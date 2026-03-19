以下のメモには、複雑なテーブルと、あるエンゲージメント中にテストされたさまざまなアプローチを含む、ドキュメントの取り込みについて得られたいくつかの教訓が含まれています。一部の観察はエンゲージメントごとに異なる場合がありますが、ネストされたテーブルや複雑なテーブルを含むドキュメントを含むエンゲージメントでは、結論のほとんどが類似するはずです。

Watson Discovery

Watson Discoveryは50MBを超える文書をサポートしていません。元の文書がWord形式であることが原因でサイズが大きくなっている場合、Watson Discoveryを使用するために元のWord文書をPDFに変換する必要があります。ただし、このアプローチを使用すると、特に複雑な表やネストされた表の場合に、Watson Discoveryは表形式を適切にキャプチャできないことがあります。

Watson Discoveryを使用した取り込みでは、事前トレーニングされたモデルと、DiscoveryのSmart Document Understandingを通じて手動で数ページに注釈を付けることによってトレーニングされたユーザー・モデルとの2つの異なるアプローチをテストできます。ここでは、複雑なネストされたテーブルを含むエンゲージメントの1つに対する、これら2つのアプローチから得られた教訓について説明します。

事前トレーニング済みモデル 長所： DiscoveryのHTMLアウトプットは、多くの場合、ユーザーで学習されたモデル（SDU）よりもうまく表の構造を捉えています。 短所： Discoveryでは、ネストされたテーブルを検出するのが依然として困難でした。場合によっては、最も内側のテーブルだけがテーブルとして認識され、外側のテーブルがテキストとしてキャプチャされ、データ構造が失われます。

Watson Discoveryを使用する場合、生のテキストを使用する方が、HTMLアウトプットを使用するよりも良い成果が得られる場合があります。



ユーザー定義モデル 長所： 注釈が非常に簡単で、後で特定のセクションをフィルタリングしたい単純なドキュメントに適しています。 短所： テーブル内のすべてのテーブルに注釈を付けたとしても、ネストされたテーブル構造を検出できませんでした。 単純なテーブルであっても、新しいドキュメント内のテーブルを検出するのに問題がありました。7箇所以上の文書から20ページに手作業で注釈を付けた後でも、同様です。



Watson Discoveryの結果は、複雑で入れ子になった表については後述する他のカスタム・ライブラリーほど正確ではありませんでしたが、その結果にはページ番号やテキストの座標などの多くのメタデータが含まれており、UIの強調表示に役立つメタデータが多数含まれていました。このメタデータは、検索中に追加のフィルターを追加したり、特定のHTMLセクションに基づいてドキュメントを分割したりする場合に非常に役立ちます。

PyPDFLoader vs PyMuPDF

PyMuPDFライブラリーははるかに高速で、特に大規模なデータに対してより正確な結果をもたらします。50.6 MBのデータセットに次の2つの関数を使用すると、LangChainのPypdfLoaderでは0.366秒かかるのに対し、PyMuPDFでは0.131秒でした。したがって、大きなファイルの場合や、ドキュメントの各セクションを個別のセクションとして抽出したくない場合は、PyMuPdfライブラリーを使用します。

LangChainのUnstructuredPDFLoader用のhtml取り込み用の非構造化PDFローダー

長所： Watson Discoveryと類似したテキストのページ番号やx、y座標など、多数のメタデータが含まれており、その後のハイライトを示すのに役立つ可能性があります。

短所： 多数のネストされたテーブルや複雑なテーブルを適切にキャプチャできません。また、このアプローチでは、元のdocx形式をそれぞれPDFに変換する必要があります。



LangChainからのHTML取り込みUnstructuredWordDocumentLoader用の非構造化Wordローダー

長所： ドキュメントを使用すると、テーブルをより適切にキャプチャできるようになり、LLMが回答を生成するためのより適切なコンテキストをサポートできました。

短所： PDFローダーと比較してページ区切りを追加した後でも、ページ番号などのメタデータが適切にキャプチャされなかった。



HTMLテーブルの要約

def pdf_to_text(path: str,start_page: int = 1,end_page: Optional[int | None] = None) -> (list[str], list[str], list[dict]):"""Converts PDF to plain text.Params:path (str): Path to the PDF file.start_page (int): Page to start getting text from.end_page (int): Last page to get text from."""logger.debug("Processing PDF %s".format(path))from langchain_community.document_loaders import PyPDFLoaderloader = PyPDFLoader(path)pages = loader.load()total_pages = len(pages)logger.debug(f'Total pages: {total_pages}')_ids = []_metadata = []_file_name = Path(path).nameif end_page is None:end_page = len(pages)_text_list = []for index in range(start_page - 1, end_page):text = pages[index].page_contenttext = text.replace('

', ' ')text = re.sub(r'\s+', ' ', text)_text_list.append(text)_ids.append(f'page_{index + 1}')_metadata.append({"id": index + 1,"file_name": _file_name,"page": f'page {index + 1}'})return _text_list, _ids, _metadatadef large_pdf_to_text(path: str,start_page: int = 1,end_page: Optional[int | None] = None,remove_string_list=None) -> (list[str], list[str], list[dict]):"""Converts PDF to plain text using PyMuPDF, impressive execution speed, making it suitable forlarge-scale PDF processing. While it does not offer dedicated table extraction features, it canstill be used to analyze the PDF structure and extract tabular data with additional processingsteps if needed.50.6MB -> 0.131 seconds (PyMuPDF) vs. 0.366 seconds (pypdf)Params:file_stream (stream): Stream to the PDF file.path (str): Path to the PDFstart_page (int): Page to start getting text from.end_page (int): Last page to get text from.remove_string_list (list[str]): Remove string list."""logger.debug("Processing PDF %s".format(path))if remove_string_list is None:remove_string_list = []import fitz# pdf_reader = fitz.open(stream = file_stream, filetype = "pdf")pdf_reader = fitz.open(path)if end_page is None:end_page = pdf_reader.page_count_text_list = []_ids = []_metadata = []_file_name = Path(path).namefor index in range(start_page - 1, end_page):text = pdf_reader[index].get_text("text")text = text.replace('

', ' ')text = re.sub(r'\s+', ' ', text)for remove_string in remove_string_list:re_compile = re.compile(remove_string)text = re_compile.sub('', text)_metadata.append({"id": index + 1,"file_name": _file_name,"page": f'page {index + 1}'})_ids.append(f'page_{index + 1}')_text_list.append(text)return _text_list, _ids, _metadata

テーブル構造を保つため、抽出されたHTML（非構造化ライブラリーを使用）からテーブル要素をLLM（長いテーブル用のMixtralはコンテキストサイズのため良い選択肢である）にインプットし、プロンプトを作成してテーブルを要約するか、フュー・ショット学習を使用して、テーブルを大規模言語モデルにより理解しやすくなると考える形式にテーブルを変換します。

長所： アウトプットテキストのチャンク化と取り込みが容易になり、表の構造が維持されます。

短所： 大規模な複数ページの表の場合、プロンプトでは一部の情報が失われる可能性があるため、表を要約するのではなく変換するフュー・ショット学習を行うことで、より良い成果が得られる可能性があります。



camelotやtabulaなどの他のテーブル・リーダー・ライブラリーもテストされましたが、これらのライブラリーは複雑なテーブルに対しては非構造化ほど正確ではなく、また文書内のテーブルを検知するため、大規模言語に渡す意味のあるチャンクを作成するには、より多くの前処理が必要になる可能性があります。

結論として、Watson Discoveryは、ドキュメントを取り込み、UIの構築（例えば、文章を強調表示するため）に役立つ多くの追加メタデータを取得するための簡単かつ迅速な方法ですが、「非構造化」ライブラリー（LlamaIndexとLangChainの両方にラッパーがある）は、Discoveryと比較して、ドキュメント内の複雑なテーブルをより正確にキャプチャできました。したがって、両方のアプローチを組み合わせると、ドキュメント内に複雑なテーブルを含むプロジェクトには役立ちます。