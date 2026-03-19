詳しくは、watsonx Discoveryの開発を加速させる次のElasticSearchの参考情報をご覧ください：

強化された視覚化とEnterprise Search

watsonx Discoveryは、KibanaおよびEnterprise Searchと統合し、大規模なエンタープライズ環境に合わせてスケーラブルなAI駆動型の情報検索と視覚化を提供します。

Kibana for Data Visualization ：watsonx Discoveryによって取り込まれたデータに基づいてカスタムダッシュボードと視覚化を作成します。エンティティー抽出、センチメント分析、文書分類などの主要なメトリクスに関するリアルタイム分析を提供します。これにより、非構造化データの傾向、パターン、異常を追跡し、分析プロセスを合理化し、意思決定を改善することができます。

スケーラブルな検索のためのエンタープライズ検索：NLPとセマンティック検索を活用して、構造化データ・ソースと非構造化データ・ソース全体で高速かつ正確な検索を可能にします。検索機能をカスタマイズして、ドキュメント、Eメール、データベースなどの複数のデータ・ソースからインデックスを作成、取得し、ビジネス・ワークフローに直接統合できるドメイン固有の検索アプリケーションを作成します。

プライバシーとセキュリティー

watsonx Discoveryは、ロールベースおよび属性ベースのアクセス制御にネイティブ・サポートを適用して、コンテンツ・アクセスを保護し、データ・プライバシーを保護します。これにより、許可されたユーザーのみが機密情報にアクセスできるようになり、企業データが保護されます。

ユースケース：watsonx DiscoveryとOrchestrate

watsonx Discoveryをwatsonx Orchestrateと組み合わせると、コンテキストに応じたデータ検索を通じてオートメーション・ワークフローを強化できます。Orchestrateにより非構造化データからの洞察を必要とするビジネス・プロセスを自動化する場合、Discoveryを活用して関連コンテンツを取得して分析し、次のようなインテリジェントなタスクを実行できるようにします。

データに裏付けられた正確な回答でクエリーに応答する。

リアルタイムのデータ取得と洞察に依存するワークフローを実行する。

IBM watsonx.data：統合ベクトル・データベース機能を備えた最新のデータストア

IBM watsonx.dataは、オープンレイクハウス・アーキテクチャー上に構築された強力なデータ・プラットフォームであり、データウェアハウスとデータレイクの両方の利点を兼ね備えています。共有されたオープンなメタデータ層を通じてすべてのデータにアクセスするための単一のエントリー・ポイントを提供し、データ管理の合理化を目指す組織にとって理想的なソリューションです。オープンなデータ形式、ベクトル化された統合型の埋め込み機能、データ・インサイト向けの生成AIを活用した対話型インターフェースをサポートするwatsonx.dataは、リアルタイム分析とAIのユースケースを強化します。このプラットフォームは、既存のデータベースやツールとシームレスに統合でき、クラウドやオンプレミス構成など、柔軟な導入オプションを提供します。

IBM watsonx.dataの主要コンポーネントはwatsonx.data Milvusで、ベクトル埋め込みなどの高次元ベクトル・データを保存、管理、転送するために特別に設計されたオープンソースのベクトル・データベースです。この高度に構成可能なベクトル・データベースは、ベクトルのインデックス作成と取得を効率的に行うために最適化されており、AIアプリケーションでベクトルの類似性検索が必要なユースケースに最適です。watsonx.data Milvusは、ベクター・データベース機能とのシームレスな統合を必要とするwatsonx.aiを活用しているお客様や、検索拡張生成（RAG）パターンでよく使用されるLangChainなどのオープンソース・フレームワークの実装に関心があるお客様にとって特に有益です。

導入オプション

IBM watsonx.dataには、多様なニーズに合わせて3つのデプロイメント・オプションがあります。

フルマネージドSaaS ：IBM CloudおよびAWSで利用可能で、セットアップとスケーリングにおいてハンズオフのアプローチを提供します。

：IBM CloudおよびAWSで利用可能で、セットアップとスケーリングにおいてハンズオフのアプローチを提供します。 自己管理型コンテナ化ソフトウェア ：IBM Cloud Pak for DataとRed Hat OpenShiftを活用したオンプレミス環境に最適です。

：IBM Cloud Pak for DataとRed Hat OpenShiftを活用したオンプレミス環境に最適です。 スモール・フットプリントの開発者版：単一のVMまたはノートPCを使用した開発環境に適しており、ローカルでのテストとプロトタイプの柔軟性を提供します。

また、ベクトル・データベースの活用を検討している組織向けに、watsonx.dataはオープンソースのMilvusとの統合をサポートしており、リアルタイムAIアプリケーションに不可欠なベクトル類似検索などの高度な機能を実現しています。

始めに

IBM watsonx.dataの使用を開始するには、要件に最適なデプロイメント・オプションを選択します。

IBM Cloudデプロイメントの場合 ：

： watsonx.dataのIBM Cloudカタログ・ページをご覧ください。

ニーズに合ったプランをお選びください。

インスタンスをプロビジョニングします。

オンプレミス・デプロイメントの場合 ：

IBM Cloud Pak for Data内でIBM watsonx.dataの有効化キーを取得します。

Red Hat OpenShiftのライセンスを取得します。

デプロイメントガイドに従って、ソフトウェアを構成します。

資料とサポート

IBMは、コアのwatsonx.dataプラットフォームとMilvusベクトル・データベースの両方を使い始めるのに役立つ広範なドキュメントを提供しています。

watsonx.dataのオープン・アーキテクチャー、統合されたベクトル・データベース機能、高度なAI機能を活用することにより、組織はデータ・エンジニアリング・プロセスを最適化し、リアルタイム分析を改善し、AI搭載機能を通じて新しい洞察を解き放つことができます。この統合プラットフォームにより、チームは構造化データと非構造化データを革新的な方法で操作できるようになり、従来の分析と最先端のベクトル類似性検索を単一のソリューションに統合できます。

Watson Discovery

IBM watson Discoveryは、非構造化データを取得して分析するために設計されたツールです。主な機能はキーワード検索で、ユーザーは特定の用語やフレーズを使用して大規模なデータセットを検索できます。テキスト・マッチングを使用する傾向がある従来の検索エンジンとは異なり、watson Discoveryはキーワードの背後にあるコンテキストを使用して、より関連性の高い結果を提供します。

watson Discoveryのもう1つの重要な機能はエンティティー抽出です。これは、watson Discoveryが非構造化テキストから人、場所、組織、日付などの重要な情報を自動的に抽出できることを意味します。このプロセスにより、データが理解しやすくなり、RAG応答に直接組み込むことができるようにデータが構造化されます。