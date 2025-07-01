機械学習の性能を最適化する多くの手法は、モデルの開発、トレーニング、評価の段階で実装されます。しかし、モデルを実際の環境に展開した後は、その性能を常に監視する必要があります。モデルの監視は、時間の経過に伴い性能を向上させるための判断に役立ちます。

機械学習モデル性能を改善するには、以下のいずれか、または複数の手法を用います。

データの前処理

データ侵害の予防

適切な特徴量の選択

ハイパーパラメータ・チューニング

アンサンブル学習

転移学習

モデルの最適な適合の達成

モデルのドリフトへの対策

バイアスへの対処

多くのAIフレームワークには、これらの手法の多くをサポートする組み込み機能が用意されています。