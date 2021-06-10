全体として、エンタープライズの統合は、内部プロセスとビジネス アクティビティの強化、およびクリティカルなアプリケーションの概念化、実装、配布の鍵となります。重要な情報を共有し、プロセスを簡素化し、機会を最大化することで、企業は運用の拡張性を向上させ、リーチと収益を増加させることができます。

クリティカルな情報の共有

エンタープライズ統合は、各個別のアプリケーション、システム、サービス間の共通のインターフェイスとして機能するミドルウェア層を提供することで、複雑な情報およびオペレーティングシステム内のデータの流れを容易にします。これにより、さまざまなアプリケーション間、およびそのデータに依存する複数のユーザー間のデータ交換が簡素化され、アプリケーション開発者は、他のアプリケーションやシステムを理解したり、どこで実行されているかを知ったり、何が問題が発生する可能性があるかを予測したりすることなく、データの交換やインターフェイスの公開が容易になります。

ITプロセスの簡素化

エンタープライズ統合により、複数のアプリケーション間で機能と情報交換を組み合わせたシームレスなコラボレーションが可能になります。相互接続により、ITプロセスが簡素化され、ユーザーと組織の作業がしやすくなります。具体的には、ユーザーはデータに迅速にアクセスできるようになり、IT組織はデータの統合とサービスを効率的に合理化できるようになります。この簡素化により、ゲートウェイ サービス、メッセージ キュー、ファイル転送、エンタープライズ サービス バス (ESB)などのエンタープライズ統合パターンの作成と使用がモダナイズされ、アジャイルで自動化されたプロセスを通じて構築、デプロイ、運用、保守できるようになります。

機会を最大限に活用する

エンタープライズ統合により、チームは新規または変化するビジネスニーズや機会を積極的に活用できるようになります。すべてのデータ・アクセス・ポイントを制御することで、チームはアプリケーション自体を変更することなく、予期せぬポリシー変更や新しいアプリケーション管理手順など、時間的制約のイベントを迅速に特定してそれに適応できます。最終的に、統合のニーズに対処することで、チームはコラボレーションと情報交換のための共通のアプローチを活用して、複数の統合ソリューションを考案、実装、合理化できるようになります。