RAG評価は、自動リファレンスベースのメトリックとリファレンスレスメトリクスの両方を使用して実現できます。HuggingFaceには、オープンソースのLLM同士がどれだけ優れているかを示すリーダーボードがあります。

検索メトリクス

以下の検索メトリクスは参照ベースです。つまり、すべてのチャンクは一意に識別される（contexts_id）必要があり、すべての質問にはグラウンド・トゥルース・コンテキストの一意のIDがあります。

レコメンデーション・システムに使用されるランク認識の評価メトリクスは、RAGに適しています。

MRR（平均逆順位）

MRRはUnitxtで使用され、検索結果内の最初の関連ドキュメントの位置を測定します。MRRが1に近いほど、関連する結果が上位近くに表示されることを示しており、検索品質が高いことを反映しています。逆に、MRRが低いということは、検索性能が低下することを意味し、関連する回答が結果の下位に配置されることになります。

長所：検索シナリオでは重要なことが多い、最初の関連性の高い結果の重要性を強調しています。

短所：他のグラウンド・トゥルースに低ランクを割り当てると、検索にペナルティーが課されないという制限があります。取得した結果のリスト全体を評価する場合には適しておらず、最初の関連項目のみに焦点を当てています。

NDCG（正規化割引累積利益）

関連するすべてのアイテムが上位に配置される理想的なランキングと比較して、アイテムリストがどの程度適切に順序付けられているかを評価するランキング品質メトリクス。

NDCG@kは、DCG@kを理想的なDCG@k（IDCG@k）で割ったものとして計算され、位置kまでの完全にランク付けされたアイテムリストのスコアを表します。DCGは、リスト内のアイテムの総合的な関連性を測定します。



0から1の範囲



利点：関連アイテムの位置を考慮し、ランキングの品質をより総合的に把握できます。ランキングのさまざまなレベルに合わせて調整できます（例：NDCG@k）。

短所：MRRなどのより単純な指標と比較して、計算と解釈がより複雑です。比較には理想的なランキングが必要ですが、必ずしも利用できるとは限らず、定義も容易ではありません。

MAP（平均適合率）

Mean Average Precision（MAP）は、結果リスト内で正しく取得された各ドキュメントのランキングを評価するメトリクスです。

これは、システムが結果の順序を考慮し、1回の実行で複数のドキュメントを取得する必要がある場合に有益です。

長所：精度と再現率の両方を考慮し、検索パフォーマンスのバランスが取れた評価を提供します。複数の関連ドキュメントとその正しい順序を必要とするタスクに適しています。

短所：単純なメトリクスと比較して、計算量が多くなる場合があります。他のメトリクスほど解釈が単純ではない場合があり、結果を完全に理解するにはより多くのコンテキストが必要です。

生成メトリクス

忠実さ

アウトプットが特定のコンテキストに基づいているかどうか、またはモデルがハルシネーションによる応答を生成するかどうかを測定します。

長所：生成された応答が信頼でき、提供されたコンテキストに基づいていることが保証されます。事実の正確さを最優先するアプリケーションに不可欠です。

短所：多くの場合、評価に人間の判断が必要となるため、労力がかかり、主観的になります。部分的な不正確さや微妙なハルシネーションを完全に捉えられない場合があります。

堅牢性（感受性）

堅牢性は、一般的に、空白、小文字/大文字、タブなどのデータの大きな変動など、さまざまな入力バリエーションに適応するソリューションの能力として定義されます。

堅牢性のテストは評価プロセスの重要な側面であり、例えばUnitxtセマンティックを使用して実現できます。

長所：モデルがさまざまな入力条件にわたって確実に動作することを保証します。実世界への適用性：入力データが完全にフォーマットされていない可能性のある実用的なアプリケーションにとって重要です。

短所：多くのバリエーションにわたって徹底的なテストが必要で、時間がかかる場合があります。変動の定義：考えられるすべてのインプット変動を定義して測定することに取り組みます。

ROUGE（Recall-Oriented Understudy for Gisting Evaluation）

機械が生成したテキストと一連の参照テキストの間のn-grams、単語シーケンス、単語ペアの重複を比較することで、テキスト生成の品質を測定します。テキスト要約や翻訳などのタスクを評価するために広く使用されています。

長所：NLPコミュニティーで確立・認知されており、比較の基準を提供しています。すべての関連情報を収集することが重要なタスクに適しています。

n-gramのオーバーラップに焦点を当てているため、意味的な品質や流暢さを捉えられない場合があります。生成されるテキストの長さによって影響を受ける可能性があり、より短いかまたは簡潔なアウトプットにペナルティーが課される可能性があります。

BLEU（バイリンガル評価アンダースタディ）

機械翻訳されたテキストを1つ以上の参照翻訳と比較することで、その品質を測定します。生成されたテキスト内のn-gramの精度を参照テキストと比較して評価します。主に翻訳文を評価するために使用します。

長所：精度と正確な一致が重要なタスクに効果的です。標準測定基準：機械翻訳コミュニティーで広く採用されており、比較のベンチマークを提供します。

短所：参照テキストと完全に一致しないフレーズの正当なバリエーションを罰する場合があります。部分的な不正確さの盲点：部分的な不正確さや意味の微妙な違いを完全に捉えられないことがあります。

コスト・メトリクス

GPU/CPU使用率

CPU使用率は主に検索段階に使用され、GPU使用率は主に生成段階に使用されます。

LLM呼び出しコスト

例：OpenAI API呼び出しによるコスト

インフラストラクチャー・コスト

ストレージ、ネットワーク、コンピューティングリソースなどによるコスト

オペレーション・コスト

保守、サポート、監視、ログ記録、セキュリティー対策などによるコスト

評価結果の理解