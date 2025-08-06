Apache Pulsarとは

メッセージは、アプリケーションが他のアプリケーションが使用できるように作成するデータのパケットです。これらのパケットは、消費側アプリケーションが処理するまで、送信された順序で使用されます。

メッセージング・システムは、これらのメッセージの交換を容易にします。従来のメッセージング・システムはミドルウェア・ソリューション（メッセージ指向ミドルウェア、またはMOMとも呼ばれる）であり、一般的にポイント・ツー・ポイント・メッセージングとPub/Subメッセージングという2つのメッセージ配信パターンをサポートしています。

ポイント・ツー・ポイント・メッセージングでは、1つのアプリケーション（センダーと呼ばれる）が、メッセージ・キューという場所にメッセージを送信し、そこにメッセージが保管されます。次に、別のアプリケーション（レシーバーまたはコンシューマーと呼ばれます）がキューからメッセージを受信し、処理します。各メッセージは一度だけ消費されます。

Pub/Subメッセージング（またはパブリッシュ/サブスクライブメッセージング）では、メッセージを生成するアプリケーションはパブリッシャーと呼ばれます。このメッセージを利用するアプリケーションはサブスクライバーと呼ばれます。各メッセージはトピックと呼ばれるカテゴリーに公開され、そのトピックをサブスクライブするすべてのアプリケーションは、公開されるすべてのメッセージのコピーを受信します。

パーティションとパーティションによって分割されたトピックは、メッセージ処理を高速化できます。分割されたトピックに公開されたメッセージは、複数のブローカーに分散されます。

Pub/Subメッセージングは、ブロードキャスト形式の「1 対多」通信向けに設計されています。ポイント・ツー・ポイント・メッセージングは、その名前が示すように、単一の送信者と単一の受信者の間で情報を交換します。

従来のメッセージング・システムの中で、 オープンソース・プラットフォームであるRabbitMQが、多くの場合最も人気があるものとして挙げられます。