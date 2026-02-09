أولًا، ما IBM Bob؟ يُعَد IBM Bob بيئة تطوير متكاملة (IDE) ومساعدًا للتحديث يعتمد على الذكاء الاصطناعي التوليدي. ويمكنك النظر إلى Bob باعتباره بيئة تطوير متكاملة مصممة للذكاء الاصطناعي أولًا، ومبرمجًا مساعدًا يعمل إلى جانبك، إذ يفهم نواياك وقاعدة التعليمات البرمجية الخاصة بك والمعايير المعتمدة داخل مؤسستك.

قد يستغرق إنشاء خادم MCP من البداية وقتًا طويلًا، خاصةً للمطورين المبتدئين. لذلك، سنستعرض في هذا البرنامج التعليمي كيفية البدء سريعًا في تنفيذ سير العمل هذا باستخدام IBM Bob من خلال عدد قليل من المطالبات البسيطة باللغة الطبيعية.

يوسِّع تكامل MCP إمكانات Bob من خلال ربطه بالأدوات والخدمات الخارجية، مع إمكانية تكوين الإعدادات على المستوى العام (Global)، الذي يُطبق على جميع مساحات العمل، أو على مستوى المشروع (Project)، الذي يمكن مشاركته مع أعضاء الفريق عبر الملف Bob/mcp.json. يدعم MCP نوعين من وسائل النقل: STDIO (Standard Input/Output) للخوادم المحلية منخفضة زمن الاستجابة، وSSE (Server-Sent Events) لخوادم MCP البعيدة التي يمكن الوصول إليها عبر HTTP/HTTPS. يمكن للمستخدمين تكوين الخوادم باستخدام ملفات JSON من خلال قائمة إعدادات Bob، وذلك لتحديد الأوامر ومتغيرات البيئة والأدوات المعتمدة تلقائيًا. ويُتيح كِلا نوعَي النقل تمكين الخوادم أو تعطيلها، والموافقة التلقائية على أدوات محددة، وإدارة تشغيلها من خلال لوحة إعدادات MCP في Bob.