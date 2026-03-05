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AI（人工知能） ITの自動化

IBM Db2がエージェント型AI時代の自律型データベースとして新たな基準を打ち立てる

Db2自律型データベース・エクスペリエンスは、新しくリリースされたIBM Db2 Genius Hubを活用したデータベース管理に革命をもたらしています。

公開日 2026年03月5日

本日、IBMはDb2の次の章である、新しくリリースされたDb2 Genius Hubを活用した自律型データベースを紹介しました。自律型データベースは、問題を事前に監視、検知、対応し、必要に応じて自律的に動作し、人間による監視を受けます。

このエクスペリエンスは、次世代のAI搭載コンソールであるDb2 Genius Hubを通じて実現されます。Db2のデータベース管理者（DBA）は、データベースオペレーションを事後対応型のトラブルシューティングから、プロアクティブなエージェント・ベースのレジリエンスへと移行することで、無秩序に広がる複雑なデータ資産の管理方法を変革します。

ミッションクリティカルなワークロードを自律的に強化

Db2は数十年にわたり、信頼性が必須でダウンタイムが許されないミッションクリティカルなワークロードを支えてきました。Db2 Genius Hubでは、これらのDb2環境にインテリジェンス・ファーストのオペレーションをもたらし、データ・チームは最大で次のようなエクスペリエンスを得られます。

  • 早期のシグナル相関により管理コストを25％削減し、インシデントがビジネス中断に発展するのを防ぎます。*
  • 問題解決に費やす手作業の時間を減らし、エスカレーションを減らし、インシデント処理を予測可能にすることで、年間介入件数を30％削減します。*
  • アラート、ログ、ダッシュボードに関連する時間が短縮されるため、解決までの時間が35％短縮され、コンテキストに合わせて行動する時間が増えます。*

長年にわたり、データベース運用は、「明かりを灯し続ける」手作業のサイクルに閉じ込められてきました。DBAが無限のアラート・ループ、断片化されたスクリプト、事後対応型のトラブルシューティングに追われると、企業は最も貴重な資産であるイノベーションの時間を失うことになります。私たちは、保守を超えて、管理された自律性の未来に移行しています。データベース・システムは、人間の判断を中核に据えながら、明確に制限されたタスクを処理し、チームがイノベーションとレジリエンスを推進する作業に集中できるようにします。

「多くのベンダーは、レガシー・インフラストラクチャーに一般的な『AI対応』ラベルを適用し、モダナイゼーションと呼んでいますが、IBMはIBM Db2 Genius Hubを使用して、エージェント推論をデータベース管理エクスペリエンスに直接組み込むという手間がかかりました」と、The Futurum Group VP兼プラクティス・リーダーであるBrad Shimmin氏は言います。「現在利用可能な機能は単なるAI洗浄ではありません。Db2 Genius Hubは、DBAの役割を事後対応型のダッシュボード分析から事前対応型のガバナンスへと移行させる真の戦力として機能するように設計されています。このリリースでは、今日のデータ・チームを必要としている運用タスクの多くを自動化することで、実用的な自律性が実現します。これはまさに企業が真のビジネス価値を解き放つために必要なものです」

Db2 Genius Hubとは

Db2 Genius Hubは、AI駆動型の推論に基づき、エージェント型ワークフローで構築された、Db2オペレーションの自律機能を導入するAI搭載のデータ管理コンソールです。

Db2 Genius Hubは、チームが制御しながら、自律的なデータベース運用に向けた明確な方向性を定めています。現在、立ち上げ時にはヒューマン・イン・ザ・ループ・システムとして動作し、実行は明示的な承認と範囲の広いオートメーションを目的に設計されています。Db2 Genius Hubを進化させるにつれて、このコンソールの機能は、安全で管理された自律的なオペレーションを拡大し、チームが本番環境全体の透明性と制御を維持しながら、自分のペースで自律性を導入できるようにします。

自律への移行を定義する3つの運用領域：維持、修復、対応

Db2 Genius Hubは、日常のデータベースオペレーションの変化を定義する3つのコアオペレーション領域を通じて、自律型データベース機能を提供します。

  1. エージェント型メンテナンス：エンジンの更新、パッチ適用、ヘルス・チェック、パフォーマンスの最適化、バックアップと復元などの定期的な運用作業を処理します。Db2 Genius Hubは、明確な範囲のタスクを自動化することで、継続的な手作業を削減しながら、データベース資産全体で一貫した性能と可用性を維持します。
  2. エージェント型修復：ワークロードの動作とシステムシグナルを継続的に分析し、異常を早期に特定して問題の実現を防ぎます。これには、ロック動作、クエリー回帰、ワークロード・キューイングなどを、ユーザーに影響が及ぶ前に検知することで、人間の注意を必要とするアラートの量を削減することが含まれます。
  3. エージェントによる対応：問題が発生すると、Db2 Genius Hubは変更内容分析、複数ステップの調査、詳細なログ分析を実行することで、解決までの時間を短縮します。次のステップを導くために、明確で文脈に沿った説明が提示され、手作業による根本原因調査に費やす時間が短縮されます。

Db2 Genius Hubの実例をご覧ください：異常検知変更分析会話型テレメトリー検索

分単位のDb2 Genius Hubのパフォーマンス

分が最も重要なインシデント時に、チームは最大の効果を実感しています。

「IBM Db2 Genius Hubは、当社のデータ・チームに力を与えてくれます」と、Fillmore GroupのCEO（最高経営責任者）であるFrank Fillmore氏は言います。「違いはすぐに現れます。ダッシュボードやログからインシデントを再構築するのではなく、『何が変更されたか』、『次に何をすべきか』を数分で把握できます。そして、このシステムはヒューマン・イン・ザ・ループの制御を念頭に設計されているため、監視を放棄することなく、動きを早めることができます。この種のイノベーションが、ビジネスを拡大させるのです」

ここでは、インシデント・チームが頻繁に直面する日中のインシデント対応についてどのように実現するかについて説明します。

  • 午後2時00分—エージェントによる修復：可用性を脅かす可能性のある性能の異常へ早期にフラグがつきます。Db2 Genius Hubが、最も可能性の高い原因を特定し、裏付けとなる証拠を提示するため、チームはゼロから始めなくて済みます。
  • 午後2時1分 — エージェントによる対応：DBAは分析をレビューし、根本原因について詳しく掘り下げます。何が変わったのでしょうか。なぜ問題が発生したのでしょうか。Db2 Genius Hubは、クエリーと計画レベルのコンテキストに加えて、検証と解決のために推奨される次のステップを提供します。
  • 午後2時4分 — エージェントによる保守：データベース管理者は、レジリエンス・チェックを実行して他の危険信号がないことを確認し、承認されたAI推奨の修正プログラムを適用して、データベースの健全性を正常に戻します。

その成果：解決までの時間が短縮され、中断が軽減され、より信頼性の高い運用が可能になりました。

自律型データベースの再定義

Db2は、パフォーマンス、予測可能性、ガバナンスが重要な場合に企業が依存するデータベースとして長年使用されてきました。Db2 Genius Hubは、IBMの次なるステップであり、自律型データベース・エクスペリエンスを実現することで、ミッションクリティカルなワークロードの管理にエージェント型インテリジェンスをもたらします。

IBM Db2 Genius Hubは今すぐご利用いただけます。登録してトライアルを開始し、実践的な調査から本番運用まで、自分のペースで自律型データベース・エクスペリエンスを導入しましょう。

開始するには、以下の進路を選択してください。

  • すぐに試す：今すぐトライアルを始めてDb2 Genius Hubをご確認ください。
  • 実稼働環境で実行する：Db2 AI StandardおよびDb2 AI Advancedには、Db2 Genius Hubが含まれます。
  • Db2 Intelligence Centerをすでにご利用ですか。Db2 Intelligence Centerを購入されたお客様は、Db2 Genius Hubにアップグレードされます。詳細はこちら

Db2 Genius Hubの詳細はこちら

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Miran Badzak

Director, Databases

IBM Software

Satya Krishnaswamy

Director, Hybrid Data Management Development

IBM

David Kalmuk

Distinguished Engineer, Databases, Data & AI

IBM Software

Ani Joshi

Senior Product Manager

Db2, IBM Data & AI

免責事項

* 成果は、社内のリリース前テストに基づくものです。メトリクスは予備的なもので、環境、ワークロード、構成によって異なる場合があります。