悪いデータの影響は、軽微な不便だと考察していますか。ぜひ考え直してください。
ビデオ・ゲーム・ソフトウェア開発会社であるUnityの不良データによるコストは1億1,000万ドルでした。
これは氷山の一角に過ぎません。
Unityの株式は、強い収益成長、良好な利益率、優れた顧客成長、およびドルベースの純拡大における高い業績にもかかわらず、同社の第1四半期の収益を発表した後、2022年5月11日に37％急落しました。
しかし、Unityの収益には、それほどポジティブではないデータポイントが1つありました。
同社はまた、営業収益の成長率は依然として上昇しているものの、プラットフォームの障害によりAudience Pinpointerツールの精度が低下したため、減速したことも明らかになりました。
Unityのプラットフォームの障害は何だったのでしょうか？信頼性の低いデータです。
Unityは、大規模な顧客から不良データを機械学習アルゴリズムに取り込み、これにより、広告の掲載を支援し、ユーザーがそうしたゲームを収益化するのを可能にしました。これにより、成長率が低下しただけでなく、アルゴリズムも損なわれ、同社は今後問題を解決するために修正を余儀なくされました。
同社の経営陣は、2022年に事業への悪影響を約1億1,000万米ドルと推定していました。
不良データの影響を深く感じた企業は、Unityだけではありません。Xを例にとってみましょう。
2022年4月25日、XはTeslaとSpaceXの創設者であるElon Musk氏による買収契約を受け入れました。わずか18日後、Musk氏はプラットフォーム上の偽のアカウントとボットの数を確認し、取引が「保留中」であると共有しました。
これは、世界で最も広く使用されている音声プラットフォームの1つを対象としたこの非常に注目度の高い取引に、不良データが及ぼす深い影響を示したものです。注目すべきことは、Xが何年もこのデータの問題と闘ってきたことです。2017年、Xは数年間ユーザー基盤を誇張していたことを認め、2016年にはトロールファームが5万人以上のボットを使ってアメリカ大統領選挙を操作しようとしました。Xは、2013年のIPO時に初めて偽のアカウントを確認しました。
現在、このデータ問題が頭をもたげています。マスク氏は、偽アカウントは同社のユーザー基盤の5%未満に過ぎないというX社の主張を調査し、その結果、以前合意した買収価格を引き下げようとしています。XはUnityと同様に不良データの影響について注目されている例ですが、このような例は至るところにあり、企業は数百万ドルの費用をかけています。
Gartner社の推定によると、不良データは企業にとって年間1,300万ドル近いコストになっていますが、多くの企業はその影響の大きさに気づいていません。一方、IDCの調査によると、知識労働者はデータ問題の解決に約半分の時間を費やしています。問題がそれほど蔓延していなかった場合、他のことにどれだけ時間を割けるかを想像してみてください。
全体として、データが悪いということは、収益機会の逸失、非効率なオペレーション、顧客体験の低下などにつながり、数百万ドルにも上るさまざまな問題に直面する可能性があります。
不良データが企業に毎年数百万ドルの損失をもたらしているという事実は非常に悪いものですが、多くの企業は影響を測定していないため、この問題に気づいていないというのはさらに悪いことです。結局のところ、十分に気づいていない問題をどうすれば修正できるのでしょうか？
不良データの問題を事前に回避するには、システム内のデータの健全性を理解する能力を含むデータ・オブザーバビリティーが必要です。データ・オブザーバビリティーは、組織が真に理解できる唯一の方法であり、あらゆる不良データの影響だけでなく、その原因も、状況を修正して影響を阻止するために不可欠です。
また、問題がさらに進行するにつれて、修正がより困難（そしてコストがかかる）になるため、パイプラインにおいて、遅れるのではなく早く問題を見つけることを目標として、可能な限りあらゆる時点でデータ・オブザーバビリティーを組み込むことが重要です。
重要な点として、このオブザーバビリティーは経営幹部にとって不可欠です。不良データがあると、企業の収益に大きな影響を与える可能性があるためです（UnityとXに尋ねるだけで）。経営幹部は、データ・オブザーバビリティーを優先事項とすることで、データ・チームだけでなく組織全体がこの非常に重要な取り組みを中心に団結し、全員が責任を負えるようになります。
エンドツーエンドのデータ・オブザーバビリティーに重点を置くことは、最終的に次のことにつながります。
この可視性は、不良データを軽減するために必要な措置を講じることにより、企業がより多くの収益をより迅速に回復するのに役立ちます。何百万ドルもの費用がかかる前に、最終的な結果として問題が解決されることを願っています。これを実現する唯一の方法は、経営幹部をはじめとする全員がデータ・オブザーバビリティーを優先することです。
