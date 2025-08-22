AIツールやその他の技術的機能（機械学習アルゴリズム、予測分析、オートメーションなど）は、予測作業の精度と有効性を向上させる上で役立ちます。企業は、AI搭載の需要予測を使用して、インベントリー・レベルを最適化したり、サプライ・チェーン管理を改善したり、生産、料金体系、戦略計画に関する選択を行ったりすることができます。

この需要計画のアプローチは、膨大なデータセットとより高度な分析を活用して変化する市場状況と消費者行動に適応することで、従来の予測手法を超えています。これにより、組織は混乱に迅速に対応し、在庫切れを最小限に抑え、過剰在庫を削減し、競争上の優位性を維持することができます。