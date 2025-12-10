데이터 보안 구현 가이드

By Bryan Clark

데이터 보안이란 무엇인가요?

데이터 보안이란 라이프사이클 전반에 걸쳐 무단 액세스, 손상 또는 도난으로부터 디지털 정보를 보호하도록 설계된 일련의 기술 및 보안 관행을 말합니다. 물리적 환경과 디지털 환경을 모두 아우르는 데이터 보안은 일상적으로 사용하는 모든 디바이스와 애플리케이션과 연결되어 있습니다.   

민감한 데이터를 보호하는 것은 단순히 중요할 뿐만 아니라 규정 준수와 신뢰 모두에 필수적입니다. 다층적이고 종합적인 데이터 보안 구현 전략은 필수적인 방어 수단입니다. 문제는 '이 전략을 어떻게 가장 잘 달성할 수 있는가'입니다. Maplewood Health Network라는 중견 의료 서비스 제공업체의 예를 살펴보겠습니다. 이 제공업체는 현재 환자 기록(이름, 생년월일, 치료 세부 정보 등)을 저장 시 세분화된 액세스 제어 또는 암호화 없이 표준 클라우드 스토리지 서비스에 저장합니다. 어느 평범한 수요일에 단순한 피싱 공격이 이 제공업체의 오래된 방화벽을 우회했습니다. 이제 환자 데이터가 공격자에 의해 유출되었습니다. Maplewood Health Network는 갑자기 잘못된 데이터 취급으로 인해 규제 벌금, 소송과 신뢰 하락으로 인한 많은 환자를 잃을 수 있는 잠재적 손실에 직면해 있습니다. 안타깝게도 이러한 시나리오는 드문 일이 아니며 데이터 보안이 취약한 모든 비즈니스에 실질적인 위험이 될 수 있습니다. 아래에서는 데이터를 안전하게 보호하고 규정을 준수하며 안전하게 유지하기 위한 데이터 보안 구현의 몇 가지 모범 사례를 살펴보겠습니다.

데이터 보안 구현이 중요한 이유는 무엇일까요? 

보안 위반은 고객과 이해관계자 모두의 신뢰를 잃을 뿐만 아니라 상당한 재정적, 평판적 손실을 초래할 수 있습니다. GDPR, HIPAA, PCI DSS, ISO, CCPA와 같은 데이터 보호 규정은 데이터의 엄격한 보호와 투명한 처리를 의무화하고 있습니다. IBM의 2025 데이터 유출 비용(CODB) 보고서에 따르면 데이터 보안 제어가 부족한 조직은 유출 위험과 비용이 훨씬 더 높다고 합니다. 섀도 AI와 관련된 보안 인시던트는 일반적인 침해보다 평균 67만 달러의 비용이 더 많이 들고 더 많은 고객 데이터가 노출됩니다. 이러한 결과는 점점 더 복잡해지는 위협 환경 속에서 재정적 손실을 최소화하고, 민감한 정보를 보호하며, 규정 준수를 보장하기 위해 강력하고 포괄적인 데이터 보안 조치를 시행하는 것이 얼마나 중요한지 다시 한번 강조합니다.​

데이터 보안 구현 전략

데이터 거버넌스

신뢰할 수 있는 데이터 보안 구현 계획은 명확한 거버넌스 구조를 수립하는 것에서 시작됩니다. 이러한 데이터에 대한 데이터 소유권, 책임, 의무를 정의해야 합니다. 데이터 처리 정책 및 절차를 구현하고 시행하여 액세스, 공유, 보존 및 파기를 포함하도록 보장하는 것이 중요합니다. 예를 들어, '기밀'로 분류된 모든 회사 데이터는 다단계 인증(MFA)을 사용하여 권한이 있는 직원만 액세스해야 합니다.또한 민감한 데이터는 데이터 소유자의 승인을 받은 후 승인된 암호화된 전송 방법을 통해서만 외부로 공유할 수 있습니다. 또한 모든 데이터 액세스, 공유, 보존 및 파기는 정책 준수를 보장하고 침해를 즉시 해결할 수 있도록 기록하고 정기적으로 감사해야 합니다. 직원들이 규정 준수 및 모범 사례에 대해 정기적으로 교육을 받는 것도 매우 중요합니다. 이러한 접근 방식을 통해 모든 사람이 데이터 보호에 대한 위험과 역할을 이해할 수 있습니다.

검색 및 분류

다음으로, 모든 데이터를 검색하고 분류하며 재고화해야 합니다. 어떤 데이터가 존재하는지, 어디에 위치하는지, 각 자료가 얼마나 민감한지 등을 이해하는 것은 데이터 보안을 구현하는 데 매우 중요합니다. 데이터 검색은 섀도 IT 및 클라우드 서비스를 포함하여 저장된 데이터를 스캔하는 자동 툴을 사용하여 수행할 수 있습니다. 섀도 IT는 직원들이 사용하는 하드웨어, 소프트웨어 또는 클라우드 기반 시스템 중 회사 IT 부서에서 명시적으로 승인받지 않은 모든 것을 의미합니다. 이러한 상황은 데이터에 대한 위험 평가를 수행할 수 있는 좋은 기회를 제공합니다. 보유한 모든 데이터를 검색하면 현재 보안 태세에서 어디에 잠재적 약점이 있는지 파악할 수 있습니다. 이 단계에는 약점이 어디에 있는지 파악하기 위한 침투 테스트를 실시하는 것이 포함될 수 있습니다. 데이터 분류 단계에서는 민감도에 따라 다양한 유형의 데이터가 태그되며, 공개, 내부 또는 기밀 등으로 분류할 수 있습니다. 이러한 분류 수준의 경우 명칭은 다르지만, 일반적으로 회사마다 동일한 의미를 가집니다. 데이터 재고는 모든 데이터 자산과 그 위치의 정확한 최신 레지시트리가 적절히 유지되도록 해야 합니다.

ID 및 액세스 관리(IAM)

다음 단계는 여정의 액세스 제어 및 ID 관리 부분으로 넘어갑니다. 성공적인 정보 보안을 위해서는 데이터에 액세스할 수 있는 사용자를 제어하는 것이 중요합니다. 모든 데이터를 고려하고 깔끔하게 정리했지만, 잘못된 사람들이 데이터에 액세스한다면 데이터가 오용되거나 뒤죽박죽되기까지 얼마나 걸릴까요? 이러한 제어를 달성하기 위해 강력한 인증 및 권한 부여 방식을 도입해야 합니다. 그러기 위해서는 추가적인 데이터 보호를 위한 다단계 인증(MFA) 또는 적응형 다단계 인증(A-MFA)과 같은 메커니즘을 마련해야 합니다. 다음으로 최소 권한 원칙에 따라 액세스를 제한하고 있는지 확인해야 합니다. 이 원칙에 대해 잘 모르시는 분들을 위해 설명하자면, 개인은 업무를 수행하는 데 필요한 최소한의 권한만 부여받아야 한다는 것입니다. 예를 들어 마케팅 부서의 Sally는 업무를 완료하기 위해 Harry가 회계에서 사용하는 것과 동일한 데이터에 액세스할 필요가 없습니다. 역할 기반 액세스 제어(RBAC)를 배포하는 것도 중요합니다. RBAC는 조직 내 사용자 역할을 기반으로 액세스 권한을 할당할 수 있습니다. 또한 인증이 발생하는 것을 지속적으로 모니터링해야 합니다. 예를 들어, Samy는 지난 달에 자기 부서 외부에 있는 Maria와 함께 프로젝트를 공동 작업했습니다. 프로젝트가 완료된 후에는 Maria가 액세스할 수 있는 데이터에 대한 Samy의 액세스 권한을 취소하는 것이 모범 사례입니다. Samy가 더 이상 데이터에 액세스할 이유가 없기 때문입니다.

암호화

다음으로, 데이터 암호화 과정으로 넘어가겠습니다. 암호화는 읽을 수 있는 데이터를 읽을 수 없는 암호문으로 변환하여 데이터를 가리는 것입니다. 이 보안 조치는 매우 중요하며, 데이터가 저장되고 전송될 때 모두 데이터를 보호합니다. 데이터 저장 암호화는 파일과 데이터베이스를 보호하며, 전송 중 데이터 암호화는 TLS/SSL과 같은 프로토콜을 사용해 네트워크를 통해 정보를 안전하게 보호합니다. 견고한 암호화 프로토콜을 적용하면 공격자에 대한 방어가 강화되고 중요한 규제 준수 요건을 지원합니다.

데이터 손실 방지(DLP)
 

암호화 후 강력한 데이터 보안 정책을 구현하기 위한 다음 단계는 데이터 손실 방지(DLP)입니다. DLP 솔루션은 무단 데이터 전송을 식별, 모니터링 및 방지하여 민감한 정보를 보호하는 데 중요한 역할을 합니다. 이러한 보안 도구는 네트워크 및 엔드포인트 디바이스에 적용되어 파일을 USB 드라이브에 복사하거나 승인되지 않은 클라우드 계정에 업로드하는 등 조직 외부로 민감한 데이터를 전송하려는 시도를 차단합니다. 자동화된 레이블 지정 및 모니터링 툴 등을 사용하면 데이터를 태깅하고 추적할 수 있습니다. 이 단계는 인시던트 대응(IR)과 포괄적인 규정 준수 감사 지원에 큰 도움이 될 수 있습니다.

데이터 공유
 

그 후에는 강력한 데이터 공유 전략을 구현하는 데 집중해야 합니다. 데이터 공유로 인해 개인과 조직이 추가적인 위험에 노출되므로 이 계획을 개발할 때는 세심한 주의를 기울여야 합니다. 먼저, 명시적인 정책을 수립하고 적절한 기술 제어를 구현하여 민감한 데이터의 내부 및 외부 공유를 모두 제한하는 것이 필수적입니다. 예를 들어, Real Good Electronics(RGE)라는 온라인 전자제품 소매업체는 승인된 직원만 주문 세부 정보 및 결제 기록에 액세스할 수 있도록 허용하는 정책을 구현합니다. 이 프로세스는 기본적으로 액세스를 제한하고 민감한 정보를 보호합니다. 또한 안전한 협업 플랫폼, 특히 세분화된 액세스 제어 및 포괄적인 감사 추적을 제공하는 플랫폼을 사용하는 것은 공유 프로세스 전반에 걸쳐 데이터 보안을 유지하는 데 매우 중요합니다.

모니터링, 감사 및 인시던트 대응(IR)

다음으로 모니터링, 감사 및 인시던트 대응(IR)으로 넘어갑니다. 지속적인 모니터링은 사이버 위협을 사전에 탐지하고 책임을 강화할 수 있으므로 데이터 보안 구현에서 중요한 역할을 합니다. 조직은 데이터 접근 및 사용에 대한 상세한 감사 추적을 수집하기 위한 중앙 집중식 로깅 및 모니터링을 구현해야 합니다. 시스템 활동에 대한 정기적인 감사와 함께 이상 징후, 무단 액세스 또는 정책 위반에 대한 검토 또한 매우 중요합니다. 마지막으로, 랜섬웨어와 같은 공격으로 인한 데이터 유출을 효과적으로 처리하고 데이터 유출을 최소화하려면 탄력적인 IR 계획을 수립하고 유지하는 것이 가장 중요합니다. 인기 있는 온라인 전자제품 소매업체인 RGE가 이번에는 보안 침해를 경험했다고 가정해 보겠습니다. 유출 이후 RGE는 신속하게 IR 계획을 활성화합니다. 조직은 법 집행 기관과 협력하고 행동함으로써 강력하고 세심하게 고려한 인시던트 대응 계획을 보여줍니다.

백업 및 복구

이제 데이터 백업 및 복구에 대해 알아보겠습니다. 데이터 보안 구현의 또 다른 중요한 부분인 이 단계는 IR 계획을 성공적으로 구현한 후에 수행됩니다. 위협이 제거된 후 조직은 어떤 시스템과 데이터가 영향을 받았는지 평가하여 백업에서 이러한 시스템을 복원할 수 있어야 합니다. 조직은 오프사이트 또는 클라우드에 사본을 안전하게 저장할 수 있도록 중요한 데이터의 정기 백업을 예약해야 합니다. 복구 단계는 저장된 백업을 호출하여 시스템과 데이터를 재구축합니다. 이러한 접근 방식은 재해의 영향을 완화하고 침해 발생 후 정상 운영으로 복귀할 수 있도록 지원합니다. 복구에는 사이버 보안 제어 강화와 취약점 패치도 포함됩니다. 공격자는 취약점이 지속될 수 있음을 알고 있어 침해 직후 조직의 데이터를 표적으로 삼는 경우가 많기 때문입니다.

물리적 보안

물리적 보안이라는 주제는 종종 과소평가되지만, 데이터 보안 구현에서 가장 중요한 구성 요소 중 하나라고 할 수 있습니다. 물리적 보안을 고려한 적절한 계획이 없다면 지금 바로 공격자에게 데이터를 넘기게 될 수도 있습니다. 보안 구역을 잠그지 않는 상태로 두거나 부적절한 배지 절차와 같은 사소한 것까지도 즉각적인 취약성으로 이어질 수 있으므로 개인과 조직이 이를 고려해야 합니다. 공격자는 안일함을 악용하며, 잠깐의 부주의가 공격자에게 필요한 접근 권한을 제공할 수 있습니다. 몇 가지 예로는 누군가가 워크스테이션을 잠그지 않은 상태로 두고 떠나 기회를 노리는 공격자가 노출된 PII에 액세스할 수 있게 되거나 방문자를 신원 확인 없이 입장시키는 경우가 있을 수 있습니다. 보안 절차를 일관되게 인식하고 준수하는 것은 데이터를 안전하게 유지하는 데 가장 중요합니다.

자동화 및 인공 지능(AI)

마지막으로 자동화인공 지능(AI)을 데이터 보안 구현에 어떻게 적용할 수 있는지 살펴보겠습니다. 현대 기업은 AI와 자동화를 통해 데이터 보안을 혁신하고 있습니다. 이러한 기술을 통해 의심스러운 활동을 실시간으로 탐지하고 패치취약성 관리와 같은 일상적 작업을 자동화할 수 있습니다. 이러한 접근 방식은 사이버 공격의 위험을 상당히 낮추고 분석가가 다른 작업에 집중할 수 있도록 하며 데이터의 전반적인 보호를 강화할 수 있습니다. 예를 들어, Real Good Electronics는 최근 AI 기반 보안 시스템을 구현했습니다. 이 시스템은 이 업체의 클라우드 환경을 지속적으로 모니터링하고 데이터 접근의 급증이나 비정상적인 네트워크 연결과 같은 비정상적인 활동을 표시합니다. 이 시스템은 특정 부서를 대상으로 하는 잠재적인 피싱 공격을 신속하게 식별할 수 있습니다.

결론

오늘날의 디지털 환경에서 데이터 보안 구현은 지속적인 관심사이며 지속적인 관심과 적응이 필요합니다. 효과적인 구현을 위해서는 강력한 거버넌스, 명확한 데이터 분류, 엄격한 액세스 제어, 암호화, 데이터 손실 방지 및 포괄적인 인시던트 대응 계획을 포함한 다층적 접근 방식이 필요합니다. 정기적인 직원 교육과 보안을 우선시하는 문화를 조성하는 것도 마찬가지로 중요합니다. AI와 자동화를 활용하면 위협 탐지 및 대응(TDR) 능력을 크게 향상시킬 수 있지만, 프로세스의 중심에는 인간의 입력이 있어야 합니다. 이러한 포괄적인 전략을 적용함으로써 조직은 점점 더 복잡해지는 위협 환경에서 위험을 크게 줄이고 귀중한 데이터를 보호할 수 있습니다.

작성자

Bryan Clark

Senior Technology Advocate
