피싱 저항형 MFA란 무엇이며 어떻게 작동하나요?

대부분의 MFA 방식(SMS 코드, 일회용 비밀번호, 푸시 알림 등)은 최종 사용자가 서비스에 제출하는 비밀 값을 생성하는 방식으로 작동합니다. 예를 들어 사용자가 은행 계정에 로그인할 때 비밀번호와 함께 휴대전화로 전송되거나 인증 앱에서 생성된 6자리 코드를 입력할 수 있습니다.

이러한 MFA 방식은 많은 공격을 차단하는 데 도움을 줄 수 있지만 사용자를 속여 자격 증명을 노출하거나 사기성 액세스를 승인하게 만드는 피싱, 즉 사이버 공격에는 취약할 수 있습니다.

피싱 공격은 기술적 취약점이 아니라 사람의 행동을 악용하기 때문에 기존 MFA로 차단하기가 더 어려울 수 있습니다. 공격자가 탈취하거나 조작하는 인증 요소 자체는 기술적으로는 유효합니다. 코드는 실제 코드이며 승인도 실제로 이루어진 것이고 자격 증명도 올바른 정보입니다. 기존 MFA는 정상 로그인과 강요되거나 가로채인 로그인을 구분할 방법이 없습니다.

IBM X-Force Threat Intelligence Index에 따르면 피싱은 공격자가 이후 악용할 유효한 자격 증명을 획득하는 주요 수단 중 하나입니다. 탈취된 계정은 가장 일반적인 초기 공격 벡터 중 하나로 전체 사고의 32%를 차지합니다.

피싱 저항형 다단계 인증은 근본적으로 다른 방식으로 인증을 수행함으로써 이러한 공격을 차단하는 데 도움을 줍니다.비밀 값을 전송하는 대신 공개 키 암호화 및 오리진 바인딩(origin binding)이라는 기술을 사용합니다.



공개 키 암호화는 수학적으로 연결된 공개 키와 개인 키 한 쌍을 사용해 공유 비밀 값을 전송하지 않고 ID를 검증하는 암호화 방식입니다.

오리진 바인딩은 보안 키 또는 휴대전화의 패스키와 같은 인증 수단이 합법적인 도메인을 인식한 경우에만 응답하는 기술입니다. 사이트가 위조된 경우 인증 수단은 응답하지 않으며 공격자가 탈취할 수 있는 정보도 존재하지 않습니다.

예를 들어 직원이 실제 로그인 페이지가 아닌 위조된 로그인 페이지로 유인되었다고 가정해 보겠습니다. 이 경우 사용자가 이미 자격 증명을 입력했더라도 인증 수단은 도메인을 확인한 뒤 일치 항목이 없음을 감지하고 응답하지 않습니다.

피싱 저항형 MFA를 사용하면 직원이 피싱 공격에 속더라도 조직은 사용자 계정을 보호하는 데 도움을 줄 수 있습니다. 또한 현재 피싱 저항형 인증을 강력한 인증의 기본 기준으로 간주하고 있는 미국 국립표준기술연구소(NIST), 사이버보안 및 인프라 보안국(CISA) 및 사이버 보험 인수기관 등의 증가하는 표준 및 규제 요구 사항을 충족하는 데도 도움을 줄 수 있습니다.