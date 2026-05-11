El poder y la proliferación de agentes de IA (sistemas de software que utilizan modelos de lenguaje de gran tamaño (LLM) como motor de decisión para planificar de forma autónoma y ejecutar las tareas necesarias para lograr un objetivo prescrito) ha precipitado una rápida transformación de los flujos de trabajo empresariales. La velocidad de esa transformación ha superado la capacidad de muchas organizaciones de adaptar las estructuras tradicionales de TI para reflejar las demandas únicas de la integración de la IA agéntica, dando lugar a un ecosistema fragmentado. El ADLC introduce especificaciones comunes y prácticas compartidas para facilitar sistemas fiables y agénticos en diferentes herramientas, plataformas, proveedores y entornos empresariales.

Muchos de los procesos de TI estándar actuales evolucionaron en el contexto del desarrollo de software tradicional y se adaptan a las suposiciones de los sistemas estáticos y deterministas. Estos procesos no suelen adaptarse a la naturaleza dinámica y probabilística de los LLM que impulsan el comportamiento de los agentes: se denominan "agentes de IA" porque, literalmente, tienen agencia para determinar cómo ejecutar las tareas. Las normas y especificaciones compartidas que tengan en cuenta este cambio pueden reducir significativamente los riesgos asociados y acelerar la adopción responsable de la IA agéntica.

Para que la IA agéntica escale de forma sostenible y eficaz, los agentes de IA deben integrarse de forma predecible en diferentes modelos, plataformas, proveedores y ecosistemas de sectores. En la actualidad, casi todas las plataformas para construir agentes de IA tienen su propio formato para la definición del agente, el esquema de herramientas y funciones, el modelo de gestión de memoria y estado, la suite de pruebas, los protocolos de implementación y el sistema de versiones. Esta fragmentación dificulta la interoperabilidad, incrementando los costes de cambio y el vendor lock-in, lo que, según una investigación reciente, constituye una preocupación primordial (solo superada por la seguridad) para los líderes empresariales y técnicos que se desenvuelven en el ecosistema de agentes de IA.1 Operacionalmente, esta fragmentación también reduce el potencial de transferencia de habilidades y flujos de trabajo.

Aunque las normas y prácticas estandarizadas pueden mitigar estas ineficiencias, es importante que las organizaciones adopten y apliquen protocolos estructurales que trabajen con, y no contra, las tendencias y preferencias establecidas de los desarrolladores. Por lo tanto, el objetivo del ADLC es plasmar las prácticas emergentes de los desarrolladores en experiencias de agente de primera categoría.

El ADLC integra los principios básicos de DevSecOps para mapear el desarrollo de agentes de IA en una serie de fases interconectadas y en gran medida interdependientes. El propósito y las prácticas de cada fase, así como las relaciones entre sí, se exploran más adelante en este artículo. Los detalles, sugerencias y especificaciones completos se proporcionan en la guía oficial de IBM para la ADLC.