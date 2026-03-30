¿Qué es la MFA resistente al phishing y cómo funciona?

La MFA resistente al phishing es un método de autenticación multifactor que utiliza claves criptográficas enlazadas a sitios web legítimos para verificar la identidad del usuario de forma que se resiste a ser interceptado, reproducido o manipulado socialmente.
La mayoría de los métodos de MFA (códigos SMS, contraseñas de un solo uso, notificaciones push) funcionan generando un secreto que el usuario final proporciona a un servicio. Por ejemplo, cuando un usuario inicia sesión en su cuenta bancaria, puede introducir tanto una contraseña como un código de seis dígitos enviado a su teléfono o generado por una aplicación de autenticación.
Aunque estos métodos MFA pueden ayudar a detener muchos ataques, pueden tener dificultades contra el phishing: ciberataques que utilizan comunicaciones engañosas para engañar a los usuarios y que revelen credenciales o aprueben accesos fraudulentos.
Los ataques de phishing explotan el comportamiento humano en lugar de las vulnerabilidades técnicas, lo que puede dificultar su bloqueo por parte de la MFA tradicional. Los factores de autenticación que los atacantes roban o manipulan son técnicamente válidos. El código es real, la aprobación es genuina y las credenciales son correctas. La MFA tradicional no tiene forma de diferenciar entre un inicio de sesión legítimo y uno que fue coaccionado o interceptado.
Según el IBM X-Force Threat Intelligence Index, la suplantación de identidad es una de las principales formas en que los atacantes obtienen las credenciales válidas de las que luego abusan. Las cuentas robadas son uno de los vectores de ataque iniciales más comunes, y representan el 32 % de los incidentes.
La autenticación multifactor resistente al phishing ayuda a detener estos ataques al proporcionar autenticación de una manera fundamentalmente diferente. En lugar de transmitir un secreto, utiliza la criptografía de clave pública y una técnica denominada vinculación de origen.
La criptografía de clave pública es un enfoque criptográfico que utiliza un par de claves vinculadas matemáticamente, una pública y otra privada, para verificar la identidad sin transmitir un secreto compartido.
La vinculación de origen se produce cuando el autenticador (como la clave de seguridad o la clave de paso de un teléfono) responde únicamente cuando reconoce el dominio legítimo. Si el sitio es falsificado, el autenticador permanece en silencio y el atacante no puede capturar nada.
Por ejemplo, supongamos que un empleado es redirigido a una página de inicio de sesión falsa en lugar de a la auténtica. Su autenticador revisa el dominio, no encuentra coincidencia y permanece en silencio, aunque ya hayan introducido sus credenciales.
Con el MFA resistente al phishing, las organizaciones pueden ayudar a proteger las cuentas de usuario incluso cuando los empleados caen en intentos de phishing. También pueden ayudar a satisfacer el creciente conjunto de normas y requisitos normativos, de partes como el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología (NIST), la Agencia de Ciberseguridad y Seguridad de Infraestructuras (CISA) y las aseguradoras cibernéticas, que ahora tratan la autenticación resistente al phishing como base para una autenticación sólida.
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El problema de la mayoría de los métodos de autenticación es que comparten una debilidad estructural: dependen de un secreto que el usuario transmite. Cuando ese secreto está en tránsito, se puede interceptar, reproducir o extorsionar mediante ingeniería social.
Cada tipo de factor de autenticación en la MFA tradicional suele tener una vulnerabilidad específica, y los ciberdelincuentes han creado kits de herramientas completos para explotarlos.
Los códigos de mensajes de texto SMS se enrutan a través de infraestructuras de operadores que nunca fueron diseñadas pensando en la ciberseguridad.
En un ataque de intercambio de SIM, un atacante convence a un operador de telefonía móvil, o a un ingeniero social, a un empleado del call center, para que transfiera el número de teléfono de la víctima a una nueva tarjeta SIM. Una vez transferido ese número, todos los mensajes de texto se envían al atacante, incluidos los códigos de autenticación de dos factores.
Los códigos SMS también están expuestos a vulnerabilidades SS7: debilidades de décadas de antigüedad en el protocolo de señalización que los proveedores de telecomunicaciones aún utilizan para enrutar mensajes entre redes. Las vulnerabilidades SS7 pueden permitir a los atacantes interceptar o redirigir mensajes SMS a nivel de red, sin necesidad de acceder al dispositivo de la víctima o a la cuenta del operador. Los ataques basados en SS7 pueden ser incluso más difíciles de detectar que un intercambio de SIM.
Las aplicaciones de autenticación utilizan contraseñas de un solo uso (OTP) para verificar la identidad de un usuario al iniciar sesión. Las OTP suelen ser más difíciles de interceptar en tránsito porque se generan localmente en el dispositivo del usuario y no se envían a través de una red telefónica. Pero siguen siendo vulnerables a los ataques de intermediario (man-in-the-middle) (MitM), en los que un ciberdelincuente se posiciona en secreto entre el usuario y el servicio legítimo para interceptar y transmitir credenciales en tiempo real.
Los ataques MitM ocurren cuando un actor de amenazas configura un servidor proxy entre la víctima y la página real de inicio de sesión. A continuación, la víctima hace clic en un enlace de un ataque de phishing y accede a lo que parece la página de inicio de sesión auténtica, ya que, en realidad, lo es, solo que se muestra a través del proxy del atacante. La víctima introduce su nombre de usuario, contraseña y OTP. El proxy transmite todo al servicio genuino, que valida el código y devuelve un token de sesión. El proxy captura ese token y lo canaliza al atacante. La contraseña de un solo uso era válida; simplemente la utilizó la persona equivocada, a través del sitio equivocado.
Los kits de phishing que automatizan todo este proceso ahora se venden como servicios en la dark web, al igual que grandes cantidades de credenciales robadas. Los ciberdelincuentes no necesitan crear sus propias herramientas. Pueden comprar el acceso a las cuentas de los usuarios y a los datos sensibles del mismo modo que una empresa compra software.
Las notificaciones push pueden simplificar el proceso de autenticación, ya que permiten a los usuarios pulsar "aceptar" en sus teléfonos en lugar de introducir un código. Sin embargo, esta simplicidad puede crear una vulnerabilidad conocida como bombardeo de notificaciones push.
El ataque funciona así: un ciberdelincuente que ya tiene credenciales robadas lanza solicitudes de aprobación repetidamente, a veces durante una hora o más. Para que dejen de aparecer las notificaciones (o creyendo que son reales), la víctima pulsa "aceptar", lo que permite al atacante acceder a su cuenta.
La ingeniería social puede fomentar el ataque. Los hackers pueden enviar mensajes a través de WhatsApp o Teams haciéndose pasar por seguridad informática, advirtiendo de intentos de inicio de sesión inusuales en la cuenta de la víctima y pidiéndoles que aprueben la notificación.
La IA generativa ha hecho que estas ciberamenazas sean más difíciles de detectar. Los atacantes pueden ahora elaborar mensajes que hagan referencia a proyectos reales en curso, imiten los estilos de notificación de TI de la empresa y coincidan con el idioma del objetivo. Capacidades que hace unos años requerían un sofisticado esfuerzo humano y que ahora pueden automatizarse y racionalizarse.
La diferencia fundamental entre la MFA tradicional y la MFA resistente al phishing se reduce a lo que atraviesa la red. La autenticación tradicional envía un secreto compartido (un código) del usuario al servidor. Cualquiera que pueda interceptar o retransmitir ese código puede hacer uso de él. La autenticación resistente al phishing elimina por completo el secreto compartido.
En cambio, el proceso de autenticación utiliza un protocolo de desafío-respuesta basado en la criptografía de clave pública. El dispositivo del usuario tiene una clave privada que nunca sale del dispositivo. El servicio contiene la clave pública correspondiente. Cuando el usuario inicia sesión, el servicio envía un desafío aleatorio. El dispositivo lo firma con la clave privada. El servicio comprueba la firma con la clave pública. Si coincide, el usuario está autenticado y no había nada en este intercambio que un atacante pudiera robar o reproducir.
Dos enfoques comunes son FIDO2 y la autenticación de certificados basada en PKI. Ambas se basan en la criptografía de clave pública, pero difieren en la forma en que se implementan y en el lugar en el que se implementan normalmente. En otras palabras, la criptografía es el método principal, y FIDO2 y PKI son las dos formas más comunes en que las organizaciones lo implementan.
Los autenticadores (el token físico o de software con el que interactúa un usuario) vienen en diferentes formas según el enfoque. Las claves de seguridad y las claves de acceso son comunes para FIDO2, mientras que las tarjetas inteligentes son comunes para la autenticación de certificados basada en PKI.
FIDO2 es un conjunto de estándares de autenticación abiertos mantenidos por la FIDO Alliance y el World Wide Web Consortium (W3C).
Consta de dos protocolos: WebAuthn, la API del navegador que utilizan los sitios web para solicitar la autenticación criptográfica, y CTAP (Client to Authenticator Protocol), que permite a los autenticadores externos comunicarse con navegadores y sistemas operativos.
Cuando un usuario se inscribe en un servicio habilitado para FIDO2, su autenticador genera un par de claves. La clave privada permanece en el autenticador. La clave pública va al servicio. Ese par de claves también está vinculado al dominio específico (origen) del servicio, por ejemplo, "login.example.com".
Cuando el usuario intenta conectarse, el navegador comprueba el dominio del sitio con el origen registrado. En "login.example.com", los dominios coinciden y el autenticador responde.
En "login-example.com", un dominio lo suficientemente parecido como para engañar a alguien, pero que no es el correcto, el autenticador no muestra ninguna señal. El usuario final no necesita evaluar si una URL parece legítima. El protocolo de autenticación FIDO lo gestiona automáticamente.
La infraestructura de clave pública (PKI) utiliza certificados digitales emitidos por una autoridad certificadora de confianza. El proceso de autenticación sigue el mismo modelo de desafío-respuesta que FIDO2: el servicio envía un desafío, el dispositivo físico lo firma y el servicio verifica la firma. No se transmite ninguna clave secreta por la red.
La autenticación basada en PKI ha sido el estándar en el gobierno federal y la defensa durante décadas. Las tarjetas inteligentes (tarjetas físicas con un chip incorporado que almacena credenciales y autentica al usuario cuando se insertan en un lector de tarjetas o se conectan con uno) cumplen estrictos requisitos de garantía de identidad.
Aunque las tarjetas inteligentes son el autenticador PKI más común, no son el único. Los certificados PKI también pueden almacenarse en tokens USB o gestionarse mediante software. En las implementaciones gubernamentales y empresariales, normalmente se prefieren las tarjetas inteligentes porque proporcionan protección a nivel de hardware para la clave privada.
Otros sectores con una infraestructura local existente y requisitos reglamentarios estrictos, como la sanidad, los servicios financieros y los servicios legales, suelen confiar en las tarjetas inteligentes por las mismas razones
Para las organizaciones que crean desde cero, FIDO2 suele ser la opción preferida porque requiere muchos menos gastos operativos.
Los autenticadores son los dispositivos físicos o mecanismos de software con los que interactúan los usuarios para completar el proceso de autenticación; en otras palabras, la implementación práctica de los estándares FIDO2 y PKI.
El formato correcto depende del nivel de riesgo, de la infraestructura existente y de las compensaciones de experiencia del usuario que una organización esté dispuesta a aceptar. Muchas grandes organizaciones acaban utilizando más de uno.
Algunos de los tipos de autenticadores más comunes son:
Las claves de seguridad de hardware son dispositivos físicos, como YubiKey o Google Titan Key, que almacenan claves criptográficas en hardware a prueba de manipulaciones. Se conectan mediante USB o comunicación de campo cercano (NFC), por ejemplo, acercando un llavero al teléfono o acercando una tarjeta sin contacto a un lector.
Como la clave privada se genera dentro del chip resistente a manipulaciones de la clave y nunca se exporta (ni siquiera durante la autenticación), un atacante necesita la posesión física del dispositivo para comprometerlo. Los ataques remotos son prácticamente imposibles. El coste operativo es la distribución: las organizaciones necesitan enviarlos, inventariarlos y reemplazarlos. Para muchos puestos de alto riesgo (administradores de sistemas, desarrolladores con acceso de producción), ese coste puede valer la pena.
Los autenticadores de plataforma utilizan los sensores biométricos y el hardware seguro integrado en los ordenadores portátiles y dispositivos móviles, como un lector de huellas dactilares o una cámara de reconocimiento facial.
La clave privada se almacena en el enclave seguro del dispositivo o en el módulo de plataforma de confianza (TPM), lo que significa que no es necesario llevar ningún dispositivo adicional. El usuario debe verificar su identidad localmente, ya sea mediante una huella dactilar, un reconocimiento facial o un PIN del dispositivo. La verificación local desbloquea la clave privada (no reemplaza el proceso criptográfico), que luego firma el desafío de autenticación.
La limitación de la autenticación de la plataforma es que la autenticación está vinculada a la máquina que contenga la clave.
Las claves de acceso son credenciales criptográficas almacenadas de forma nativa en el dispositivo del usuario que reemplazan completamente las contraseñas. Al igual que otros autenticadores FIDO2, utilizan una clave privada que nunca sale del dispositivo para firmar desafíos de autenticación, y el usuario verifica su identidad a través de un PIN biométrico o del dispositivo.
A diferencia de las llaves de seguridad físicas, las claves de acceso pueden sincronizar las credenciales entre dispositivos móviles a través de un proveedor de servicios en la nube, como Apple, Google o Microsoft. Un usuario que registre una clave de acceso en su teléfono también puede autenticarse en su ordenador portátil, siempre que ambos estén conectados a la misma cuenta.
La experiencia de autenticación sin contraseña es más fluida que cualquier otro método resistente al phishing: no hay que recordar, restablecer o perder contraseñas en un ataque de phishing. La advertencia es la dependencia de la plataforma: las claves de acceso no siempre son fácilmente portátiles entre ecosistemas.
Las tarjetas inteligentes, como las PIV, las CAC y otras tarjetas similares basadas en PKI, son el principal tipo de autenticador en las implementaciones de PKI. Ofrecen un almacenamiento físico a prueba de manipulaciones para la clave privada en un formato portátil. Los mandatos federales en torno a las tarjetas PIV y CAC también crearon décadas de infraestructura arraigada en torno a ellas.
Las tarjetas inteligentes requieren lectores de tarjetas y middleware en cada estación de trabajo, junto con infraestructura de gestión de certificados en el backend.
Su huella es más pesada que la de FIDO2, pero la tecnología es madura y está profundamente arraigada en entornos de gobierno y sectores regulados.
La MFA resistente al phishing aborda el problema del phishing y el robo de credenciales en la dirección, haciendo que las credenciales robadas sean inútiles, al tiempo que respalda objetivos más amplios de ciberseguridad y cumplimiento.
Algunos de los beneficios más significativos de la MFA resistente al phishing incluyen:
La autenticación resistente al phishing ayuda a eliminar los tipos de ataques que han hecho que las soluciones tradicionales de MFA sean cada vez más insuficientes como medidas de seguridad.
Los ataques de intercambio de SIM no funcionan porque no hay código SMS que interceptar. Los ataques de intermediario no funcionan porque no hay OTP que retransmitir. El push bombing no funciona porque no hay aprobación que manipular.
Incluso si los ciberdelincuentes obtienen la contraseña de un usuario, no pueden acceder a una cuenta o a datos sensibles sin el dispositivo físico que contiene la clave privada.
El zero trust opera bajo la suposición de que ningún usuario o dispositivo debe ser implícitamente fiable: cada decisión de control de acceso se verifica. Pero ese modelo se desmorona si se puede derrotar el propio mecanismo de verificación con un correo electrónico convincente y una página de inicio de sesión falsa.
La MFA resistente al phishing ayuda a subsanar esa deficiencia, permitiendo la verificación continua que exige el modelo zero trust.
CISA llama a la MFA resistente al phishing el "estándar de oro" para la autenticación, y muchos reguladores y organismos de normalización han formalizado esa posición.
La publicación especial 800-63-4 del NIST, finalizada en 2025, hace obligatoria la autenticación resistente a la suplantación de identidad en el nivel 3 de Authenticator Assurance, y exige claves privadas encuadernadas al hardware y no exportables para los casos de uso de alta seguridad.
El memorándum M-22-09 de la Oficina de Administración y Presupuesto de los Estados Unidos exige actualmente a las agencias del gobierno federal que implementen una MFA resistente a la suplantación de identidad para el personal, los contratistas y los socios.
Más allá de los requisitos gubernamentales, las organizaciones se centran cada vez más en la calidad de la MFA, no solo en la presencia de la MFA. Programas como el PCI DSS definen explícitamente la MFA resistente al phishing, y muchas ciberaseguradoras preguntan ahora sobre la solidez de la MFA durante la suscripción.
La MFA resistente al phishing puede parecer un obstáculo. En la práctica, las claves de acceso y los autenticadores de plataforma suelen reducirlo. Tocar un lector de huellas dactilares suele ser más rápido que abrir una aplicación móvil, copiar una OTP de seis dígitos e introducirla antes de que caduque.
La autenticación sin contraseña, en la que la clave de acceso o la clave de seguridad sustituyen por completo a la contraseña, va aún más allá: no es necesario recordar ninguna contraseña, ni restablecerla ni facilitarla a una página de phishing. La funcionalidad que pierden los usuarios finales es la contraseña. Lo que obtienen es una experiencia de autenticación que suele ser más rápida y segura.
La MFA resistente al phishing rara vez funciona de forma aislada. Por lo general, se encuentra dentro de una arquitectura de gestión de identidades y accesos (IAM) más amplia que incluye varias capas de soporte.
Las políticas de acceso condicional añaden contexto a las decisiones de autenticación. En lugar de tratar cada inicio de sesión de forma idéntica, estas políticas evalúan las señales (el estado del dispositivo, la ubicación en la red, los patrones de comportamiento del usuario) y ajustan los requisitos en consecuencia.
Por ejemplo, un empleado que inicie sesión desde un dispositivo gestionado en la red corporativa podría autenticarse con un solo toque en la clave de acceso. El mismo empleado que se conecta desde un dispositivo desconocido en un nuevo país podría enfrentarse a pasos de verificación adicionales.
En el ámbito de la defensa, la detección y respuesta de endpoints (EDR) detecta las amenazas que quedan fuera del alcance de la autenticación multifactorial (MFA). La autenticación multifactorial (MFA) resistente al phishing ayuda a impedir el robo de credenciales en la página de inicio de sesión, pero el malware de robo de información instalado en un dispositivo comprometido sigue pudiendo recopilar tokens de sesión, credenciales almacenadas en caché y otra información confidencial.
Los feeds de inteligencia de amenazas complementan ambas capas identificando infraestructuras de phishing: marcando URL maliciosas, dominios suplantados y servidores conocidos de comandos y control antes de que los usuarios lleguen siquiera a una página de inicio de sesión falsa.
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