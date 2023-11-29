ビジネスのスピードを加速させるためには、イベント駆動型アーキテクチャーが不可欠です。これにより、組織はビジネス・チームとITチームが、組織全体で発生する固有の状況についてリアルタイムの情報にアクセスし、解釈し、それに基づいて行動する能力を獲得できるようになります。複雑なイベント処理（CEP）を使用すると、チームは生のビジネス・イベントを関連性のある実行可能な洞察に変換し、重要なデータの永続的な最新のビューを取得し、データを必要な構造内の必要な場所に迅速に移動できるようになります。

人工知能はビジネスにとっても重要であり、ビジネス・プロセスの合理化と戦略的意思決定の改善を可能にする機能を提供します。実際、6,700人のCレベルの経営幹部を対象に調査してIBVが発見したのは、AIを先進的に導入している企業の85%以上が、AIによって運用コストを削減できたということでした。非シンボリックAIは、非構造化データを整理された意味のある情報に変換するのに役立ちます。これにより、データ分析が簡素化され、情報に基づいた意思決定が可能になります。さらに、企業固有の過去のデータから学習するAIアルゴリズムのパターン認識能力により、企業は新たなトレンドを予測し、異常をより早く低遅延で発見することができます。さらに、シンボリックAIは、事実や構造化データについて推論および推測するように設計できるため、複雑なビジネス・シナリオのナビゲートに役立ちます。さらに、クローズド・ソースとオープンソースの両方の大規模言語モデル（LLM）の開発により、AIが平易な自然言語を理解する能力が強化されています。私たちは最新のチャットボットの進化で、その例を確認してきました。これにより、企業は顧客体験を最適化し、カスタマー・ジャーニーにおけるやり取りから洞察を迅速に抽出できるようになります。

人工知能とリアルタイムのイベント処理を橋渡しすることで、企業は両方の面で取り組みを強化し、投資がビジネス目標に確実に影響を及ぼすことができるようになります。リアルタイムのイベント処理は、より高速で正確なAIの実現を促進します。そしてAIは、企業のイベント処理の取り組みをよりインテリジェントにし、顧客への応答性を高めるのに役立ちます。