AIプロジェクトが失敗する理由：科学実験の罠とその回避方法

想像してみてください。ガレージに何週間も閉じ込もった後、世界を変える発見を成し遂げて外に出た一人の科学者を。または、数か月ごとにのみ姿を見せて最新の画期的な発明を発表する謎の企業Skunkworksグループを。

孤立した中のイノベーション、つまり優秀な人々が孤立して働くことは確かにあり、このアイデアは一般の人々の想像力の中で存在しています

しかし、それがうまく機能せず、実際にはメリットよりもデメリットをもたらす可能性がある状況を 1 つお話しします。それは、企業での AI導入です。

エンタープライズAIトランスフォーメーションを単独で実行しようとすると、失敗が確実になります。戦略的利害関係者、事業単位のリーダー、協力者を排除することは、結局のところ、成功に必要な視点やリソースを無視することを意味します。

IBM Institute for Business Value（IBV）の2025 CEOスタディによると、AIイニシアチブのわずか16％しかエンタープライズレベルでの規模を達成していないのは、このアプローチによるものと考えられます。MIT の NANDA イニシアチブによる最近のレポートでは、生成 AI パイロットの 95% が失敗するという、さらに悲惨な結果が発表されました。

あまりにも多くの企業が、非現実的な科学実験としか思えないPoC（概念実証）を複数実施しています。最初には畏敬の念を抱かせるかもしれませんが（IBVが指摘したように、FOMOは）、最終的にはごくわずかな価値しかもたらしません。私は、財務に深く精通している者として、組織はわずかな投資収益に甘んじるよりも、もっと良い結果を出すことができるとわかっています。