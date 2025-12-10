Una guía para implementar la seguridad de datos

By Bryan Clark

¿Qué es la seguridad de los datos?

La seguridad de datos se refiere al conjunto de tecnologías y prácticas de seguridad diseñadas para proteger la información digital del acceso no autorizado, la corrupción o el robo a lo largo de su ciclo de vida. Abarcando tanto el panorama físico como el digital, la seguridad de datos está conectada a cada dispositivo y aplicación que utiliza a diario.   

Proteger los datos sensibles no solo es importante: es esencial tanto para el cumplimiento como para la confianza. Una estrategia de implementación de seguridad de datos completa y multinivel es una defensa imprescindible. La pregunta es: ¿cómo podemos llevar a cabo esta estrategia de la mejor manera posible? Veamos un ejemplo de un proveedor de asistencia sanitaria de tamaño medio llamado Maplewood Health Network. Este proveedor almacena actualmente los historiales de los pacientes (nombres, fechas de nacimiento, detalles del tratamiento y otros datos) en un servicio estándar de almacenamiento en la nube, sin controles de acceso granulares ni cifrado en reposo. Un miércoles cualquiera, un simple ataque de phishing elude el obsoleto firewall del proveedor. El atacante ha extraído ahora los datos de los pacientes. De repente, Maplewood Health Network se enfrenta a multas reglamentarias, demandas y la posible pérdida de muchos pacientes debido a la erosión de la confianza por el mal manejo de sus datos. Desafortunadamente, este escenario no es raro y es un riesgo real para todas las empresas con una seguridad de datos débil. A continuación, cubriremos algunas buenas prácticas en la implementación de seguridad de datos para mantener sus datos seguros, conformes y protegidos.

¿Por qué es importante la implementación de la seguridad de datos? 

Las vulneraciones pueden provocar daños financieros y reputacionales significativos, así como pérdida de confianza tanto por parte de clientes como de stakeholders. Las regulaciones de protección de datos como RGPD, HIPAA, PCI DSS, ISO y CCPA exigen una protección estricta y un manejo transparente de los datos. El informe "Cost of a Data Breach" de 2025 de IBM destaca que las organizaciones con controles de seguridad de datos deficientes se enfrentan a riesgos y costes de vulneración significativamente mayores. Los incidentes de seguridad relacionados con la "IA en la sombra" acaban costando una media de 670 000 USD más y exponen más datos de los clientes que las infracciones típicas. Estas conclusiones refuerzan la importancia crítica de implementar medidas de seguridad de datos sólidas y comprehensivas para minimizar el daño financiero, proteger la información confidencial y garantizar el cumplimiento de la normativa en un panorama de amenazas cada vez más complejo.​

Estrategia de implementación de seguridad de datos

Gobierno de datos

Un plan fiable de implantación de la seguridad de los datos comienza con el establecimiento de unas estructuras de gobierno claras. Debe definir la propiedad de los datos, las responsabilidades y la rendición de cuentas de dichos datos. Es clave implementar y hacer cumplir políticas y procedimientos de gestión de datos, asegurando que cubran el acceso, el intercambio, la retención y la destrucción. Por ejemplo, solo el personal autorizado debe acceder a todos los datos de la empresa clasificados como "confidenciales" mediante autenticación multifactor (MFA). Además, los datos sensibles solo pueden compartirse externamente tras la aprobación del propietario de los datos y utilizando un método de transferencia encriptado aprobado. Además, cada acceso, intercambio, retención y destrucción de datos debe registrarse y auditarse periódicamente para garantizar el cumplimiento de la política y abordar cualquier vulneración con prontitud. También es primordial que el personal reciba formación periódica sobre el cumplimiento de la normativa y las buenas prácticas. Este enfoque garantiza que todos comprendan los riesgos y su papel en la protección de los datos.

Detección y clasificación

A continuación, debe descubrir, clasificar e inventariar todos los datos. Comprender qué datos existen, dónde se encuentran y la sensibilidad de cada parte es crítico para implementar la seguridad de los datos. El descubrimiento de datos se puede lograr mediante el uso de herramientas automatizadas para escanear los sistemas en busca de datos almacenados, incluidos los servicios de TI invisible y los servicios en la nube. La TI invisible se refiere a cualquier hardware, software o sistema basado en la nube que utilizan los empleados y que no ha sido aprobado explícitamente para su uso por el departamento de TI de la empresa. Esta circunstancia presenta una gran oportunidad para realizar una evaluación de riesgos de sus datos. Una vez que haya descubierto todos los datos que posee, podrá ver dónde podrían estar los posibles puntos débiles en su posición de seguridad actual. Este paso puede incluir la implementación de algún tipo de prueba de penetración para establecer dónde están las debilidades. Durante la fase de clasificación de datos, se etiquetan diferentes tipos de datos según su sensibilidad y pueden recibir una clasificación como públicos, internos o confidenciales. Estos niveles de clasificación varían en nombre pero generalmente tienen el mismo significado en diferentes empresas. El inventario de datos debe garantizar que se mantengan adecuadamente registros precisos y actualizados de todos los activos de datos y sus ubicaciones.

Gestión de identidades y accesos (IAM)

El siguiente paso nos lleva a la parte de controles de acceso y gestión de identidades de nuestro recorrido. Controlar quién puede acceder a los datos es crucial para el éxito de la seguridad de la información. Es posible que haya tenido en cuenta todos sus datos y los haya organizado perfectamente, pero si las personas equivocadas acceden a ellos, ¿cuánto tiempo pasará hasta que los datos se utilicen indebidamente o se conviertan en un desorden? Para lograr este control, queremos asegurarnos de que implementamos prácticas sólidas de autenticación y autorización. Hacerlo significa que deben establecerse mecanismos como la autenticación multifactor (MFA) o incluso la autenticación multifactor adaptativa (A-MFA) para una protección adicional de los datos. A continuación, querrá asegurarse de que limita el acceso según el principio del mínimo privilegio. Si no está familiarizado con este principio, establece que las personas solo deben tener el número mínimo de permisos otorgados para realizar su trabajo. Por ejemplo, Sally, de marketing, no necesita acceder a los mismos datos que Harry utiliza en contabilidad para realizar su trabajo. También es importante implementar controles de acceso basados en roles (RBAC). El RBAC puede asignar derechos de acceso en función del rol de un usuario dentro de la organización. También debemos asegurarnos de que haya un seguimiento continuo de las autorizaciones. Por ejemplo, Samy colaboró en un proyecto con María, que no pertenece a su departamento, el mes pasado. Una vez completado el proyecto, lo mejor es revocar el acceso de Samy a los datos a los que María tiene acceso, porque ya no hay motivo para que acceda a ellos.

Cifrado

A continuación, pasaremos al proceso de cifrado de datos. El cifrado oculta los datos al convertirlos de datos legibles a texto cifrado ilegible. Esta medida de seguridad es vital y protege los datos tanto cuando se almacenan como cuando se transmiten. El cifrado de datos en reposo protege los archivos y las bases de datos, mientras que el cifrado de datos en tránsito utiliza protocolos como TLS/SSL para proteger la información que se mueve a través de las redes. La aplicación de un protocolo de cifrado sólido refuerza las defensas contra los atacantes y respalda los requisitos cruciales de cumplimiento normativo.

Prevención de pérdida de datos (DLP)
 

Después del cifrado, el siguiente paso para implementar una política sólida de seguridad de datos es prevención de pérdida de datos (DLP). Las soluciones DLP desempeñan un papel crítico en la protección de la información confidencial al identificar, monitorizar y prevenir las transferencias de datos no autorizadas. Estas herramientas de seguridad se aplican a dispositivos de red y endpoint para bloquear intentos de enviar datos sensibles fuera de la organización, lo que puede incluir copiar archivos a unidades USB o subirlos a cuentas no autorizadas en la nube. El uso de herramientas automatizadas de etiquetado y herramientas de monitorización permite etiquetar y rastrear los datos. Este paso puede ayudar significativamente a la respuesta a los incidentes (IR) y a apoyar las auditorías exhaustivas de cumplimiento.

Intercambio de datos
 

Después, deberíamos centrarnos en aplicar una estrategia sólida de intercambio de datos. Dado que el intercambio de datos expone a individuos y organizaciones a riesgos adicionales, se debe tener mucho cuidado al desarrollar este plan. En primer lugar, es esencial restringir tanto interna como externamente el intercambio de datos sensibles mediante el establecimiento de políticas explícitas y la aplicación de controles técnicos adecuados. Por ejemplo, un minorista de electrónica en línea llamado Real Good Electronics (RGE) aplica una política que solo permite al personal autorizado acceder a los detalles de los pedidos y a los registros de pago. Este proceso limita esencialmente el acceso y salvaguarda la información sensible. Además, el uso de plataformas de colaboración seguras, concretamente las que ofrecen control de acceso granular y registros de auditoría exhaustivos, es crucial para mantener la seguridad de datos durante todo el proceso de intercambio.

Monitorización, auditoría y respuesta a incidentes (IR)

A continuación, pasamos a la monitorización, la auditoría y la respuesta a incidentes (IR). La monitorización continua desempeña un papel importante en la aplicación de la seguridad de los datos, ya que permite detectar proactivamente las ciberamenazas y exigir responsabilidades. Las organizaciones deben implementar un registro y una monitorización centralizados para recopilar pistas de auditoría detalladas sobre el acceso y el uso de los datos. También son cruciales las auditorías periódicas de las actividades del sistema, junto con las revisiones de anomalías, accesos no autorizados o infracciones de políticas. Por último, implementar y mantener un plan de IR resiliente es fundamental para gestionar eficazmente las vulneraciones de datos derivadas de ataques como el ransomware y minimizar cualquier fuga de datos. Tomemos, por ejemplo, nuestro minorista de electrónica en línea favorito RGE, pero esta vez la empresa ha experimentado una violación de seguridad. Tras la vulneración, RGE activa rápidamente su plan de IR. Al actuar y colaborar con las fuerzas de seguridad, la organización demuestra tener un plan de respuesta a incidentes sólido y bien meditado.

Copias de seguridad y recuperación

Ahora vamos a tratar el tema de la recuperación y copia de seguridad de datos. Otra parte crucial de la implementación de la seguridad de datos, este paso tiene lugar después de la implementación exitosa del plan de IR. Una vez eliminada la amenaza, una organización debe evaluar qué sistemas y datos se han visto afectados, para poder restaurarlos a partir de copias de seguridad. Las organizaciones deben programar estas copias de seguridad periódicas de datos críticos para que las copias se almacenen de forma segura fuera del sitio o en la nube. El paso de recuperación requiere copias de seguridad almacenadas para reconstruir sistemas y datos. Este enfoque mitiga el impacto de un desastre y permite volver al funcionamiento normal después de una vulneración. La recuperación también incluye fortalecer los controles de ciberseguridad y reparar las vulnerabilidades porque los atacantes a menudo apuntan a los datos de una organización poco después de una violación, sabiendo que las debilidades pueden persistir.

Seguridad física

El tema de la seguridad física a menudo se subestima, pero es uno de los componentes más críticos de la implementación de la seguridad de datos. Sin un plan adecuado para tener en cuenta la seguridad física, es mejor entregar sus datos a los atacantes ahora mismo. Las personas y las organizaciones deben tener en cuenta pequeños detalles, como dejar abiertas las zonas de seguridad y los procedimientos inadecuados de acreditación, ya que todos ellos pueden dar lugar a vulnerabilidades inmediatas. Los atacantes explotan la complacencia y un momento de descuido puede proporcionarles el acceso que necesitan. Algunos ejemplos también podrían incluir a alguien que deja una estación de trabajo desprotegida, lo que permite que un atacante oportunista obtenga acceso a información personal identificable expuesta o cuando se admite a un visitante sin confirmar su identidad. Mantener la conciencia constante y el cumplimiento de los procedimientos de seguridad es fundamental para mantener sus datos seguros.

Automatización e inteligencia artificial (IA)

Finalmente, exploraremos cómo se pueden aplicar la automatización y la inteligencia artificial (IA) a la implementación de la seguridad de datos. Las empresas modernas están transformando la seguridad de los datos mediante la IA y la automatización. Estas tecnologías permiten la detección en tiempo real de actividades sospechosas y automatizar tareas rutinarias como la aplicación de parches y la gestión de vulnerabilidades. Este enfoque puede reducir considerablemente el riesgo de ciberataques, liberar a los analistas para otras tareas y reforzar la protección general de sus datos. Por ejemplo, Real Good Electronics implementó recientemente un sistema de seguridad impulsado por IA. Este sistema monitoriza constantemente el entorno de nube del minorista y señala cualquier actividad inusual, como un aumento repentino en el acceso a datos o incluso conexiones de red inusuales. El sistema es capaz de identificar rápidamente un posible ataque de phishing dirigido a un departamento específico.

Conclusión

En el panorama digital actual, la implementación de la seguridad de datos es una preocupación constante, que exige atención y adaptación continua. Una aplicación eficaz requiere un enfoque de varios niveles que incluya un gobierno sólido, una clasificación clara de los datos, controles de acceso estrictos, cifrado, prevención de la pérdida de datos y un plan de respuesta a incidentes. La formación periódica de los empleados y el fomento de una cultura en la que la seguridad sea lo primero son igualmente cruciales. Aprovechar la IA y la automatización puede mejorar significativamente las capacidades de detección y respuesta a amenazas (TDR), pero la entrada humana debe seguir siendo fundamental en el proceso. Al aplicar estas estrategias integrales, las organizaciones pueden reducir significativamente el riesgo y proteger sus valiosos datos en un entorno de amenazas cada vez más complejo.

