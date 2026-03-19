オーケストレーション層は、検索拡張生成（RAG）ソリューションで極めて重要な役割を果たし、ソリューションのさまざまなコンポーネントがどのように相互作用するかを管理する制御システムとして機能します。一般的なRAGパイプラインでは、オーケストレーション層が関連するデータまたはドキュメントの取得を調整し、このデータが生成モデル（多くの場合、大規模言語モデル、LLM）に確実に渡されるようにします。そうすることで、オーケストレーション層は応答の精度を高めるだけでなく、応答がコンテキストに沿っており、データに基づいて行われていることも保証します。

watsonx Assistantやwatsonx Orchestrate with Elastic Search、watsonx.data のネイティブ機能を活用するだけの、あまりカスタム化されていないソリューションの場合、オーケストレーションレイヤーは製品に組み込まれており、ソリューションの一部を変更する必要はありません。ただし、より高度なシステムやカスタム・システムでは、IBMが承認したすぐに使えるオプションやカスタム・オープンソース・オプションもあります。