めます。全体として、より優れたAPIを作成し、どのようなAPIが存在し、どのように使用できるかについて企業の理解を深め、すべてがAPI連携に役立ちます。
効率的なAPI管理を実践することで、組織がAPI連携を最大限に活用し、可能な限りコンポーネントと資産を再利用できるようになります。統合を呼び出すために使用できるAPIが既存の場合、組織はカスタムAPIを作成する必要を回避できます。
API連携により、組織は次のような重要な成果を達成することができます。
人工知能（AI）ツールの価値は、AIのデータへのアクセスに大きく左右されます。組織内のさまざまな部門にサイロ化されているデータや、古いデータや一貫性のないデータは、AIツールの可能性を制限します。データ ソースとビジネス アプリケーションを統合して包括的なデータ セットを作成すると、企業はファイン・チューニングAIモデルを行い、より強力なAI洞察を導き出すことができます。
多くの組織では、ITアーキテクチャーの基盤に、簡単に置き換えることができない既存のオンプレミス・システムとプロセス（貴重なデータの山）があります。しかし、これらのシステムは、最新のAIベースのアプリケーションやオートメーションと対話するように構築されていませんでした。API連携は、リアルタイム・アーキテクチャーでは困難だった従来のシステムの寿命を延ばすのに役立ちます。
API連携により、修正プログラムを頼るのではなく、新しいテクノロジーを使用して基幹システムと信頼性の高いビジネス・プロセスを接続できるようにするソリューションを提供します。
API連携により、組織は新しいサービスやアプリケーションを顧客関係管理（CRM）、エンタープライズ リソース プランニング（ERP）、およびその他のシステムに接続できるようになります。これらのシステムは、多様な管理システムとともに異なる環境に導入されることが多く、すべてのシステムが成功するかどうかは、システム間のデータの同期にかかっています。
たとえば、組織にはオンプレミスのERPおよびサプライ チェーン管理（SCM）システムがあり、SalesforceなどのSaaS（Software as a Service）CRMソリューションやクラウドでホストされている顧客サポート アプリとデータを交換する必要がある場合があります。API連携は、これらの異なるシステム間のギャップを埋めるのに役立ちます。
APIを使用して統合を呼び出す方法は多数あります。一般的な例は次のとおりです。
組織は、エンタープライズ・ソフトウェア・システム全体のワークフローを合理化および自動化するために、API連携を利用しています。たとえば、組織はAPIを使用して、在庫レベルを追跡するビジネス・ソフトウェアと受信注文を追跡するソフトウェアを統合し、重要なデータを利害関係者にもっと見ることができます。
APIは、CRMソフトウェアをERPツールなどの他のエンタープライズ・システムと統合するためによく使用されます。API連携により、企業はこれらのツールを同期し、ツール間でデータを動きさせることができるようになり、一貫性のある正確なデータの単一ソースが作成されます。
組織はAPIを使用して、さまざまなクラウド・コンピューティング環境とオンプレミス環境を統合します。クラウド・サービスの統合により、環境や地域を超えたデータ転送が可能になり、組織はより価値のあるワークフローを作成し、データ・サイロを解消することができます。
ユーザーは、ビジネス環境と非ビジネス環境の両方で（多くの場合、無意識のうちに）この種の統合に遭遇します。SlackなどのアプリケーションはAPIを使用して、従業員が共同作業に使用する他のビジネス・ソフトウェアをプラットフォームに統合します。
たとえば、ユーザーはクラウド・ベースのファイル共有プログラムをメッセージング・アプリに統合して、アプリケーションを離れることなくファイルのアップロードと共有を可能にします。このような統合により、従業員はメッセージング・アプリケーションを離れて、ビジネス・プロセスの他の側面に取り組む必要がなくなります。
APIは、データAPI、オペレーティング・システムAPI、リモートAPI、Web APIなど、ユース・ケース別に分類できます。 現在、ほとんどのAPIはWeb APIです。
Web APIはリモートAPI（APIがプロトコルを使用して外部参考情報を操作することを意味する）の一種であり、ハイパーテキスト転送プロトコル（HTTP）を使用してアプリケーションのデータや機能をインターネット上で公開します。
オープンAPIは、ユーザーがHTTPを使用してアクセスできるオープンソースのアプリケーション・プログラミング・インターフェースです。パブリックAPIとも呼ばれ、APIエンドポイントとリクエストおよびレスポンスの形式が定義されています。
パートナーAPIは戦略的なビジネス・パートナーを接続します。通常、開発者は公開API開発者ポータルを通じてセルフサービス・モードでこれらのAPIにアクセスします。ただし、オンボーディング・プロセスを完了し、パートナーAPIにアクセスするためのログイン資格情報を取得する必要があります。
内部 API またはプライベート API は、外部ユーザーには表示されません。 これらのプライベート API は、社外のユーザーは使用できません。 代わりに、組織はこれらを使用して、さまざまな社内開発チーム間の生産性とコミュニケーションを向上させています。
複合APIは、複数のデータAPIまたはサービスAPIを結合します。これにより、プログラマーは1回の呼び出しで複数のエンドポイントにアクセスできます。複合APIは、単一のタスクの実行に複数のソースからの情報が必要となるマイクロサービス・アーキテクチャーで役立ちます。
プログラミングの用語で、「プロトコル」とは、特定のプログラムまたはアプリケーションがどのように機能するかのパラメーターを決定するルールの体系です。一般的なAPIプロトコル、スタイル、言語には次のようなものがあります。
REST API（RESTful APIまたはRESTful Web APIとも呼ばれます）は、Representational State Transfer（REST）アーキテクチャー方式の設計原則に従ったAPIです。REST APIは、統合に一般的に使用されます。
REST APIは、GET、PUT、HEAD、DELETEといったHTTPリクエストを使ってリソースとやりとりします。RESTはデータをリソースとして利用できるようにし、各リソースは一意のURIで表されます。クライアントは参考情報のURIを指定してリクエストします。
REST APIはステートレスであり、リクエスト間でクライアント データを保存しません。SOAPプロトコルを使用して RESTful APIを構築することは可能ですが、実務者は通常、2つの標準を競合する仕様と見なしています。
SOAPは、軽量のXMLベースのメッセージング・プロトコル仕様で、エンドポイントがSMTP（簡易メール転送プロトコル）やHTTP（ハイパーテキスト転送プロトコル）などのさまざまな通信プロトコルを通じてデータを送受信できるようにします。SOAPは独立しているため、SOAP APIは異なる環境で動作するアプリケーションやソフトウェア・コンポーネント間、あるいは異なる言語で書かれたアプリやソフトウェア・コンポーネント間で情報を共有することができます。
リモート・プロシージャー・コール（RPC）は、オペレーティング・システムで使用される高レベルの通信パラダイムを提供するプロトコルです。RPCは、通信プログラム間でメッセージデータを伝送するための、伝送制御プロトコル/インターネット・プロトコル（TCP/IP）やユーザー・データグラム・プロトコル（UDP）などの低レベル転送プロトコルの存在を前提としています。
RPCは、ネットワークアプリケーションのサポート専用に設計された論理的なクライアント/サーバー通信システムを実装しています。RPCプロトコルを使用すると、ユーザーはリモート・プロシージャーがローカルであるかのように操作できます。
XML-RPCプロトコルは、特定のXML形式に依存してデータを転送します。XML-RPCはSOAPよりも古いものですが、SOAPよりもはるかにシンプルで、最小限の帯域幅を使用するという点で比較的軽量です。
XML-RPCと同様、JSON-RPCは、XMLの代わりにJSON（JavaScript Object Notation）を使用するリモート・プロシージャ・コールです。JSONは、解析が簡単で、名前と値のペアと順序付けられた値のリストを使用するデータ交換用の軽量形式です。JSONはユニバーサル・データ構造を使用しているため、あらゆるプログラミング言語で使用できます。
gRPCは、Googleによって最初に開発された高性能のオープンソースRPCフレームワークです。gRPCはネットワーク・プロトコルHTTP/2とプロトコル バッファー データ形式を使用し、マイクロサービス・アーキテクチャーでサービスを接続するために一般的に使用されます。
WebSocket API により、クライアントとサーバー間の双方向通信が可能になります。 このタイプの API では、通信ごとに新しい接続を確立する必要はありません。一度接続が確立されると、継続的な交換が可能になります。 このため、Web Socket API はリアルタイム通信に最適です。
GraphQLは、クライアントがAPIと対話する方法を指定するオープンソースのクエリ言語およびサーバー側ランタイムです。 GraphQLを使用すると、ユーザーは多くのパラメーターを含む複雑なエンドポイントにアクセスする必要がなく、わずか数行でAPIリクエストを行うことができます。この機能により、APIクエリ、特に複数のリソースを対象とするより複雑なリクエストや特定のリクエストの生成と応答が容易になります。
組織では、ますます分散化が進む環境での統合を管理するために、多くの場合、API統合プラットフォーム（ミドルウェアと呼ばれることもあります）を使用します。iPaaSソリューションはそのようなプラットフォームの1つです。
iPaaSプラットフォームは、組織が統合を管理できる統一インターフェースを提供します。この一元化されたインターフェースは、混乱を減らし、統合とAPIの効率化を促進し、複雑な技術エコシステムにおけるアクセスの民主化に役立ち、より幅広いユーザーが統合タスクを実行できるようにします。
iPaaSプラットフォームでは、多くの場合、事前構築済みコネクター、テンプレート、ローコードまたはノーコード・ツールなどのツールを使用して、カスタム・コーディングの必要性を減らします。iPaaSやその他の統合プラットフォームは、時間のかかるオペレーションの努力やエラーを削減し、企業全体の統合を簡素化します。
統合プラットフォームの主要な機能は次のとおりです。
最も成功しているAPI連携ソリューションは、幅広い統合パターンをサポートしています。
主要なソリューションは、あらゆるユースケースにわたって、アプリケーションとサービス、イベント（同期および非同期）、データ・セットを接続します。
APIによる抽象化は、最新のアーキテクチャーにおいて特に重要であり、その主な理由は次の2つです。
これを行うために、同期交換にはREST APIが一般的に使用され、非同期エンドポイント（Kafka Topicsなど）には非同期APIが使用されます。このアプローチでは、すべての統合点に抽象層が作成されます。
モダンなアーキテクチャーは複雑で分散しており、最大の性能とセキュリティー価値を実現する場所で統合を実行することが重要です。API連携プラットフォームはハイブリッド・デプロイメント・モデルをサポートし、データが存在する場所であればどこでもAPI連携を可能にします。
API連携プラットフォームは、ベンダー管理のSaaS、オンプレミス・システム、および顧客のクラウドアカウントでの統合の実行を容易にします。また、システムのモダナイズに合わせて統合フローを調整できる柔軟性を備えています。
現代の企業では、統合タスク（APIを使用した複合サービスの作成など）を担当する従業員が増えているため、幅広いユーザーが統合にアクセスできることが重要です。主要なAPI連携プラットフォームが提供するセルフサービスやノーコード・ツールは、ビジネス技術者やその他のユーザーが、SaaSアプリを他のエンタープライズ・システムに接続する際に役立ちます。
API連携により、組織は次のことを実現できます。
API連携は、さまざまな環境でホストされているシステム、サービス、アプリケーションを接続するために使用されます。これらのシステムが自動的にリアルタイムでデータを交換できるようになると、チームは、さまざまなアプリケーションやワークフローを、それらがどこにあっても組み込んだ、より広範なプロセスオートメーションを実現できるようになります。
API連携による抽象化により、組織はシステム全体のモダナイズを待たずに、コア・システムとその中の貴重なデータを最新のワークフローに組み込むことができます。
APIを使用すると、サービスの追加や削除がより簡単になるモジュール式アーキテクチャーの構築が可能になります。このようなアーキテクチャーは他のモデルよりも柔軟で、組織は基盤となるアーキテクチャーに大規模な変更を加えることなく、新しい機能やサービスを追加できます。APIはさまざまなアプリケーション間で再利用することもできます。
たとえば、ハードコードに依存せずに標準形式で設計されたAPIを使用するなど、柔軟性を念頭に置いて設計されたAPIファースト・アーキテクチャーは、組織の拡張性を高め、スケーラブルで、変化する市場動向やビジネス・イニシアチブに対応するための態勢を整えます。
機械学習やその他のAIツールが最大限に効果を発揮するためには、多くのデータへのアクセスが必要です。データがより完全かつ最新であるほど、AIが生成する洞察はより精度が高く、価値のあるものになります。API連携により、組織は企業全体のデータを接続し、AIツールのアプリケーションから最大限の価値を引き出すことができます。
統合がなければ、データは異なるアプリや事業単位間でサイロ化される可能性があり、データへのアクセスが必要な利害関係者にとって、複雑で時間のかかるエクスペリエンスが生じる可能性があります。API連携は、データ・セットを統合し、エンタープライズ・システム間のリアルタイムのデータ交換を促進するために使用されます。
