エンタープライズ統合：その内容と重要である理由

プロジェクトで話し合う2人の同僚

エンタープライズ統合はビジネス・ストラテジーを成功させるために重要です。

効果が高く、定性的に俊敏であるためには、統合方法論において、それぞれが再利用可能で実用的な複数のスタイルの統合を利用しながら、自動化を採用する必要があります。

 

エンタープライズ統合とは

エンタープライズ統合とは、API管理アプリケーションの連携、メッセージングなどの複数の統合アプローチを使用して、エンタープライズ サービスと資産を活用し、それらを API として公開したり、サービスとして接続したりすることです。これにより、組織は多様なIT環境にわたってコア・ビジネス機能をシームレスに統合し、統一し、標準化することができます。具体的には、エンタープライズ統合により、次のことが簡単に可能になります。

  • 価値のあるサービス、アプリケーション、データの発見
  • API経由のアプリケーション機能へのアクセスと公開
  • 複数のエンタープライズサービスを接続
  • アプリケーションのライフサイクルとガバナンスの監視
オフィスでミーティングをするビジネスチーム

エンタープライズ統合が重要な理由

全体として、エンタープライズの統合は、内部プロセスとビジネス アクティビティの強化、およびクリティカルなアプリケーションの概念化、実装、配布の鍵となります。重要な情報を共有し、プロセスを簡素化し、機会を最大化することで、企業は運用の拡張性を向上させ、リーチと収益を増加させることができます。

クリティカルな情報の共有

エンタープライズ統合は、各個別のアプリケーション、システム、サービス間の共通のインターフェイスとして機能するミドルウェア層を提供することで、複雑な情報およびオペレーティングシステム内のデータの流れを容易にします。これにより、さまざまなアプリケーション間、およびそのデータに依存する複数のユーザー間のデータ交換が簡素化され、アプリケーション開発者は、他のアプリケーションやシステムを理解したり、どこで実行されているかを知ったり、何が問題が発生する可能性があるかを予測したりすることなく、データの交換やインターフェイスの公開が容易になります。

ITプロセスの簡素化

エンタープライズ統合により、複数のアプリケーション間で機能と情報交換を組み合わせたシームレスなコラボレーションが可能になります。相互接続により、ITプロセスが簡素化され、ユーザーと組織の作業がしやすくなります。具体的には、ユーザーはデータに迅速にアクセスできるようになり、IT組織はデータの統合とサービスを効率的に合理化できるようになります。この簡素化により、ゲートウェイ サービス、メッセージ キュー、ファイル転送、エンタープライズ サービス バス (ESB)などのエンタープライズ統合パターンの作成と使用がモダナイズされ、アジャイルで自動化されたプロセスを通じて構築、デプロイ、運用、保守できるようになります。

機会を最大限に活用する

エンタープライズ統合により、チームは新規または変化するビジネスニーズや機会を積極的に活用できるようになります。すべてのデータ・アクセス・ポイントを制御することで、チームはアプリケーション自体を変更することなく、予期せぬポリシー変更や新しいアプリケーション管理手順など、時間的制約のイベントを迅速に特定してそれに適応できます。最終的に、統合のニーズに対処することで、チームはコラボレーションと情報交換のための共通のアプローチを活用して、複数の統合ソリューションを考案、実装、合理化できるようになります。

エンタープライズ統合の重要な要素は何ですか?

  • アプリケーション・プログラミング・インターフェース (API) は、異なるシステム間のデータ転送を処理します。アプリケーションとWebサーバーの間に配置され、企業がアプリケーションのデータと機能をサードパーティの開発者、ビジネス・パートナー、社内部門と共有できるようにします。リアルタイム・データにアクセスして公開するためにAPIがますます使用されるようになっていますが、これはイベントとして公開されるデータなど、より多くのソースに拡張することができます。
  • アプリケーションの連携とは、それぞれ特定の目的のために設計された個々のアプリケーションが連携して動作できるようにすることです。データを共有し、ワークフローとプロセスを組み合わせることが容易になるため、組織は、再作業せずにインフラストラクチャーをモダナイズできるため、統合からメリットを得ることができます。さらに、アプリケーションの連携により、オンプレミス・システムとCRMやERPなどのクラウドベースのエンタープライズ・システムが既存のアプリケーションに大きな変更を加えることなく適切に連携できるようになります。
  • メッセージングは、クラウドとオンプレミスのシステムにまたがるIT環境にレジリエンスと性能を提供するのに役立ちます。メッセージングは、セキュリティー機能によりネットワーク全体のメッセージ整合性、データ保護、規制遵守を維持しながら、信頼性の高い配信を提供するために、境界を越える必要があります。
  • イベントは、行動または変化の記録です。あるアプリケーションまたはサービスがアクションを実行するか、別のアプリケーションまたはサービスの機能に関連して変更が発生すると、最初のアプリケーションまたはサービスによりイベントが公開されます。他のアプリケーションやサービスは、イベントの公開を検知できます。その後、イベントを処理し、1つ以上の相互アクションを実行するか、単にイベントを無視することができます。
  • データ、特に実際の業務データは、エンタープライズ・アーキテクチャの継続的改善（CI）を可能にします。データは、統合の重要性と使用状況を評価し、その目標状態を決定するためにも使用されます。データを分析すると、推奨されるターゲット統合パターン（サービス指向アーキテクチャ (SOA)、イベント駆動型、メッセージ駆動型など）、統合の可能性、およびターゲット統合状態の定義に役立つその他の入力が明らかになります。

社内での活用方法

エンタープライズ統合は、組織を大幅に成長させる機会を生み出します。APIベースのエコシステムを確立して自動化することで、チームの生産性を大幅に向上させ、収益を拡張する範囲を広げることができます。ここでは、インスピレーションとなる統合プロジェクトの成功例を2つご紹介します。

MNG Kargo

トルコの大手運輸・配送会社であるMNG Kargoは、最近の電子商取引のブームの中で事業の増加が見られました。需要の高まりに応えるために、彼らは次のことを行いました。

  • IBM API Managementを使用して、パートナーとの API ベースの接続を自動化しました。
  • IBMのSecure Gatewayを使用して、eコマース プロバイダーとの接続を確立し、販売から配送までのシームレスなデータ フローを可能にするAPI開発者ポータルを立ち上げました。
  • イノベーションを少し加えました。ハッカソンを開催し、サードパーティーの開発者がサービス強化のためのソリューション（とコード）を提案しました。

次のステップはマイクロサービスです。デジタル需要は増加し続けていますが、貨物プロセスは複雑で適応が困難です。マイクロサービスはそれを助けるでしょう。

ヘルシンキ地方交通局

ヘルシンキ地域交通局 (HSL)は、ヘルシンキ都心部の 150 万人の公共交通機関を担当しています。チケット発行システムの更新が必要になったとき、以下を実行しました。

  • IBM Cloud Pak® for Integrationを使用して、アプリケーションとデータを社内のさまざまなシステムに直接接続しました。
  • Red Hat OpenShift による従来の仮想マシン からマイクロサービスに移行しました。
  • 世界的なパンデミック下でも、計画外の停止なしにシステム移行を完了しました。

次は人工知能（AI）です。彼らは毎日大量のデータを収集しており、それをアプリケーションやWebサービスのパーソナライズに使用し始めたいと考えています。

エンタープライズ統合と IBM

IBM の主要なエンタープライズ統合プラットフォームは、 IBM Cloud Pak for Integrationです。これには、API 管理、アプリケーションの連携、イベント・ストリーミング、高速データ転送、エンドツーエンドのセキュリティ、エンタープライズ メッセージングのためのツールが含まれています。これにより、次のメリットを享受できるようになります。

  • 統合に自動化を使用することで、より効率的に統合できます。
  • データから学習するAIで、統合の品質を向上させます。
  • 単一の製品内で複数のスタイルの統合を使用します。

IBM の統合アプローチの詳細については、統合ソリューション ページをご覧ください。

著者

IBM Cloud Education Team

IBM Cloud Education
