サプライチェーン・マネジメントの改善から、より高度な分析、顧客体験に至るまで、AIは小売ビジネスのあらゆる分野に影響を及ぼしています。顧客と従業員の両方にとって、オンラインと店内の両方のエクスペリエンスを向上させることができます。

小売業者がAIテクノロジーを採用しているのは、目に見える成果を生み出すことができるからです。実際、IBM Institute for Business Valueの調査1によると、2023年から2027年にかけて、小売業の収益成長に対するAIの寄与は133%増加すると経営幹部は考えています。

経営幹部のほぼ10人中9人が、AIガバナンスのための明確な組織構造、ポリシー、プロセスを持っていると回答しているため、多くの小売業の経営幹部はAIの重要性を理解しています。しかし、AIガバナンスに関するツールを完全に実装し、継続的に見直している組織は四分の一未満であり、ブランドの信頼を危険にさらしています。

さらに、組織は他の方法で準備ができていない可能性があります。例えば、IBM Institute for Business Valueプロジェクトは、同じ期間に再教育や新しいスキル開発を必要とする労働力はわずか31％であり、プロセスに必要なサポートを過小評価しています。