ある組織が、顧客データを含む機密データベースへのアクセス制御を作成し、それを実施する必要があるとします。

まず、システム管理者およびその他の利害関係者は、どの主体（ユーザー、アプリ、 AIエージェント）がデータベースにアクセスできるかを決定します。営業やマーケティングの役割を担う人物全員に加え、顧客関係管理（CRM）ソフトウェアやマーケティング・ソフトウェアも同様にアクセスできるべきだと、彼らは判断するかもしれません。権限を与えられた人間ユーザーが所有するAIエージェントにも、アクセス権が与えられます。

次に、利害関係者は、権限を与えられた各ユーザーがデータベース内でどのようなアクションを実行できるかを決定します。営業担当者は、長期にわたりこれらの顧客との関係を構築・維持するため、読み取りと書き込みのアクセス権限を必要とすることが考えられます。一方、マーケティング担当者は、顧客の人口統計データを使用してキャンペーンに情報を提供するだけなので、データベースを読み取る権限のみを与えられます。所有者が誰かにかかわらず、すべてのAIエージェントは読み取り専用アクセス権を持ち、人間がデータベースを更新する際に常に介入できる状態になっていることも考えられます。

このアクセス・ポリシーを適用するために、組織は詳細なアクセス制御ロジックを備えた一元型のポリシー・エンジンを使用します。アクセス・リクエストを許可するかどうかを決定する際に、エンジンはユーザーIDに加え、コンテキストに関連する要因も考慮します。

例えば、営業担当者が顧客のEメールアドレスを更新するためにデータベースにアクセスしたいとします。まず、営業担当者は適切な認証要素を提供することで本人確認を行います。次に、営業担当者のリクエストはポリシー・エンジンによって評価されます。この際には、以下が考慮されます。

営業担当者の本人確認





顧客レコードの更新が可能な権限を営業担当者が持っているか





時刻が午後3時30分で通常の勤務時間内であること





営業担当者のデバイスの正常性ステータス：パッチが最新の状態でありマルウェアの兆候がないこと

これらの要因に基づいて、営業担当者のアクセス・リクエストが承認されます。