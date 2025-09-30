すべての設備、機械、製造設備が常に最適な状態で稼働していれば、保守は必要ありません。しかし、現実の世界では、当然のことながら、最も精巧に作られた製品でも磨耗する可能性があり、使い続けるためには調整、交換部品、修理が必要です。

1700年代の第一次産業革命の時代には、メンテナンスの主流は、機械が故障して初めて修理が行われる「故障時メンテナンス」（修正メンテナンス、リアクティブ・メンテナンスとも呼ばれる）でした。産業工学の専門家によるある報告書によると、この時代の機械は比較的単純で専門家による修理の必要がなかったため、これが当時「最も簡単で自然なメンテナンス方法」でした。1

しかし、1800 年代後半に始まった第二次産業革命で機械がより複雑になるにつれて、産業界の一部では故障保守が計画保守に取って代わられました。 1919年に発行されたFord Motor Companyのマニュアルでは、読み手に対して「修理や調整が必要だとわかったら、すぐに対処するように」と指示しています。なぜなら「わずかな配慮が、この先の遅延や事故の可能性を避けることにつながるかもしれない」からです。1

今日、組織が計画的保守に従事しない場合、つまり、設備やプラントの良好な動作状態を維持するために資産の劣化や故障を予測して積極的に対処しない場合、深刻な結果が生じる可能性があります。また、計画的なメンテナンスよりもストレスや労力、コストのかかる非計画的なメンテナンスを余儀なくされる可能性もあります。たとえば、保守チームは必要な部品を急いで入手し、リードタイムにかかる時間を避けるために通常よりも高い金額を支払う可能性があるのです。一方、計画外または予定外のメンテナンスに伴う計画外のダウンタイムは、生産性と収益の損失により、企業の収益をさらに悪化させる可能性があります。ForresterとIBMが大企業100社を対象に実施した調査（PDF）によると、計画外のダウンタイムは、計画的なダウンタイムよりも1分あたり35％もコストが高いことがわかっています。

企業が計画的保守プログラムに欠如している場合、職場の安全にも影響を与える可能性があります。労働安全衛生局がまとめた労働災害報告書には、機器の故障が何千回も挙げられています。2 計画的保守により、職場での事故や従業員の負傷を引き起こす機器の故障を防ぐことができます。