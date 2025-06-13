AIフレームワークとは

AIシステムの基盤となるアーキテクチャーを設計することは複雑な作業になる可能性がありますが、それをゼロから構築すると、その困難さがさらに増します。AIフレームワークは、機械学習の複雑さをモジュールにカプセル化することで、基盤となる数学や統計の理解とそれをソフトウェア・コードに変換するのに費やす時間と労力を削減します。

AIフレームワークの主なメリットは次のとおりです。

開発コストの削減

標準化されたワークフロー