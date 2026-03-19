構文チャンク化

構文チャンク化では、構造のガイド付きアプローチで、文書の書式に基づいてテキストを分離します。最も一般的かつ当然のことですが、セクションの見出しはセパレーターとして使用されます。ただし、エンコードされた情報のないドキュメント形式（PDF）では、フォントサイズをチャンクを分離するためのマーカーとして使用できます。

強み：

実装が簡単

制限：

アルゴリズムは情報階層を前提としています。したがって、構文マーカーが見逃される可能性があります

構文チャンク化は、文書のトポロジー構造が予測可能で、パーティショニングに向けてクリーンにフォーマットされている状況で有益です。

固定サイズチャンク化

固定サイズのチャンク化では、インプットデータが等しいサイズのチャンクに分割されます。この方法では、多くの場合、トークンの数に基づいてテキストを事前に定義されたサイズに分割します。この方法は実装と理解が簡単なので、インプットデータが一貫して予測可能なサイズを持つタスクに適しています。

強み：

実装しやすく、理解しやすい

計算効率が高い

制限：

硬直していて、テキストの文脈に合わせて調整できない

重要なコンテキスト情報をテキストで省略する可能性がある

固定サイズのチャンク化は、インプットデータが予測可能で、詳細なコンテキストを必要としない場合に最適です。

from langchain.text_splitter import CharacterTextSplitter # Example text text = "The quick brown fox jumps over the lazy dog." # Create a splitter for fixed size chunks splitter = CharacterTextSplitter(chunk_size=10, chunk_overlap=0) # Split the text chunks = splitter.split(text) # Print the chunks for chunk in chunks: print(chunk)

意味論的チャンク化

意味論的チャンク化は、コンテキストに基づいてテキストを分離し、アルゴリズム技術を使用して意味のある構成要素をグループ化します。意味論的チャンク化は、法的文書など、回答を考え出す上でコンテンツの意味が不可欠な場合に重要です。

強み：

検索データの精度と関連性が向上

チャンク化で維持されるナレッジベースの一貫性

制限：

高度なアルゴリズムを使用した複雑な実装

計算範囲がより広い

例：

from langchain.text_splitter import RecursiveCharacterTextSplitter # Example text text = "Steve Jobs was born in California. He co-founded Apple in 1976." # Create a splitter for semantic chunking splitter = RecursiveCharacterTextSplitter(chunk_size=50, chunk_overlap=10) # Split the text chunks = splitter.split(text) # Print the chunks for chunk in chunks: print(chunk)

ハイブリッド・チャンク化は、固定サイズのチャンク化と意味論的チャンク化の強みを組み合わせて、コンテキスト情報と構造情報の両方を使用します。この方法は、企業のナレッジベースなど、さまざまな形式や資料が含まれる複数のユースケースにまたがる大量のデータ・コーパスがある状況に最適です。

強み：

ナレッジベースの構造とコンテキストに基づく柔軟なチャンク化技術で最適な精度と速度を実現

制限：

リソース要件が厳しいため、保守や実装作業が増加

例：

from langchain.text_splitter import CharacterTextSplitter, RecursiveCharacterTextSplitter # Example text text = "Steve Jobs was born in California. He co-founded Apple in 1976." # Fixed-size splitter fixed_size_splitter = CharacterTextSplitter(chunk_size=50, chunk_overlap=10) fixed_size_chunks = fixed_size_splitter.split(text) # Semantic splitter semantic_splitter = RecursiveCharacterTextSplitter(chunk_size=100, chunk_overlap=20) semantic_chunks = semantic_splitter.split(text) # Print the fixed-size chunks print("Fixed-size chunks:") for chunk in fixed_size_chunks: print(chunk) # Print the semantic chunks print("

Semantic chunks:") for chunk in semantic_chunks: print(chunk)

エージェントによる細分化

このチャンク化ストラテジーでは、大規模言語モデル（LLM）を使用して、使用されるコンテキストに基づいてテキストのチャンクの適切な長さと内容を決定します。このストラテジーは、未加工のテキストからスタンドアロンのステートメントを抽出する提案の概念に基づいています。

このアプローチを実装するために、このストラテジーでは、Langchainが提供する提案検索テンプレートを使用して、テキストから提案を抽出します。これらの提案はLLMベースのエージェントに送られ、各提案を既存のチャンクに含めるか、新しいチャンクを作成するかを決定します。

LLMベースのエージェントは、提案と現在のチャンクとの関連性、チャンクの全体的な一貫性、モデルの目標と意図など、さまざまな要因を使用してこの決定を行います。このようにLLMを使用することで、このストラテジーは、一貫性がありコンテキストに適しているだけでなく、モデルの目標と意図に沿ったテキストチャンクを生成することを目指しています。

強み：

自律性：LLMは、人間の介入なしに、どの提案をチャンクに含めるか、新しいチャンクをいつ作成するかを決定できるため、より効率的でスケーラブルなテキスト生成が可能になります。

一貫性：LLMは、一貫性があり、文脈に適したテキストを生成するように設計されているため、生成されたチャンクが意味があり、理解しやすいものになることが保証されます。

制限：

計算量が多い：LLMを使用してテキストを生成すると、特に大規模または複雑なモデルの場合、計算コストが高くなる可能性があります。これにより、特定のアプリケーションでのLLMの使用の拡張性と実用性が制限される可能性があります。

ハルシネーション：これは、モデルが、実際のデータやコンテキストではなく、独自の内部バイアスや仮定に基づいてテキストを生成した場合に発生する可能性があります。

では、どうすればこれらの手法の一部を実装してドキュメンテーションをチャンク化できるのでしょうか。これらのアルゴリズムやチャンク化技術を実行するためのオープンソース・ライブラリーは数多く存在します。LangChainテキスト・スプリッターを使用することから始めるのが良いでしょう。利用可能な特定のテキスト・スプリッターについては、次のドキュメンテーションを参照してください。https://python.langchain.com/v0.1/docs/modules/data_connection/document_transformers/