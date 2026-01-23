データは現代の企業の中心に位置しています。ビジネス戦略を形成し、意思決定に情報を提供し、料金体系モデルからオートメーションまであらゆるものを支えます。企業が人工知能（AI）の取り組みを推進するためにビッグデータとリアルタイム分析に依存度を高めるにつれ、 データ品質の低さが及ぼす影響は無視できなくなっています。

IBM Institute for Business Value（IBV）による2025年のレポートによると、最高オペレーション責任者の43％が、データ品質問題を最も重要なデータ優先事項として挙げています。1これには十分な理由があります。組織の4分の1以上が、データ品質の低さが原因で年間500万ドル以上の損失を出していると見積もっており、7%が2,500万ドル以上の損失を報告しています。

しかし、データ品質が低いと、その影響が障害箇所に現れることはほとんどないため、見過ごされることがよくあります。代わりに、収益の損失、非効率性、コンプライアンス・リスク、機会の逸失として、下流に表面化します。この遅延が、データ品質の低下を特に危険にさらしています。それは徐々にデータ・セットとシステムに影響を及ぼし、問題やその根本原因が特定されるよりもずっと前に、戦略的な意思決定を形成します。

このベンダーは、特に生成AIの台頭により、今日のAI駆動型のランドスケープにおいてさらに重要な要素となっています。IBM IBVのさらなる研究によると、データ品質とガバナンスがAI導入を阻む上位の課題に挙げられています。データの正確性や偏りに関する懸念は、AIの取り組みの拡大に対する主な障壁となっており、ビジネス リーダーのほぼ半数 (45%) がそう報告しています。

理由は簡単です。AI システムはデータ品質の問題を受け継ぎ、増幅してしまうからです。データが矛盾していたり、不完全であったり、偏っていたり、古くなったりすると、モデルとその上に構築されたエージェントの両方の精度が低下し、問題が大規模に広がる傾向があります。対照的に、成熟したデータ品質とガバナンスフレームワークを持つ組織は、AIのユースケースをパイロットから本番へと移行、長期にわたって価値を持続させます。