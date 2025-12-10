데이터 보안 구현 가이드

다음 단계는 여정의 액세스 제어 및 ID 관리 부분으로 넘어갑니다. 성공적인 정보 보안을 위해서는 데이터에 액세스할 수 있는 사용자를 제어하는 것이 중요합니다. 모든 데이터를 고려하고 깔끔하게 정리했지만, 잘못된 사람들이 데이터에 액세스한다면 데이터가 오용되거나 뒤죽박죽되기까지 얼마나 걸릴까요? 이러한 제어를 달성하기 위해 강력한 인증 및 권한 부여 방식을 도입해야 합니다. 그러기 위해서는 추가적인 데이터 보호를 위한 다단계 인증(MFA) 또는 적응형 다단계 인증(A-MFA)과 같은 메커니즘을 마련해야 합니다. 다음으로 최소 권한 원칙에 따라 액세스를 제한하고 있는지 확인해야 합니다. 이 원칙에 대해 잘 모르시는 분들을 위해 설명하자면, 개인은 업무를 수행하는 데 필요한 최소한의 권한만 부여받아야 한다는 것입니다. 예를 들어 마케팅 부서의 Sally는 업무를 완료하기 위해 Harry가 회계에서 사용하는 것과 동일한 데이터에 액세스할 필요가 없습니다. 역할 기반 액세스 제어(RBAC)를 배포하는 것도 중요합니다. RBAC는 조직 내 사용자 역할을 기반으로 액세스 권한을 할당할 수 있습니다. 또한 인증이 발생하는 것을 지속적으로 모니터링해야 합니다. 예를 들어, Samy는 지난 달에 자기 부서 외부에 있는 Maria와 함께 프로젝트를 공동 작업했습니다. 프로젝트가 완료된 후에는 Maria가 액세스할 수 있는 데이터에 대한 Samy의 액세스 권한을 취소하는 것이 모범 사례입니다. Samy가 더 이상 데이터에 액세스할 이유가 없기 때문입니다.