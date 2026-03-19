IBMは、使いやすさと迅速なデプロイメントを考慮して設計された、watsonx Orchestrateおよびwatsonx Assistantの形式で、堅牢な事前構築済みのソリューションを提供しています。これらのプラットフォームは、開発者やビジネス・ユーザーが高度なコーディング知識がなくても、事前構成されたRAGワークフローを活用できる、使いやすい環境を提供します。watsonx Orchestrateはプロセスの自動化に最適ですが、watsonx Assistantは対話型AIに特化しているため、RAGベースのシステムで自然言語入力を処理し、正確な文書を取得し、適切な応答を生成できます。