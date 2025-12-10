데이터 보안 구현 가이드

다음으로, 모든 데이터를 검색하고 분류하며 재고화해야 합니다. 어떤 데이터가 존재하는지, 어디에 위치하는지, 각 자료가 얼마나 민감한지 등을 이해하는 것은 데이터 보안을 구현하는 데 매우 중요합니다. 데이터 검색은 섀도 IT 및 클라우드 서비스를 포함하여 저장된 데이터를 스캔하는 자동 툴을 사용하여 수행할 수 있습니다. 섀도 IT는 직원들이 사용하는 하드웨어, 소프트웨어 또는 클라우드 기반 시스템 중 회사 IT 부서에서 명시적으로 승인받지 않은 모든 것을 의미합니다. 이러한 상황은 데이터에 대한 위험 평가를 수행할 수 있는 좋은 기회를 제공합니다. 보유한 모든 데이터를 검색하면 현재 보안 태세에서 어디에 잠재적 약점이 있는지 파악할 수 있습니다. 이 단계에는 약점이 어디에 있는지 파악하기 위한 침투 테스트를 실시하는 것이 포함될 수 있습니다. 데이터 분류 단계에서는 민감도에 따라 다양한 유형의 데이터가 태그되며, 공개, 내부 또는 기밀 등으로 분류할 수 있습니다. 이러한 분류 수준의 경우 명칭은 다르지만, 일반적으로 회사마다 동일한 의미를 가집니다. 데이터 재고는 모든 데이터 자산과 그 위치의 정확한 최신 레지시트리가 적절히 유지되도록 해야 합니다.