地域や業界によっては、セキュリティー・インシデントのログ記録や文書化を特定の方法で行うことを求める法律や規制が適用される場合があります。セキュリティー自動化は、このプロセスの効率化に役立ちます。
Payment Card Industry Data Security Standard（PCI-DSS）、一般データ保護規則（GDPR）、医療保険の相互運用性と説明責任に関する法律（HIPAA）、サーベンス・オクスリー（SOX）法などは、組織が考慮すべき標準の一例です。
SIEMシステムは汎用的なセキュリティー自動化ツールになっていますが、もともとの目的は、コンプライアンスの観点からセキュリティー・データを追跡することでした。自動レポートは、法令順守に必要なリソースを削減し、人為的ミスのリスクを軽減するのに役立ちます。
文書化ツールは、異常検知ベースの脅威検知を行うAIやMLツール向けに、データを集約するのにも役立ちます。例えば、データ侵害の発生時、SIEMは利用者、時刻、IPアドレスをログに記録し、この情報をデータレイクに保存して、さらなる分析に活用できます。その後、既存の検知ルールを改善したり、新しいルールを実装したりするために利用できます。
監査準備を進める組織では、コンプライアンス規則を自動ガードレールに変換するために、ポリシー・アズ・コードを活用するケースが増えています。このアプローチでは、コードで記述し、デプロイし、管理するポリシーが、インフラストラクチャーを常に既定でコンプライアンス準拠に保つことを支援し、ポリシー適用のバージョン管理された監査証跡も提供します。