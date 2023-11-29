AIをリアルタイムのイベント処理に活用することで、企業は異種のイベント間の点を結び、新しいトレンド、脅威、機会を検知して対応できます。2023年に、IBM Institute for Business Value（IBV）が世界中の2,500人の経営幹部を対象に調査を行い、クラス最高の企業がAIプロジェクトから13%のROIを獲得していることがわかりました。これは平均ROIである5.9%の2倍以上です。
あらゆる企業がAIツールに対するクラス最高のアプローチの採用を目指す中、企業がAIを活用してリアルタイム・イベント処理のユースケースを強化する方法のベスト・プラクティスについて説明します。
ビジネスのスピードを加速させるためには、イベント駆動型アーキテクチャーが不可欠です。これにより、組織はビジネス・チームとITチームが、組織全体で発生する固有の状況についてリアルタイムの情報にアクセスし、解釈し、それに基づいて行動する能力を獲得できるようになります。複雑なイベント処理（CEP）を使用すると、チームは生のビジネス・イベントを関連性のある実行可能な洞察に変換し、重要なデータの永続的な最新のビューを取得し、データを必要な構造内の必要な場所に迅速に移動できるようになります。
人工知能はビジネスにとっても重要であり、ビジネス・プロセスの合理化と戦略的意思決定の改善を可能にする機能を提供します。実際、6,700人のCレベルの経営幹部を対象に調査してIBVが発見したのは、AIを先進的に導入している企業の85%以上が、AIによって運用コストを削減できたということでした。非シンボリックAIは、非構造化データを整理された意味のある情報に変換するのに役立ちます。これにより、データ分析が簡素化され、情報に基づいた意思決定が可能になります。さらに、企業固有の過去のデータから学習するAIアルゴリズムのパターン認識能力により、企業は新たなトレンドを予測し、異常をより早く低遅延で発見することができます。さらに、シンボリックAIは、事実や構造化データについて推論および推測するように設計できるため、複雑なビジネス・シナリオのナビゲートに役立ちます。さらに、クローズド・ソースとオープンソースの両方の大規模言語モデル（LLM）の開発により、AIが平易な自然言語を理解する能力が強化されています。私たちは最新のチャットボットの進化で、その例を確認してきました。これにより、企業は顧客体験を最適化し、カスタマー・ジャーニーにおけるやり取りから洞察を迅速に抽出できるようになります。
人工知能とリアルタイムのイベント処理を橋渡しすることで、企業は両方の面で取り組みを強化し、投資がビジネス目標に確実に影響を及ぼすことができるようになります。リアルタイムのイベント処理は、より高速で正確なAIの実現を促進します。そしてAIは、企業のイベント処理の取り組みをよりインテリジェントにし、顧客への応答性を高めるのに役立ちます。
イベント処理とAIを組み合わせることで、企業は精度の高いデータ駆動型の意思決定による新時代の推進を支援しています。ここでは、イベント処理がAI機能を促進する上で極めて重要な役割を果たす可能性がある方法をいくつか紹介します。
イベント処理とAIの間のギャップを埋めることで、企業はAIモデルのトレーニング用のリアルタイムデータを提供し、実行中のデータ処理を活用して、予測の改善に役立つライブ集計を計算し、最新のビジネス・コンテキスト内でAIが効果的に適用されるようにするのを支援します。
人工知能により、動的で複雑なデータのランドスケープにおけるイベント・ストリーム処理のインテリジェントと応答性を向上させることができます。AIでイベント主導型の取り組みを強化する方法をいくつかご紹介します。
