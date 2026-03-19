ユーザー・インターフェース

今日のRAGソリューションをより深く理解するために、RAG Cookbookの詳細をご覧ください
中央の青い情報ノードが複数の接続された形状に分岐し、異なるプロセス・パスを表すフロー図。
概要

RAGソリューションのユーザー・インターフェースに関しては、IBM watsonx Orchestrateやwatsonx Assistantなどのアクセラレーター・ソリューション、またはカスタム・コードから構築されたカスタマイズされたUIを使用するかどうかを決める際に、道は分かれます。これらのアプローチはそれぞれ、特定のRAGソリューションに必要な複雑さと柔軟性に応じて、明確な利点をもたらします。
watsonx.orchestrateのAIエージェント・チャット・ホームの画面
IBMソリューション

IBMは、使いやすさと迅速なデプロイメントを考慮して設計された、watsonx Orchestrateおよびwatsonx Assistantの形式で、堅牢な事前構築済みのソリューションを提供しています。これらのプラットフォームは、開発者やビジネス・ユーザーが高度なコーディング知識がなくても、事前構成されたRAGワークフローを活用できる、使いやすい環境を提供します。watsonx Orchestrateはプロセスの自動化に最適ですが、watsonx Assistantは対話型AIに特化しているため、RAGベースのシステムで自然言語入力を処理し、正確な文書を取得し、適切な応答を生成できます。
カスタマイズされたユーザー・インターフェース

一方、カスタマイズされたUIでは、独自のビジネス・ニーズや高度なRAG実装に合わせたオーダーメイドのエクスペリエンスを自由に作成できます。開発者は、RAGモデルと統合するカスタム・コードを使用してこれらのUIを構築できるため、組織は事前構築されたプラットフォームでは利用できない特定のワークフロー、機能、視覚化を設計できます。
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寄稿者

ルーク・メジャー

更新日：2024年11月15日