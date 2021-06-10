効果が高く、定性的に俊敏であるためには、統合方法論において、それぞれが再利用可能で実用的な複数のスタイルの統合を利用しながら、自動化を採用する必要があります。
エンタープライズ統合とは、API管理、アプリケーションの連携、メッセージングなどの複数の統合アプローチを使用して、エンタープライズ サービスと資産を活用し、それらを API として公開したり、サービスとして接続したりすることです。これにより、組織は多様なIT環境にわたってコア・ビジネス機能をシームレスに統合し、統一し、標準化することができます。具体的には、エンタープライズ統合により、次のことが簡単に可能になります。
全体として、エンタープライズの統合は、内部プロセスとビジネス アクティビティの強化、およびクリティカルなアプリケーションの概念化、実装、配布の鍵となります。重要な情報を共有し、プロセスを簡素化し、機会を最大化することで、企業は運用の拡張性を向上させ、リーチと収益を増加させることができます。
エンタープライズ統合は、各個別のアプリケーション、システム、サービス間の共通のインターフェイスとして機能するミドルウェア層を提供することで、複雑な情報およびオペレーティングシステム内のデータの流れを容易にします。これにより、さまざまなアプリケーション間、およびそのデータに依存する複数のユーザー間のデータ交換が簡素化され、アプリケーション開発者は、他のアプリケーションやシステムを理解したり、どこで実行されているかを知ったり、何が問題が発生する可能性があるかを予測したりすることなく、データの交換やインターフェイスの公開が容易になります。
エンタープライズ統合により、複数のアプリケーション間で機能と情報交換を組み合わせたシームレスなコラボレーションが可能になります。相互接続により、ITプロセスが簡素化され、ユーザーと組織の作業がしやすくなります。具体的には、ユーザーはデータに迅速にアクセスできるようになり、IT組織はデータの統合とサービスを効率的に合理化できるようになります。この簡素化により、ゲートウェイ サービス、メッセージ キュー、ファイル転送、エンタープライズ サービス バス (ESB)などのエンタープライズ統合パターンの作成と使用がモダナイズされ、アジャイルで自動化されたプロセスを通じて構築、デプロイ、運用、保守できるようになります。
エンタープライズ統合により、チームは新規または変化するビジネスニーズや機会を積極的に活用できるようになります。すべてのデータ・アクセス・ポイントを制御することで、チームはアプリケーション自体を変更することなく、予期せぬポリシー変更や新しいアプリケーション管理手順など、時間的制約のイベントを迅速に特定してそれに適応できます。最終的に、統合のニーズに対処することで、チームはコラボレーションと情報交換のための共通のアプローチを活用して、複数の統合ソリューションを考案、実装、合理化できるようになります。
エンタープライズ統合は、組織を大幅に成長させる機会を生み出します。APIベースのエコシステムを確立して自動化することで、チームの生産性を大幅に向上させ、収益を拡張する範囲を広げることができます。ここでは、インスピレーションとなる統合プロジェクトの成功例を2つご紹介します。
トルコの大手運輸・配送会社であるMNG Kargoは、最近の電子商取引のブームの中で事業の増加が見られました。需要の高まりに応えるために、彼らは次のことを行いました。
次のステップはマイクロサービスです。デジタル需要は増加し続けていますが、貨物プロセスは複雑で適応が困難です。マイクロサービスはそれを助けるでしょう。
ヘルシンキ地域交通局 (HSL)は、ヘルシンキ都心部の 150 万人の公共交通機関を担当しています。チケット発行システムの更新が必要になったとき、以下を実行しました。
次は人工知能（AI）です。彼らは毎日大量のデータを収集しており、それをアプリケーションやWebサービスのパーソナライズに使用し始めたいと考えています。
IBM の主要なエンタープライズ統合プラットフォームは、 IBM Cloud Pak for Integrationです。これには、API 管理、アプリケーションの連携、イベント・ストリーミング、高速データ転送、エンドツーエンドのセキュリティ、エンタープライズ メッセージングのためのツールが含まれています。これにより、次のメリットを享受できるようになります。
IBM の統合アプローチの詳細については、統合ソリューション ページをご覧ください。
既存のITインフラストラクチャーを自動的にスケーリングして、低コストでより高い性能を実現します。
IT運用のためのAIが、卓越したビジネス・パフォーマンスを実現するのに必要な洞察をどのように提供するかをご覧ください
単純なタスクの自動化だけではなく、注目度が高く、顧客と接し、収益を生み出すプロセスを、組み込み型の導入とスケーリングで処理します。
