セキュリティー自動化のワークフローは通常、4つの主要フェーズで構成されます。対応プレイブックの作成、脅威の検知と分析、自動対応、インシデントの記録です。

XDRや次世代SIEMなどのプラットフォームは、このワークフローの複数のステップを担えますが、すべてを網羅することはほとんどありません。その代わりに、組織は通常、複数の中核ツールを導入し、IT環境内の統合ダッシュボードとアプリケーション・プログラミング・インターフェース（API）を通じてデータを共有します。

また、初期設定から認証情報の定期的な更新、廃止までを含む、包括的なセキュリティーのライフサイクルを支える自動化ワークフローを設計する組織が増えています。

また、開発プロセスの早い段階で漏えいした認証情報やAPIキーを検知し、本番環境に到達する前に脆弱性に対処できるよう、パイプラインにシークレット・スキャンを組み込むチームもあります。

一般的なセキュリティー自動化の導入では、次のような要素を組み合わせます。

SOARによるシステム間のワークフローとプレイブックのオーケストレーション



EDRによるエンドポイント脅威のリアルタイム検知と対応





SIEMによるコンプライアンス目的のログ収集





XDRによるクラウド、ネットワーク、エンドポイント全体の対応調整

AIやML駆動のパイプラインが一般化するにつれ、シークレット管理の徹底が不可欠になります。認証情報やトークンが意図せずモデルの学習データ・セットに取り込まれ、新たな漏えいリスクを生む可能性があります。