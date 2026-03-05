IBM Db2がエージェント型AI時代の自律型データベースとして新たな基準を打ち立てる

Db2自律型データベース・エクスペリエンスは、新しくリリースされたIBM Db2 Genius Hubを活用したデータベース管理に革命をもたらしています。
本日、IBMはDb2の次の章である、新しくリリースされたDb2 Genius Hubを活用した自律型データベースを紹介しました。自律型データベースは、問題を事前に監視、検知、対応し、必要に応じて自律的に動作し、人間による監視を受けます。
このエクスペリエンスは、次世代のAI搭載コンソールであるDb2 Genius Hubを通じて実現されます。Db2のデータベース管理者（DBA）は、データベースオペレーションを事後対応型のトラブルシューティングから、プロアクティブなエージェント・ベースのレジリエンスへと移行することで、無秩序に広がる複雑なデータ資産の管理方法を変革します。
Db2は数十年にわたり、信頼性が必須でダウンタイムが許されないミッションクリティカルなワークロードを支えてきました。Db2 Genius Hubでは、これらのDb2環境にインテリジェンス・ファーストのオペレーションをもたらし、データ・チームは最大で次のようなエクスペリエンスを得られます。
長年にわたり、データベース運用は、「明かりを灯し続ける」手作業のサイクルに閉じ込められてきました。DBAが無限のアラート・ループ、断片化されたスクリプト、事後対応型のトラブルシューティングに追われると、企業は最も貴重な資産であるイノベーションの時間を失うことになります。私たちは、保守を超えて、管理された自律性の未来に移行しています。データベース・システムは、人間の判断を中核に据えながら、明確に制限されたタスクを処理し、チームがイノベーションとレジリエンスを推進する作業に集中できるようにします。
「多くのベンダーは、レガシー・インフラストラクチャーに一般的な『AI対応』ラベルを適用し、モダナイゼーションと呼んでいますが、IBMはIBM Db2 Genius Hubを使用して、エージェント推論をデータベース管理エクスペリエンスに直接組み込むという手間がかかりました」と、The Futurum Group VP兼プラクティス・リーダーであるBrad Shimmin氏は言います。「現在利用可能な機能は単なるAI洗浄ではありません。Db2 Genius Hubは、DBAの役割を事後対応型のダッシュボード分析から事前対応型のガバナンスへと移行させる真の戦力として機能するように設計されています。このリリースでは、今日のデータ・チームを必要としている運用タスクの多くを自動化することで、実用的な自律性が実現します。これはまさに企業が真のビジネス価値を解き放つために必要なものです」
Db2 Genius Hubは、AI駆動型の推論に基づき、エージェント型ワークフローで構築された、Db2オペレーションの自律機能を導入するAI搭載のデータ管理コンソールです。
Db2 Genius Hubは、チームが制御しながら、自律的なデータベース運用に向けた明確な方向性を定めています。現在、立ち上げ時にはヒューマン・イン・ザ・ループ・システムとして動作し、実行は明示的な承認と範囲の広いオートメーションを目的に設計されています。Db2 Genius Hubを進化させるにつれて、このコンソールの機能は、安全で管理された自律的なオペレーションを拡大し、チームが本番環境全体の透明性と制御を維持しながら、自分のペースで自律性を導入できるようにします。
Db2 Genius Hubは、日常のデータベースオペレーションの変化を定義する3つのコアオペレーション領域を通じて、自律型データベース機能を提供します。
Db2 Genius Hubの実例をご覧ください：異常検知、変更分析、会話型テレメトリー検索。
分が最も重要なインシデント時に、チームは最大の効果を実感しています。
「IBM Db2 Genius Hubは、当社のデータ・チームに力を与えてくれます」と、Fillmore GroupのCEO（最高経営責任者）であるFrank Fillmore氏は言います。「違いはすぐに現れます。ダッシュボードやログからインシデントを再構築するのではなく、『何が変更されたか』、『次に何をすべきか』を数分で把握できます。そして、このシステムはヒューマン・イン・ザ・ループの制御を念頭に設計されているため、監視を放棄することなく、動きを早めることができます。この種のイノベーションが、ビジネスを拡大させるのです」
ここでは、インシデント・チームが頻繁に直面する日中のインシデント対応についてどのように実現するかについて説明します。
その成果：解決までの時間が短縮され、中断が軽減され、より信頼性の高い運用が可能になりました。
Db2は、パフォーマンス、予測可能性、ガバナンスが重要な場合に企業が依存するデータベースとして長年使用されてきました。Db2 Genius Hubは、IBMの次なるステップであり、自律型データベース・エクスペリエンスを実現することで、ミッションクリティカルなワークロードの管理にエージェント型インテリジェンスをもたらします。
IBM Db2 Genius Hubは今すぐご利用いただけます。登録してトライアルを開始し、実践的な調査から本番運用まで、自分のペースで自律型データベース・エクスペリエンスを導入しましょう。
開始するには、以下の進路を選択してください。
* 成果は、社内のリリース前テストに基づくものです。メトリクスは予備的なもので、環境、ワークロード、構成によって異なる場合があります。