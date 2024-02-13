データ・レジデンシー：それは何か、なぜ重要なのか？

データ・レジデンシーは、特にクラウド・データにとって注目を集めるトピックです。その理由は多岐にわたりますが、その焦点は、欧州連合と欧州経済領域における情報プライバシーを管理する一般データ保護規則（GDPR）によって推進されてきました。

GDPRは、ユーザーの個人データとプライバシーが、そのデータを収集、処理、保管する組織によって適切に保護されるための要件を定義しています。GDPRの導入後、オーストラリア、ブラジル、カナダ、日本、南アフリカ、UAEなどの他の国でも独自のデータ保護法が制定されています。

つまり、データ・プライバシーが継続的な懸念であり、法律を通じて企業に課せられる圧力が増大していることを意味します。データを生成、収集、保管する組織にとって、特にクラウドでは、問題に対処するためのソリューションの必要性が緊急に高まっています。

データ・プライバシーと保護の遵守が確保されない場合、リスクとペナルティは計り知れないものになる可能性があります。たとえば、2023年5月、Facebookの親会社であるMeta社は、GDPRを遵守しなかったとして、記録的な13億米ドル（12億ユーロ）をEUに支払うよう命令されました。

これは大変に高額な罰金です。罰金の額が確定する前に減額されたとしても、この前例は確立され、すべての企業にとってデータ保護とプライバシーを確保するための警鐘となるでしょう。