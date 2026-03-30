¿Qué es la MFA resistente al phishing y cómo funciona?

La mayoría de los métodos de MFA (códigos SMS, contraseñas de un solo uso, notificaciones push) funcionan generando un secreto que el usuario final proporciona a un servicio. Por ejemplo, cuando un usuario inicia sesión en su cuenta bancaria, puede introducir tanto una contraseña como un código de seis dígitos enviado a su teléfono o generado por una aplicación de autenticación.

Aunque estos métodos MFA pueden ayudar a detener muchos ataques, pueden tener dificultades contra el phishing: ciberataques que utilizan comunicaciones engañosas para engañar a los usuarios y que revelen credenciales o aprueben accesos fraudulentos.

Los ataques de phishing explotan el comportamiento humano en lugar de las vulnerabilidades técnicas, lo que puede dificultar su bloqueo por parte de la MFA tradicional. Los factores de autenticación que los atacantes roban o manipulan son técnicamente válidos. El código es real, la aprobación es genuina y las credenciales son correctas. La MFA tradicional no tiene forma de diferenciar entre un inicio de sesión legítimo y uno que fue coaccionado o interceptado.

Según el IBM X-Force Threat Intelligence Index, la suplantación de identidad es una de las principales formas en que los atacantes obtienen las credenciales válidas de las que luego abusan. Las cuentas robadas son uno de los vectores de ataque iniciales más comunes, y representan el 32 % de los incidentes.

La autenticación multifactor resistente al phishing ayuda a detener estos ataques al proporcionar autenticación de una manera fundamentalmente diferente. En lugar de transmitir un secreto, utiliza la criptografía de clave pública y una técnica denominada vinculación de origen.



La criptografía de clave pública es un enfoque criptográfico que utiliza un par de claves vinculadas matemáticamente, una pública y otra privada, para verificar la identidad sin transmitir un secreto compartido.

La vinculación de origen se produce cuando el autenticador (como la clave de seguridad o la clave de paso de un teléfono) responde únicamente cuando reconoce el dominio legítimo. Si el sitio es falsificado, el autenticador permanece en silencio y el atacante no puede capturar nada.

Por ejemplo, supongamos que un empleado es redirigido a una página de inicio de sesión falsa en lugar de a la auténtica. Su autenticador revisa el dominio, no encuentra coincidencia y permanece en silencio, aunque ya hayan introducido sus credenciales.

Con el MFA resistente al phishing, las organizaciones pueden ayudar a proteger las cuentas de usuario incluso cuando los empleados caen en intentos de phishing. También pueden ayudar a satisfacer el creciente conjunto de normas y requisitos normativos, de partes como el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología (NIST), la Agencia de Ciberseguridad y Seguridad de Infraestructuras (CISA) y las aseguradoras cibernéticas, que ahora tratan la autenticación resistente al phishing como base para una autenticación sólida.