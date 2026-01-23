データは現代の企業の中心に位置しています。ビジネス戦略を形成し、意思決定に情報を提供し、料金体系モデルからオートメーションまであらゆるものを支えます。企業が人工知能（AI）の取り組みを推進するためにビッグデータとリアルタイム分析に依存度を高めるにつれ、 データ品質の低さが及ぼす影響は無視できなくなっています。
IBM Institute for Business Value（IBV）による2025年のレポートによると、最高オペレーション責任者の43％が、データ品質問題を最も重要なデータ優先事項として挙げています。1これには十分な理由があります。組織の4分の1以上が、データ品質の低さが原因で年間500万ドル以上の損失を出していると見積もっており、7%が2,500万ドル以上の損失を報告しています。
しかし、データ品質が低いと、その影響が障害箇所に現れることはほとんどないため、見過ごされることがよくあります。代わりに、収益の損失、非効率性、コンプライアンス・リスク、機会の逸失として、下流に表面化します。この遅延が、データ品質の低下を特に危険にさらしています。それは徐々にデータ・セットとシステムに影響を及ぼし、問題やその根本原因が特定されるよりもずっと前に、戦略的な意思決定を形成します。
このベンダーは、特に生成AIの台頭により、今日のAI駆動型のランドスケープにおいてさらに重要な要素となっています。IBM IBVのさらなる研究によると、データ品質とガバナンスがAI導入を阻む上位の課題に挙げられています。データの正確性や偏りに関する懸念は、AIの取り組みの拡大に対する主な障壁となっており、ビジネス リーダーのほぼ半数 (45%) がそう報告しています。
理由は簡単です。AI システムはデータ品質の問題を受け継ぎ、増幅してしまうからです。データが矛盾していたり、不完全であったり、偏っていたり、古くなったりすると、モデルとその上に構築されたエージェントの両方の精度が低下し、問題が大規模に広がる傾向があります。対照的に、成熟したデータ品質とガバナンスフレームワークを持つ組織は、AIのユースケースをパイロットから本番へと移行、長期にわたって価値を持続させます。
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低品質のデータは、データ・セットが特定のビジネス・オペレーションの要件を満たさない場合に発生します。たとえ正確で完全に見えるデータであっても、目的に合わなければ「悪いデータ」として機能し、つまりそのユースケースやワークフロー、AIの成果をサポートできない可能性があります。
この失敗は、不正確なデータ、不完全なデータ・フィールド、一貫性のないデータ形式、データ・ポイントの欠落など、さまざまな問題から生じる可能性があります。連絡先情報を入力する際の小さな人為的ミス（電話番号の誤入力や住所データの無効化など）でも、下流工程に伝播する可能性があります。このような不一致は、データ収集やデータ統合の初期段階において、レコードの重複やデータの欠落を引き起こし、データ分析を弱体化させ、AIのパフォーマンスを低下させ、最終的にはビジネス成果に影響を及ぼす可能性があります。
多くの場合、 データ品質問題は、データの 正確性、完全性、タイムリーさ、 一貫性といった次元で説明されます。これらの側面は重要ですが、すべてを物語るわけではありません。それだけでは、わずかに誤って調整されたスケールに頼るようなものです。個々の測定値は妥当に見えても、小さなエラーが増大し、不適切な決定につながります。
低品質のデータの一般的な指標には、データ・ソース間の不整合、顧客データの欠落、古いデータ、またはクリティカルなデータ所有者まで追跡できないデータ・セットなどがあります。データ量が増えれば増えるほど、こうした問題は積み重なっていく。高品質なデータは損なわれ、組織のデータ管理の取り組み全体に非効率性が生じ、AIの性能は低下します。
データ分析、自動化、AIの最適化を目指す組織は、従来のデータエラーにとどまらない課題に直面しています。歪んだダッシュボードやサイロ化したシステムなど、従来の懸念は今も残っています。しかし今日、エージェント型AIシステムと自律的ワークフローの台頭は、新たなレベルのリスクをもたらしています。これらのシステムは、トレーニングのためだけでなく、あらゆるインタラクションにおいて、適切に管理された信頼できるデータに依存しています。企業全体での対応の基盤を作り、行動を促し、意思決定に情報を提供します。
ほとんどの組織は自社で 大規模言語モデル (LLM)を訓練していませんが、PwCの調査によると回回答者の79%が何らかの形でAIエージェントを採用しています。これらのエージェントは、単純なコパイロットから高度な検索拡張生成（RAG）アプリケーションまで多岐にわたります。このような環境では、データ品質に問題があると、幻覚のようなアウトプットのような予測不可能なAIの動作が生じたり、時間の経過とともにモデルがドリフトしたりする可能性があります。
AIの導入に並行して、AIへの支出も加速しており、ガートナーによると、2026年には2兆米ドルを超えると予測され、前年比37％の成長が見込まれています。 2AIへの投資が拡大すると、データ品質の低下によるコストもそれに伴って増加し、エラーの余地が狭まります。
AI へのリスク以外にも、データ品質に関する障害は、次のような課題を生み出し続けています。
ダッシュボードとBusiness Intelligenceツールは、より重要な戦略的意思決定を行うために使用されます。不正確または不完全なデータがこれらのデータ品質ツールを支えている場合、リーダーは性能の判断を誤ったり、製品の価格を偽装したり、欠陥のある仮定に基づいて取り組みを追求したりする可能性があります。
その規模にもかその影響はかわらず、データ品質の低下によるコストを定量化することは依然として困難です。なぜなら、その影響はチーム、時間とシステム全体に分散しているからです。問題は多くの場合、ワークフローの遅延、業務効率の低下または洞察の失敗やデータ損失に関連したビジネス成果の悪化など、二次効果として現れます。
こうした非効率性は、単一のメトリクスとして追跡されることはほとんどありません。むしろ、コストのプロキシであり、それぞれが費やした時間、価値の損失、または機会の逸失を反映しています。影響の拡散により、結果として生じる財政的損失を過小評価しやすくなります。
多くの組織は、ドル建てでの正確な金額を計算する代わりに、データ監査を行い、いくつかのメトリクスを追跡しています。これらの調査により、データ品質の問題がどの程度の頻度で発生するか、およびそれがどの程度続くかが明らかになります。一般的なメトリクスには、次のようなものがあります。
最近の事件や広く引用されている事件はどちらも、データ品質の低さが企業にとって測定可能な損害につながることを示しています。
2022年初頭、ユニティ・テクノロジーズは、不正確なデータ取り込みによって、広告関連の機械学習モデルをトレーニングするためのデータセットが破損していたことを公表しました。欠陥のあるデータ・ソースにより、予測ターゲティングと入札アルゴリズムをサポートするデータ・パイプラインにエラーが発生しました。Unity は、パフォーマンスの低いモデル、取り組みの遅延、影響を受けたデータ・セットの再トレーニングのコストに関連して、約1 億 1,000 万ドルの収益損失を報告しました。
2022年、Equifax社は、レガシー・システムによって生成された不正確なデータ値が原因で、数百万人の消費者に不正確なクレジット・スコアを発行しました。場合によっては、エラーが融資決定に影響を与えるほど重大で、消費者と貸し手の両方が財務リスクにさらされていました。
同社の評判への打撃だけでなく、規制当局の監視、集団訴訟、和解金72万5,000米ドルなど、信用調査や紛争処理の失敗で同社が直面したいくつかの罰則のうちのひとつがありました。
データウェアハウス内だけでデータ品質をレビューするような従来のアプローチは、もはや拡張性がありません。今日のAIシステムの多くは、ストリーミングやイベントドリブンのインプットで動作しています。
この進化は、組織がデータインテグリティを「左遷」しなければならないことを意味します：下流で問題が表面化するのを待つのではなく、データが作成された瞬間に近いところで検知、予防、修復を推し進めなければなりません。
強力なデータ品質管理プログラムを導入することで、組織はデータ品質の低下による影響を回避することができます。また、AIやエージェント・システムが信頼できるリアルタイム・データに依存している時代において、競争上の優位性を生み出すことができます。
これを実現するには、組織は修正プログラムだけでは不十分です。代わりに、データ品質を管理するためのスケーラブルで反復可能なアプローチが必要です。データ品質をチェックリストではなく運用モデルと見なすことで、組織はデータライフサイクル全体にわたる所有権、管理、説明責任の管理方法を再構築できます。
あらゆる例を網羅しているわけではありませんが、データ品質の問題を防ぐための最新の手法には、次のようなものがあります。
私たちは、AIシステムが推奨するのではなく、行動することが求められる時代に生きています。この方向転換はにより組織は、最初からデータ品質を正しく実現するというプレッシャーにさらされ、ビジネス・プロセス全体で問題のリスクが高まります。今後を見据えて、企業は運用上の修正プログラムにとどまらず、データ品質をリスクに対する保護手段だけではなく、AIを成功に導くための前提条件と見なす必要があります。
IBMは、2024年Gartner® Magic Quadrant™のデータ統合ツール部門で、19年連続でリーダーに選出されました。
データ・アクセスを簡素化し、データ・ガバナンスを自動化します。ワークロードのコスト最適化やAIと分析の拡張、場所を問わないあらゆるデータへのアクセスなど、データレイクハウス戦略をデータ・アーキテクチャーに統合するメリットをご覧ください。
AIライフサイクル全体にわたってモデルを監視し、リスクを管理し、ガバナンスを徹底することにより、信頼できるAIのオペレーションが可能になります。
品質を向上し、コンプライアンスを確保し、信頼できる分析とAIを可能にするガバナンス・ツールで、データを制御下に置きます。
リスクを管理し、規制を順守し、信頼できるAIの大規模なオペレーションを可能にするための専門家によるガイダンスをもって、責任あるAIのプラクティスを確立します。
1 「The 2025 CDO Study: The AI multiplier effect」、IBM Institute for Business Value、2025年11月12日
2 「Gartner Says Worldwide AI Spending Will Total USD 1.5 Trillion in 2025」、Gartner、2025年9月17日