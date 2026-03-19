性能とコストのトレードオフ

選択した埋め込みモデルは、RAGシステムの検索精度、待ち時間、および計算コストに大きく影響します。埋め込みモデルの選択はサイズに大きく影響を受け、埋め込みの次元とモデル・パラメーターの数という2つの特性によって大きく左右されます。

埋め込みモデルが大きいと、通常、検索性能は向上しますが、レイテンシー、ストレージ、計算（財務）コストが増加します。逆に、埋め込みモデルが小さいほど、通常、検索パフォーマンスは低下しますが、占有のメモリーは小さく、必要な計算能力が少なくなり、実行時の速度は高くなります。性能要件と利用可能なリソースのバランスをとる埋め込みモデルを選択します。

特定の埋め込みモデルは、言語固有（例：スペイン語の顧客向けに構築されたスペイン語の埋め込みモデル）のものであり、ドメイン固有（例、医療ファイル上でRAGを実現にするために腫瘍学の用語でトレーニングされたモデル）のものです。