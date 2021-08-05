予防保守は、将来の予期せぬ故障を防ぐために、定期的に予定されている保守活動を実行することです。簡単に言えば、壊れる前に修繕することです。
機械学習、運用データ分析、予測的な資産健全性監視を通じて、エンジニアは保守を最適化し、プラントやビジネス運用に対する信頼性リスクを軽減できます。予防保守（予防保守と呼ばれることもあります）をサポートするように設計されたソフトウェアは、安定した運用を実現し、保証の遵守を確保し、生産に影響を与える問題を発生前に解決するのに役立ちます。
予防保守には大きく分けて4つの種類があります。それぞれが計画保守の概念に基づいて構築されていますが、さまざまなビジネス運営目的に合わせて、構成やスケジュールが異なります。
使用状況に基づく予防保守は、資産の実際の使用状況によって開始されます。このタイプの保守では、資産の平均的な毎日の使用状況や環境条件への露出を考慮し、それを使用して将来の検査または保守の期限を予測します。
カレンダー／時間ベースの予防保守は、カレンダー間隔に基づいてスケジュールされた時間に実行されます。期日が近づき、必要な作業指示書が作成されると、保守アクションがトリガーされます。
予知保全は、障害が発生する前に是正保守アクションをスケジュールするように設計されています。チームは、保守をいつ実行する必要があるかを見積もるために、まず機器の状態を判断する必要があります。次に、予期しない機器の故障を防ぐために保守がスケジュールされます。
処方的保守では、障害が発生する可能性と発生時期だけでなく、障害が発生する理由も示されます。このタイプの保守は、運用上のリスクを軽減するために、さまざまなオプションと潜在的な結果を分析および決定するのに役立ちます。
産業界では、生産性を最大限維持し、コストと時間の無駄となる機械の故障を回避するために、定期的な保守が非常に重要です。
「予防保守」という用語は、禁止されている活動や一般的なタスクの幅広い範囲をカバーします。システム内の各生産コンポーネントには、ある程度の定期的な保守が必要であり、通常、その機器は少なくとも清掃と潤滑が必要になります。状況によっては、大規模な再調整、修理、さらには特定の部品の交換など、より大規模なサービスが必要になる場合があります。
より大まかに言えば、予防保守では、さまざまな生産システムを収容する物理的な設備の維持管理も行われます。このタイプの予防保守に関連する一般的なタスクには、HVACシステムが良好な動作状態にあること、すべての電気システムが機能しており規格に準拠していること、および必要な照明がすべて正しく動作していることを確認することが含まれています。
予防保守と予知保全を完全に別のものとして考えようとする動きがよく見られます。残念ながら、予防保守と予知保全という単純な言葉で関係性を表現しようとするこの試みでは、重要な点を見逃しています。
実際には、予知保全は予防保守のより進化した形と言えるでしょう。どちらのタイプも、機械的な故障を事前に予測して防止しようとします。しかし、予知保全ではこの概念がさらに進化します。
産業機器1台を例にして説明します。その機器の予防保守を実施する場合、その機械のメーカーとモデルに関する一般的な情報を使用して、定期保守をいつ実行する必要があるかについての大まかな時間予測を作成する場合があります。保守がいつ行われるべきか、おおよそわかります。
一方、予知保全ははるかに正確で、これを行うには格段に多くのデータが必要になります。その機器モデルの予想ライフサイクルに関する情報は、その特定のユニットのパフォーマンスに関する履歴データと組み合わされます。追加データがあれば、予知保全モデルは強力な予測を生成し、システム障害がいつ発生するかをオペレーターに確実に知らせることができます。
また、予知保全によってスケジュールされた修理は、故障が起きて修理が必要となる前に（そして、一般的なスケジュールに従ってではなく）実行されるため、修理を回避することができ、保守予算が節約されます。
予知保全はIoTと連携して発展します。機械が自らの活動や状態について絶えず更新情報を生成するようになったため、予知保全モデルは、極めて重要な保守予測を生成するために必要な大量のデータを取得できるようになりました。
予防保守ストラテジーを追求することで、資産を最大限に活用し、コスト削減を実現します。追加のメリット：より優れた組織化と常時稼働の運用。
保守と検査を体系的にスケジュールし、資産がライフサイクル全体にわたって確実に実行され、保証が最新の状態に保たれるようにします。
計画保守および計画外保守、在庫、スペアパーツのコストを管理します。運用と資産をより深く理解することで、保守コストを大幅に削減できます。
よく組織化された労働力はより生産的です。IBM® Maximoは、スケジュール管理、ベンダー管理、ワークフローと財務レポートの両方を改善します。しかも、すべて紙を使わずに実行できます。
資産ライフサイクルの早い段階で修理を特定し、常時稼働の運用を実現してダウンタイムを削減し、生産を最適化します。
予防保守と事後保守を分ける主な要素はタイミングです。事後保守では、「故障するまで稼働させる」ポリシーを採用しており、機器が実際に動作しなくなるまで保守はまったく行われません。その後、必要な修理をできるだけ早く完了する必要があります。一方、予防保守では、機械的な故障が発生する前に機器の故障を予測し、是正措置を講じようとします。
予防保守と事後保守のどちらの方法を選択するかは、事後保守のほうが予防保守よりもはるかにコストが高くなる可能性があることを除けば、それほど重要ではありません。車の保守の例えを考えてみましょう。定期的に義務付けられたサービスを受けていない車は、突然、広範囲で高額な修理を必要とする壊滅的な複数システムの障害に見舞われます。
予防保守対策を採用するには、通常のサービス活動に予算を組む必要があり、コンピューター化された保守管理システム (CMMS) の導入が必要になる場合もありますが、産業環境では通常、それだけの価値があります。特に、予定外の修理のために産業オペレーションが停止すると、すぐに生産が停止したり、収益が失われたりする可能性があります。
業務にAIとIoTのテクノロジーを導入することで、産業部門を推進する資産と活動の両方が継続的に最適化されるようになりました。予防保守の将来を評価する観点から、遠隔監視と分析モデリングの使用により、予防保守タスクの実行に割り当てられるリソースの量がすでに大幅に削減されていることは明らかです。
資産の観点から見ると、今日のAIおよびIoTソリューションによって可能になったより広範なデータ収集と分析により、製造業者は業務と製品の信頼性を向上させる貴重なデータを取得できるようになりました。資産運用者は、運用に展開している資産の品質を正確に把握できるため、パフォーマンスの低い資産をオペレーションから排除し、最終的にダウンタイムとコストを削減する新しい資産ライフサイクル戦略を推進できます。
