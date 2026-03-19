モデル・パラメーター

オープンソースLLMの名前に続く数字は、モデルのパラメーターを示します。例えば、Granite 3.0 8B Instructは、8Bのパラメーターを備えたモデルです。パラメーターは、モデルがインプットデータを操作および理解してアウトプットを生成する方法をオーケストレーションする指揮者と考えることができます。これらは重みやバイアスとして現れ、生成されたアウトプットにおける特定のインプット機能の重要性に影響を与える可能性があります。

パラメーター数が増えると、通常、モデルの複雑さと適応性が向上することになります（ただし、異なるアーキテクチャー間では厳密には真実ではありませんが、Transformerアーキテクチャー内では一般的に当てはまります）。より多くのパラメーター数を持つ大規模言語モデルは、データからより複雑なパターンを識別できるため、より豊富で正確なアウトプットへの道が開かれます。しかし、人生の多くのことと同様に、トレードオフがあります。パラメーターの急増は、計算需要の増加、より多くのメモリー必要性、差し迫ったオーバーフィッティングのリスクを意味します。

モデル・タイプ：インストラクション、コードインストラクション、チャット

チャット・モードは会話型コンテキスト向けに設計されており、指示モードは特定の分野の自然言語処理タスク向けに設計されています。

チャット・モードでファイン・チューニングを行うと、LLMは、ユーザーにとって関連性が高く、自然で一貫性のある応答を生成する上で役立ちます。命令モードでファイン・チューニングすると、LLMがさまざまな種類の指示に従い、タスクに正確で適切なアウトプットを生成する上でより良い仕事をすることができます。

モデル設定

LLMは、応答の生成方法を「構成」するためのいくつかの設定を提供します。

「温度」設定は、モデルの応答にどの程度変動するかを決定します。簡単に言うと、モードの温度が低いほど、モデルの応答は決定的/一貫します。RAGソリューションには、非常に低い温度値（理想的には0）が推奨されます。

「max_tokens / max_new_tokens」は、モデルが応答で使用するトークンの数（単語はほぼ1.5トークンに相当）を制限します。ソリューション開発者は、完全な回答と、ユースケースに対する過剰な情報とのバランスをとる値を見つけるために実験する必要がありますが、Q&A RAGソリューションでは一般的に100が適切な制限です。

サンプリング戦略は、モデルが応答内で次のトークンをどのように選択するかを決定します。RAGソリューションでは、貪欲なサンプリング戦略を使用する必要があります。これは、プロンプトに対する一貫した応答を保証します。

プロンプト・エンジニアリング

まず、生成のパフォーマンスを向上させるためのプロンプト・ルールについて検討しましょう。

ルール1：シンプルに始める

非常に長いプロンプトを書くことから始めて、その後にテストを行ってください。

例えば、次のような長いプロンプトを使用しないでください。

- あなたがS&P 1000の大手エレクトロニクス企業の財務部門で働いているとします。主要なトピック、傾向、感情を特定するために、四半期ごとの株主会議の記録を要約する必要があります。

箇条書きの数値リスト形式で回答してください。

各項目が完全かつ完全な文であることを確認してください。

ハルシネーションを起こさない。トランスクリプトに含まれる情報のみで回答してください。

要約は次のとおりです。

しかし、まずはここから始めましょう：

- 以下の会議記録に含まれる主要なトピックを要約します。



ルール2：差分のみ

モデル・パラメーターに大きな変更を加えないでください。

ほとんどの場合：

温度と繰り返しペナルティーの小さな変化は、顕著な影響を及ぼします。

大きな変更は、小さな変更によって成功した可能性が隠れていることがよくあります。

最良のエンジニアリングの原則を適用します。

一度に変更するパラメーターは1つだけです。各変更を個別に検証してください。

意図した効果を持たない変更を元に戻します。前の値に戻します。

デフォルトからの変更には、適切な説明が必要です。

ルール3：クロス検証

プロンプトを壊すようにしてください。プロンプトを一度テストして、成功したと主張しないでください。プロンプトに対して多数のテストを実行します。

顧客より先にプロンプトを壊すようにしてください。

テスト用データセットを構築し、サンプルを追加し続けます。POCのリリースごとに、プロンプトが引き続き機能することを確認するために再テストします。

ルール4：単一のプロンプトでは複雑な抽出は実行できない

心配はいりません。watsonx.aiを使用して複数のプロンプトが並行して処理されます