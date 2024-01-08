イベントがさまざまな方法で再利用され、ユースケースがより洗練されるに従い、イベントをさらに改良したり、他のイベントと組み合わせたりする必要が生じることがよくあります。これは、対応すべき最も興味深いビジネス状況を識別するためです。イベントは、外部データで強化されるか、特定の期間に他のイベントと一緒に発生する場合に、より実行可能になる場合があります。

IBMは、ユーザーがイベントを操作してビジネス・コンテキストを理解できるようにするイベント処理機能を提供しています。幅広いユーザーがイベントを操作できるように設計されたローコード・ユーザー・インターフェースと、強力なオープンソース・イベント処理エンジンが含まれています。繰り返しになりますが、すでにデプロイされているKafkaベースのインフラストラクチャーでは、イベント処理は、環境内にある任意の Apache Kafka実装から取得されたイベントを処理できます。

イベント処理ランタイムは、イベント処理フローを実行するための、オープンで信頼性があり安全、かつスケーラブルな方法であるApache Flink上に構築されています。IBMイベント処理ランタイムは、Kubernetesオペレーターを使用して完全にサポート、デプロイ、および管理されます。これにより、共有実行環境として、またはアプリの一部としてのデプロイメントと管理が簡単になります。

ローコード・ツールを使用すると、ユーザーはイベント・ソースをイベントの処理方法を定義する一連のオペレーションに接続できます。複数のソースからのイベントを結合して、発生したさまざまなイベントから派生した状況を識別したり、イベントをフィルタリングして無関係なイベントをストリームから削除したり、イベントを集約してさまざまな期間における発生回数をカウントしたり、イベント内のフィールドを使用して新しい情報を導き出すための計算を実行したりできます。従来、この種のイベント処理には高度なスキルを持つプログラマーが必要でした。このツールを使用することで、ユーザーは安全で非破壊的な環境で、有用なシナリオを広範囲にプロトタイプ化できます。

イベントソースや宛先、処理操作をドラッグ・アンド・ドロップで配置し、それらを接続することで、直感的かつ視覚的にイベントを処理できるよう設計されています。各ステップでは生産性向上の支援や検証機能も備えています。「実行」をクリックするとエディターにアウトプットがすぐに表示され、再実行する前に処理を一時停止して編集できるため、ソリューションを迅速に反復することが可能です。結果は、エクスポートしたり、Kafkaに連続ストリームとして送信したりできます。

イベント処理により、多くのソリューションを作成およびデプロイできるため、コラボレーションが可能になり、複数のチーム メンバーがワークスペース内で共有およびコラボレーションできるようになります。ツールによって生成されたイベント処理ロジックは、GitHubなどのツールにエクスポートして、組織内の他のユーザーと共有できます。チュートリアルと状況に応じた支援により、新しいチームメンバーは簡単に状況を把握し、貢献を開始することができます。

Event Processingにソリューションを構成すると、オブザーバビリティーを実現してアクションを促進するために、そのアウトプットをさまざまな場所に送信できます。これには、Kafkaインプットを利用できるクラウドネイティブ・アプリケーション、オートメーション・プラットフォーム、ビジネス・ダッシュボードなどが含まれます。