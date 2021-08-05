予防保守と予知保全を完全に別のものとして考えようとする動きがよく見られます。残念ながら、予防保守と予知保全という単純な言葉で関係性を表現しようとするこの試みでは、重要な点を見逃しています。



実際には、予知保全は予防保守のより進化した形と言えるでしょう。どちらのタイプも、機械的な故障を事前に予測して防止しようとします。しかし、予知保全ではこの概念がさらに進化します。



産業機器1台を例にして説明します。その機器の予防保守を実施する場合、その機械のメーカーとモデルに関する一般的な情報を使用して、定期保守をいつ実行する必要があるかについての大まかな時間予測を作成する場合があります。保守がいつ行われるべきか、おおよそわかります。



一方、予知保全ははるかに正確で、これを行うには格段に多くのデータが必要になります。その機器モデルの予想ライフサイクルに関する情報は、その特定のユニットのパフォーマンスに関する履歴データと組み合わされます。追加データがあれば、予知保全モデルは強力な予測を生成し、システム障害がいつ発生するかをオペレーターに確実に知らせることができます。



また、予知保全によってスケジュールされた修理は、故障が起きて修理が必要となる前に（そして、一般的なスケジュールに従ってではなく）実行されるため、修理を回避することができ、保守予算が節約されます。



予知保全はIoTと連携して発展します。機械が自らの活動や状態について絶えず更新情報を生成するようになったため、予知保全モデルは、極めて重要な保守予測を生成するために必要な大量のデータを取得できるようになりました。