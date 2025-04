AIコンプライアンス：その内容、重要な理由、始め方

2023年8月、中国は、生成AIサービスを管理するための中間措置(Interim Measures for the Management of Generative Artificial Intelligence Services)と呼ばれる、生成AIに関する特定の規制を導入しました。これらの施策には、データ・プライバシー、ラベリング、生成AIライセンスに関するコンテンツの標準およびルールが含まれます。また中国には、AI駆動型の推奨アルゴリズムやディープフェイクなどの深層合成テクノロジーを対象とした特定の規制もあります。