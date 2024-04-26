イベント・ストリーミングとは

イベント・ストリーミングは、「イベント」と呼ばれるシステムまたは環境内で発生したすべての出来事を記録する基本的なデータ構造であるデータ・レコードの無制限で連続したリアルタイムのフローを中心に展開されます。これは、基本的にシステム内のすべてのデータ・ポイントを指す用語です。したがって、「ストリーム」（データ・ストリームまたはストリーミング・データとも呼ばれる）は、これらのイベントの継続的な配信を指します。

各イベントは通常、イベントまたはそれに関連するエンティティを識別するキー、イベントの実際のデータを保持する値、イベントが発生または記録された日時を示すタイムスタンプで構成され、データ・ソース、スキーマ・バージョン、またはその他の属性に関するメタデータが含まれることもあります。

特殊なストリーム処理エンジンの助けを借りて、イベントはストリーム内でいくつかの異なるプロセスを経ます。「集計」では、平均、合計、標準偏差などのデータ計算を実行します。「取り込み」では、ストリーミング・データをデータベースに追加します。分析処理では、ストリーミング・データのパターンを使用して将来のイベントを予測し、エンリッチメント処理では、データ・ポイントと他のデータ・ソースを組み合わせてコンテキストを提供し、意味を生み出します。

イベントは多くの場合、事業運営やユーザー・ナビゲーション・プロセスに関連付けられており、通常は別のアクション、プロセス、または一連のイベントをトリガーします。一例として、オンライン・バンキングを取り上げます。

ユーザーが「送金」をクリックしてある銀行口座から別の銀行口座に送金すると、その資金が送金者の口座から引き出されて受信者の口座に追加され、EメールまたはSMS通知が一方（または両方）に送信されます。また、必要に応じて、セキュリティーおよび不正防止プロトコルが導入されます。