不良データが企業に毎年数百万ドルの損失をもたらしているという事実は非常に悪いものですが、多くの企業は影響を測定していないため、この問題に気づいていないというのはさらに悪いことです。結局のところ、十分に気づいていない問題をどうすれば修正できるのでしょうか？

不良データの問題を事前に回避するには、システム内のデータの健全性を理解する能力を含むデータ・オブザーバビリティーが必要です。データ・オブザーバビリティーは、組織が真に理解できる唯一の方法であり、あらゆる不良データの影響だけでなく、その原因も、状況を修正して影響を阻止するために不可欠です。

また、問題がさらに進行するにつれて、修正がより困難（そしてコストがかかる）になるため、パイプラインにおいて、遅れるのではなく早く問題を見つけることを目標として、可能な限りあらゆる時点でデータ・オブザーバビリティーを組み込むことが重要です。

重要な点として、このオブザーバビリティーは経営幹部にとって不可欠です。不良データがあると、企業の収益に大きな影響を与える可能性があるためです（UnityとXに尋ねるだけで）。経営幹部は、データ・オブザーバビリティーを優先事項とすることで、データ・チームだけでなく組織全体がこの非常に重要な取り組みを中心に団結し、全員が責任を負えるようになります。

エンドツーエンドのデータ・オブザーバビリティーに重点を置くことは、最終的に次のことにつながります。

データパイプラインの 早い段階でデータの問題を特定 し、プラットフォームやビジネスの他の分野への影響を食い止める





し、プラットフォームやビジネスの他の分野への影響を食い止める ポップアップ後にデータの問題をより迅速に特定し、解決策に迅速に到達できるようになる





存在するデータの問題の範囲を理解し、ビジネスへの影響の全体像を把握する

この可視性は、不良データを軽減するために必要な措置を講じることにより、企業がより多くの収益をより迅速に回復するのに役立ちます。何百万ドルもの費用がかかる前に、最終的な結果として問題が解決されることを願っています。これを実現する唯一の方法は、経営幹部をはじめとする全員がデータ・オブザーバビリティーを優先することです。

IBM Databandの継続的なデータ・オブザーバビリティー・プラットフォームと、それがデータ・インシデントを早期に検知し、より迅速に解決し、より信頼できるデータをビジネスに提供するのにどのように役立つかについてご覧ください。さらなる詳細については、今すぐデモを予約してください。