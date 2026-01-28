OpenClawとMoltbookは非常に優れています。しかし同時に、非常に危険なものであり、AIエージェントのセキュリティにまだまだ進歩の余地があることを教えてくれます。今回のSecurity Intelligenceのこのエピソードでは、Dave McGinnis、Seth Glassgow、Evelyn Andersonが、ローカルで実行されているAIエージェントが新しい攻撃対象領域になりつつあること、また防御側がリスクを過小評価する場合がある理由について解説します。エージェント・データベースの誤設定によるAPIキーの漏洩から、信頼されたシステムを密かに乗っ取る悪意のある「スキル」まで、強力なAIツールが単なるアプリのように扱われた場合に起こることについて探ります。
また、サイバーセキュリティー全体で深刻化しつつある、以下のようなシグナルに関する問題についても掘り下げています。
この中では、パネリストがさらに深い問題についても議論します。すなわち、AIはセキュリティー専門家にとって恩恵なのか、それとも災いなのかということです。
その他多くの話題を取り上げます。それではSecurity Intelligenceをお楽しみください。
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本ポッドキャストで述べられている意見は、出演者個人の見解であり、IBMまたはその他の組織もしくは団体の見解を必ずしも反映するものではありません。
AIモデルとAIエージェントを保護し、シャドーAIを自動で検出し、信頼できるAIのためにチームを統合します。
ライフサイクル全体で企業データを保護し、コンプライアンス要件を簡素化
The 2026 Guide to Cybersecurityは、サイバーセキュリティーに関する教育的な解説、実践的なチュートリアル、ポッドキャストのエピソード、その他のリソースを厳選してまとめた総合ガイドです。