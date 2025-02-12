サプライチェーン・マネジメントの改善から、より高度な分析、顧客体験に至るまで、AIは小売ビジネスのあらゆる分野に影響を及ぼしています。顧客と従業員の両方にとって、オンラインと店内の両方のエクスペリエンスを向上させることができます。
小売業者がAIテクノロジーを採用しているのは、目に見える成果を生み出すことができるからです。実際、IBM Institute for Business Valueの調査1によると、2023年から2027年にかけて、小売業の収益成長に対するAIの寄与は133%増加すると経営幹部は考えています。
経営幹部のほぼ10人中9人が、AIガバナンスのための明確な組織構造、ポリシー、プロセスを持っていると回答しているため、多くの小売業の経営幹部はAIの重要性を理解しています。しかし、AIガバナンスに関するツールを完全に実装し、継続的に見直している組織は四分の一未満であり、ブランドの信頼を危険にさらしています。
さらに、組織は他の方法で準備ができていない可能性があります。例えば、IBM Institute for Business Valueプロジェクトは、同じ期間に再教育や新しいスキル開発を必要とする労働力はわずか31％であり、プロセスに必要なサポートを過小評価しています。
多くの組織が、いくつかの機能内の統合に重点を置くことからAIへの取り組みを始めています。経営幹部は、AIがいくつかの分野で仕事にどのような革命をもたらすかについて意見を一致させています。例えば、IBM Institute for Business ValueのAIに関する調査の幹部は、AIを使用することですでに進歩を遂げている3つの分野である、需要予測（88％）、人事ヘルプデスク（87％）、ITサポートおよび問題修復（84％）であると回答しています。
例えば、ドイツに本拠を置く小売業者であるEdeka社は、IBM Watson DiscoveryとIBM watsonx.aiを使用してIBMと連携しました。プラットフォームを使用して、マニュアル文書や技術文書を処理し、ITチームが問題の修復を合理化するために使用できる知識ベースを作成します。個々の改善に焦点を当てることは良いスタートではありますが、より先進的な小売業者は包括的なAIストラテジーを確立するために迅速に動く必要があります。迅速な行動を取ることで、どこに投資すべきか、どのようにAIのメリットを最大限に活用するかについて、より賢明な決定を下す機会が増えます。
組織は、即効性のある成果や試験運用を超えて、ビジネスのさまざまな領域を通じてテクノロジーを総合的に導入し、規模を拡大してAIへの投資の価値を最大化することができます。
経営幹部は、今後1年間にIT予算支出のAI部分が19%増加すると予測しています。つまり、AIへのIT支出は1.04%になるということです。
興味深いことに、IT予算以外でのAIへの支出は、52％（収益に占める割合2.28％）急増すると予想されています。まとめると、収益の3.32%が来年のAI支出に割り当てられる可能性があります。10億ドル規模の企業の場合、これはAI総支出額3,320万ドルに相当します。組織は、AIに十分な投資を行っているかどうかを検討し、適切な予算編成の決定を下す必要があります。
IBM Institute for Business Valueの調査によると、計画された投資の3つの主要分野は、マーケティングと顧客体験、ITセキュリティーと財務でした。最も投資対象が少なかった分野は、店舗、商品開発、生産、製造です。
AIを使用して店内のエクスペリエンスを向上させる能力をおろそかにしていることは、小売業者にとって大きな損失になる可能性があります。AIは、動的な料金体系やカスタムの提案など、ショッピングエクスペリエンスをパーソナライズできます。また、小売業者は不動産の使用方法をより適切に把握するのにも役立ちます。顧客の約60%は、買い物時、製品の研究（86%）、買い物（79%）、問題の解決（82%）にAIテクノロジーを利用したいと考えています。
例えば、KrogerはAI対応の動的バッチ処理を店舗受け取りプロセスに導入しました。このソリューションでは、毎秒20万トークンを分類し、最も効率的なピックアップ台車を構築し、店舗内の最も効率的なルートを特定します。このアプローチにより、最大規模の店舗での手順が10%削減され、集荷リードタイムが短縮されました。
AIの使用が「エージェント時代」をもたらし、従業員も消費者もAIエージェントを利用して世界をナビゲートし始めました。AIが自分たちの仕事にどのような影響を与えるかを不安に感じている従業員もいることは間違いありません。しかし、ほとんどの組織は、AIが継続的なキャリアの中で基本的な役割を果たすことを受け入れています。
経営幹部の96％は、従業員が仕事でAIと生成AIを中程度または大幅に使用していると回答しています。これは、AIエージェントを使用して質問したり、情報を呼び出したり、エージェントにタスクの実行を要求したりするため、さらに増加します。
同様に、従業員は雇用主にAIをより効果的に使用するためのトレーニングを受けることを期待しています。実際、IBM Institute for Business Valueが労働者を対象に行った別の調査によると、雇用主が技術研修を提供していれば、従業員の3分の2以上が別の会社に入社する予定だといいます。
しかし、ほとんどの企業は、AIは従業員の業務を拡張するものであり、従来従業員が担当していたタスクを自動化するだけではないと考えています。「AIを企業のDNAに組み込む」レポートの著者は、「業界のリーダーは、ブランドを定義する多くの領域で、AIで補完できる人間の直感、創造性、エモーショナル・インテリジェンス、専門知識が求められていることを知っている」と述べています。
AIを独自に組み込もうとするブランドは、ベスト・プラクティスを見逃したり、最新かつ最高のテクノロジーをシステムに組み込めなかったりする可能性があります。IBM Institute for Business Valueの調査によると、65%の組織パートナー2が、生成AIイニシアチブのための大規模な言語モデルを構築するために、戦略的組織と提携しているか、提携する予定であることが判明しました。これにより、企業は最新のモデル開発、プラットフォーム、ツールにアクセスして、組織全体にAIを真に組み込むことができます。パートナーのIBMのような企業は、AIとハイブリッドクラウドのテクノロジーとソリューションを提供することで、小売業者がオペレーションを強化し、サステナビリティーをプロモートし、オムニチャネル環境全体でシームレスな顧客体験を提供できるように支援しています。
小売業者は、支払い情報から購入履歴、機密性の高い顧客データに至るまで、さまざまな種類のデータを管理します。
AIはさまざまな価値を生み出しますが、誤ってデプロイしたり不規則にデプロイしたりすると、従業員や顧客に大きな不安をもたらす可能性もあります。小売業者は、そのデータの処理、保管、アクセス方法を決定するための、確立されたガバナンス・ポリシーが必要です。また、ガバナンスには、セキュリティ侵害から保護し、成功した攻撃を迅速に解決することで、データを保護するための高度なセキュリティ対策を含める必要があります。
経営陣は同様に、AIが誤解を招く情報を生み出し、プライバシーを侵害し、公平性を悪化させ、バイアスを増大させる可能性を懸念しています。実際、消費者の3分の2以上が、バイアスや既成概念に基づいているため、AIを活用したレコメンデーションを避けていることを認めています。企業は、AIをどのように使用しているか、どのシナリオで使用しているかについて、すべての利害関係者に対して透明性を確保する必要があります。また、バイアスを排除または軽減する方法についても説明する必要があります。最後に、利用しているAIがサービスの質やコスト削減によってどのようにメリットを提供するかを消費者に伝える必要があります。
小売業者はAIを採用してオペレーションを合理化し、パートナー、従業員、顧客などの利害関係者により多くの価値をもたらす必要があります。しかし、新しいテクノロジーを最大限に活用するには、適切なレベルの投資と戦略的ビジョンが必要です。詳細は、IBM Institute for Business Valueレポートをご覧ください。また、IBMがAIを活用して効率を高め、収益を増やすためにどのように支援できるかについて、ぜひお問い合わせください。
ショッピング体験を強化するうえで、AIとバーチャル・アシスタント、AR/VRの統合が重要であることが、2024年のこの消費者調査で明らかになりました。詳細をご覧ください。
IBMの小売ソリューションを利用して、小売オペレーションを効率化し、顧客体験を強化します。
小売と消費財のコンサルティング・サービスを活用することによって、消費者との間で価値ある関係を構築するとともに、サステナビリティーと収益性を向上させることができます。
IBM watsonx Assistantを活用した小売向けチャットボットによって、大規模なオムニチャネル・サポートを実現します。
IBMの小売テクノロジー・ソリューションを利用して、小売オペレーションを強化し、サステナビリティーを促進して、シームレスな顧客体験を提供します。
1 AIを企業のDNAに組み込む（Embedding AI in your brand’s DNA）、IBM Institute for Business Value、2025年。
2 自動化されたAI駆動型の世界のための拡張作業（Augmented work for an automated, AI-driven world）、IBM Institute for Business Value、2024年。