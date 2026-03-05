IBM Db2がエージェント型AI時代の自律型データベースとして新たな基準を打ち立てる

Db2は数十年にわたり、信頼性が必須でダウンタイムが許されないミッションクリティカルなワークロードを支えてきました。Db2 Genius Hubでは、これらのDb2環境にインテリジェンス・ファーストのオペレーションをもたらし、データ・チームは最大で次のようなエクスペリエンスを得られます。

早期のシグナル相関により 管理コストを25％削減 し、インシデントがビジネス中断に発展するのを防ぎます。*

し、インシデントがビジネス中断に発展するのを防ぎます。* 問題解決に費やす手作業の時間を減らし、エスカレーションを減らし、インシデント処理を予測可能にすることで、 年間介入件数を30％削減 します。*

します。* アラート、ログ、ダッシュボードに関連する時間が短縮されるため、解決までの時間が35％短縮され、コンテキストに合わせて行動する時間が増えます。*

長年にわたり、データベース運用は、「明かりを灯し続ける」手作業のサイクルに閉じ込められてきました。DBAが無限のアラート・ループ、断片化されたスクリプト、事後対応型のトラブルシューティングに追われると、企業は最も貴重な資産であるイノベーションの時間を失うことになります。私たちは、保守を超えて、管理された自律性の未来に移行しています。データベース・システムは、人間の判断を中核に据えながら、明確に制限されたタスクを処理し、チームがイノベーションとレジリエンスを推進する作業に集中できるようにします。

「多くのベンダーは、レガシー・インフラストラクチャーに一般的な『AI対応』ラベルを適用し、モダナイゼーションと呼んでいますが、IBMはIBM Db2 Genius Hubを使用して、エージェント推論をデータベース管理エクスペリエンスに直接組み込むという手間がかかりました」と、The Futurum Group VP兼プラクティス・リーダーであるBrad Shimmin氏は言います。「現在利用可能な機能は単なるAI洗浄ではありません。Db2 Genius Hubは、DBAの役割を事後対応型のダッシュボード分析から事前対応型のガバナンスへと移行させる真の戦力として機能するように設計されています。このリリースでは、今日のデータ・チームを必要としている運用タスクの多くを自動化することで、実用的な自律性が実現します。これはまさに企業が真のビジネス価値を解き放つために必要なものです」