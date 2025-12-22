La evolución de los agentes de IA

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Cuando surgieron por primera vez los modelos de lenguaje de gran tamaño (LLM), especialmente en la forma ampliamente accesible de ChatGPT, los usuarios quedaron fascinados por su capacidad de pensar. Les plantearon preguntas a estos modelos, y estos, gracias a los conocimientos adquiridos tras entrenarse con una gran cantidad de datos, respondieron de una manera sorprendentemente similar a la humana.
Pero los humanos pueden hacer algo más que pensar y hablar. Durante más de medio siglo, los investigadores y filósofos de la IA se han hecho una pregunta obvia: ¿y si las inteligencias artificiales fueran capaces no solo de pensar y hablar, sino también de "hacer"? ¿Y si fueran algo más que cerebros artificiales aislados y pudieran responder de forma autónoma a su entorno y actuar sobre él en tiempo real?
Esta línea de cuestionamiento dio lugar a la era actual de la IA agéntica, cuyas primeras etapas estamos experimentando ahora. La historia de la IA es solo una faceta de la historia de los agentes, con otras vertientes como la investigación en robótica, computación y teoría cognitiva, todas ellas desarrollándose en paralelo y a trompicones a lo largo del último siglo.
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Los textos esotéricos y la literatura de ciencia ficción que se remontan a cientos de años han reflexionado sobre los conceptos de inteligencias artificiales y autómatas que tienen la capacidad de pensar y actuar de forma autónoma. Estas primeras reflexiones sentaron las bases para imaginar los mecanismos que un día se llamarían agentes de IA.
En general, se considera que el campo de la IA comenzó propiamente dicho a mediados del siglo XX. El trabajo de Norbert Wiener en cibernética, que se centró en los sistemas de comunicación y control tanto en seres vivos como en máquinas, introdujo la idea de los bucles de feedback.1 Estos sistemas permitían a las entidades percibir su entorno, procesar la información y ajustar su comportamiento en consecuencia. Incluso un mecanismo muy simple como un termostato tiene esta capacidad: detecta la temperatura, la compara con su ajuste y activa (o no activa) un horno en respuesta. Incluso esto puede considerarse un agente, aunque sea un simple agente reflejo. Los termostatos automáticos existen de forma rudimentaria al menos desde el siglo XVII, pero ahora tenemos un lenguaje mejor para describirlos.2
En 1943, Warren S. McCulloch y Walter Pitts publicaron "A Logical Calculus of the Ideas Immanent in Nervous Activity" en el Bulletin of Mathematical Biophysics.3 Considerado uno de los trabajos fundamentales en neurociencia e IA, el artículo planteó la idea de que el cerebro puede analizarse como un sistema computacional. El concepto de redes neuronales, hoy en día tan extendido, tiene su origen en este trabajo.
En 1950 se publicó en la revista Mind el histórico artículo de Alan Turing titulado "Computing Machinery and Intelligence".4El documento investigaba la naturaleza de las máquinas pensantes y cómo se podría medir su inteligencia con un proceso ahora conocido como "Test de Turing".
Oliver Selfridge, en su artículo de 1959 "Pandemonium - A Paradigm for Learning", estableció estructuras conceptuales que las arquitecturas agénticas posteriores reflejarían.5 Pandemonium se construyó en torno a los "demonios": pequeñas entidades computacionales especializadas. Cada demonio tenía una responsabilidad limitada y actuaban en paralelo. Pandemonium demostró que la inteligencia podía surgir de la competencia y la cooperación entre simples entidades de toma de decisiones.
Aunque ya se habían sentado las bases filosóficas de las máquinas pensantes, no fue hasta el nacimiento de la informática digital en la década de 1950 que estas ideas pudieron ejecutarse. Marvin Minsky y Dean Edmunds construyeron una de las primeras redes neuronales artificiales en 1951, la calculadora de refuerzo analógico neuronal estocástico (SNARC).6 Fue un primer intento de modelar los procesos de aprendizaje en el cerebro humano mediante el aprendizaje por refuerzo. El hardware requería una red de 3000 tubos de vacío junto con pesos sinápticos para simular 40 unidades similares a neuronas.
En 1955, el término "inteligencia artificial" se acuñó en una propuesta de taller titulada "A Proposal for the Dartmouth Summer Research Project on Artificial Intelligence".7 La propuesta, presentada por John McCarthy de Dartmouth College, Marvin Minsky de la Universidad de Harvard, Nathaniel Rochester de IBM y Claude Shannon de Bell Telephone Laboratories, se llevó a cabo como un taller que tuvo lugar al año siguiente.
También al año siguiente, Allen Newell y Herbert A. Simon desarrollaron el Logic Theorist y el General Problem Solver, primeros intentos de imitar las habilidades humanas de resolución de problemas.
La investigación continuó a lo largo de la década, y los investigadores incluso desarrollaron agentes de IA rudimentarios, aunque estos agentes aún no podían "aprender" en el sentido contemporáneo. Por ejemplo, se podría diseñar un agente para que resolviera un rompecabezas haciendo que analizara el estado actual del rompecabezas, lo comparara con el estado resuelto y aplicara una secuencia conocida de movimientos para acercarse a ese estado resuelto. Estos agentes simplemente ejecutaban algoritmos para buscar en un espacio de posibilidades. Sin embargo, demostraron que las máquinas podían exhibir comportamientos que antes se consideraban limitados a la cognición humana.
En la década de 1970, surgió una nueva clase de protoagentes que utilizaban la lógica de decisión simbólica. Estos "sistemas expertos" se crearon para capturar el conocimiento y las capacidades de razonamiento de los expertos humanos mediante la combinación de una base de conocimientos con un motor de inferencia. MYCIN, desarrollado en Stanford, fue uno de los primeros ejemplos de este tipo de sistemas.8 MYCIN podría diagnosticar infecciones bacterianas y recomendar antibióticos, con éxito en dominios limitados. Sin embargo, cada nuevo dato tenía que ser codificado a mano por expertos humanos, y estos sistemas tenían dificultades cuando operaban fuera de sus rígidas bases de conocimiento.
Estas limitaciones y otras dieron lugar a un período que llegó a conocerse como el "invierno de la IA", en el que se restringieron la financiación y, por extensión, la investigación en IA.
El invierno de la IA tardaría décadas en descongelarse por completo, pero aún así se lograron avances durante este periodo.
En 1973, el informático Carl Hewitt desarrolló el modelo de actor, que considera al actor como el elemento básico de la computación concurrente, una forma de computación en la que los cálculos se realizan simultáneamente en lugar de de forma secuencial.
El actor recibe y envía mensajes, crea nuevos actores y decide cómo responder a continuación en función de su estado interno. El modelo del actor ayudó a definir a los agentes como entidades activas y no como estructuras de datos pasivas: la computación surge de su comportamiento.9 Este marco teórico se acerca mucho a cómo pensamos hoy en día sobre la funcionalidad y la arquitectura de los agentes de IA.
Lo mismo puede decirse de la programación orientada a objetos (OOP). En las décadas de 1970 y 1980, OOP alcanzó gran notoriedad. En este paradigma de programación, cada objeto (bloques de construcción fundamentales de los programas) tiene su propio estado interno y se gestiona a sí mismo. Los objetos se comunican invocando comportamientos entre sí, estableciendo la expectativa de que varias entidades de software se coordinen a través de mensajes en lugar de compartir memoria.
En los años 80 y 90, los investigadores comenzaron a utilizar formalmente la palabra "agente" para describir una inteligencia artificial que podía "hacer". Durante este período se introdujeron varios marcos teóricos agénticos. El modelo creencia–deseo–intención (BDI) ofrecía una forma estructurada de pensar en sistemas autónomos capaces de navegar entornos dinámicos. La IA distribuida exploró redes de procesos cooperativos, mientras que el campo de los agentes móviles permitió que el software se moviera entre máquinas para realizar trabajos.
La robótica también ha dado resultados fructíferos para los investigadores, aunque todavía no se haya aplicado en la práctica. Ya en 1966, los robots se comportaban técnicamente como agentes rudimentarios. "Shakey" fue el primer robot móvil del mundo en combinar IA, detección y razonamiento lógico para navegar y completar tareas en un entorno real.
Otro ejemplo es la arquitectura de subsunción de Rodney Brooks, una arquitectura robótica reactiva que hace hincapié en comportamientos descentralizados y por capas que no dependen de modelos completos del mundo.10 Los "agentes" de subsunción realizan comportamientos modulares dentro de bucles reactivos de percepción-acción, al igual que los agentes de IA actuales.
Estos avances en robótica constituyeron, en su conjunto, la base intelectual del agente moderno: un sistema capaz de actuar de forma autónoma, reactiva y proactiva.
A pesar de este progreso conceptual, el agente seguía estando limitado por las capacidades más amplias de la IA. El machine learning tardaría décadas en desarrollarse hasta el punto en que los agentes de aprendizaje robótico pudieran convertirse en herramientas útiles.
La potencia computacional aumentó y los conjuntos de datos crecieron, y los avances en el machine learning ayudaron a los investigadores a poner la teoría en práctica.
En 1986, David Rumelhart, Geoffrey Hinton y Ronald Williams publicaron "Learning representations by back-propagating errors", en el que describían el algoritmo de retropropagación.11 La retropropagación despertó un renovado interés por las redes neuronales al proporcionar una forma eficiente de entrenarlas. Abreviatura de "propagación hacia atrás del error", la retropropagación es un método elegante para calcular cómo los cambios en cualquiera de las ponderaciones o sesgos de una red neuronal afectarán a la precisión de las predicciones del modelo.
En 1989, Yann LeCun y un equipo de investigadores de AT&T Bell Labs aplicaron la retropropagación al reconocimiento de imágenes mediante redes neuronales convolucionales (CNN), una de las primeras aplicaciones del deep learning, llamado así por las muchas capas de neuronas utilizadas en las CNN. Los modelos de deep learning podrían extraer características jerárquicas de los datos sin procesar, lo que permitiría a los modelos percibir e interpretar datos más complejos. El deep learning continuó desarrollándose durante las décadas de 2000 y 2010.
A medida que internet se expandió, desempeñó un papel crítico en el resurgimiento de la IA. Todos esos datos (imágenes, texto, vídeos) se convirtieron en el combustible para algoritmos de machine learning cada vez más sofisticados.
En 1995, Russell y Norvig escribieron en su masivamente popular Artificial Intelligence: A Modern Approach, que los agentes "operan de forma autónoma, perciben su entorno, persisten durante un período de tiempo prolongado, se adaptan al cambio y crean y persiguen objetivos".12 Ese mismo año, Woolridge y Jennings contribuyeron al campo definiendo al agente como un ser dotado de autonomía, capacidad social, reactividad y proactividad.13
Los años 80 y 90 también vieron el desarrollo de la investigación de sistemas multiagente. En 1986, Craig Reynolds desarrolló los "boids", demostrando que unas reglas sencillas aplicadas a los agentes pueden generar un comportamiento emergente a nivel global. Esto consolidó la idea de que las sociedades de agentes pueden generar una inteligencia superior a la suma de sus partes.14 Durante este periodo surgieron el Protocolo Contract Net, el lenguaje de consulta y manipulación de conocimientos y los primeros lenguajes de comunicación entre agentes.
Las arquitecturas cognitivas ACT-R (2004) y Soar (2012) son otros ejemplos de fundamentos teóricos que surgieron o evolucionaron durante este período, integrando la memoria, el razonamiento y la acción hacia la cognición de varios pasos.
Al mismo tiempo, el reconocimiento de voz mejoró drásticamente. Chatbots y asistentes virtuales como Siri y Alexa se convirtieron en nombres conocidos. Pero estos sistemas eran más interfaces que actores independientes. Podían realizar tareas específicas, pero no planificaban, razonaban ni coordinaban su comportamiento en varios pasos.
Los LLM han liberado el potencial de los agentes al dotarles de capacidades de razonamiento de uso general. Ha sido un torbellino de actividad desde ese momento en adelante.
El factor crítico que desencadenó la revolución en el ámbito de los agentes, que se encuentra actualmente en marcha, no surgió de la investigación clásica sobre agentes, sino de los modelos de lenguaje de gran tamaño (LLM) dotados de capacidades de procesamiento del lenguaje natural (PLN). A partir de la aparición de BERT en 2018, junto con GPT de OpenAI, los LLM fueron adquiriendo una capacidad cada vez mayor para el razonamiento general y la comunicación.
Estos modelos no eran agentes en sí mismos, pero proporcionaban un núcleo cognitivo de propósito general. Por primera vez, el software podía entender instrucciones y planes abiertos, poseyendo adaptabilidad para manejar nuevas situaciones. Con el tiempo, los LLM se consideraron no solo como generadores de texto y comparadores de patrones ("autocompletado glorificado"), sino como solucionadores de problemas generales.
Otra tecnología importante de machine learning que permitió la era agéntica es el aprendizaje por refuerzo, que se remonta al menos a la década de 1980. Antes de esta tecnología, los sistemas de IA aprendían a partir de conjuntos de datos fijos. Con el aprendizaje por refuerzo, los agentes pueden actuar en un entorno, recibir feedback y ajustar su comportamiento para maximizar una recompensa o minimizar un castigo. Esto estableció la arquitectura del clásico bucle agéntico, que más tarde inspiraría los flujos de trabajo agénticos modernos. El aprendizaje por refuerzo dotó a la IA de un lenguaje matemático para la agencia, aportando el formalismo necesario para describir el comportamiento de los agentes, ya sean robots físicos o agentes de escritura de código basados en LLM.
En 2017 surgió el aprendizaje por refuerzo a partir del feedback humano (RLHF) con el fin de mejorar la alineación y el modelado de recompensas. En un artículo de 2017, Paul F. Christiano de OpenAI, junto con otros investigadores de OpenAI y DeepMind, detalló el éxito de RLHF en el entrenamiento de modelos de IA para realizar tareas complejas como jugar juegos de Atari y simular la locomoción robótica.15
Antes de 2013, los entornos con entradas de alta dimensión, como los videojuegos, la robótica o la percepción del mundo real, eran demasiado complejos para los métodos tabulares o lineales. Pero con los métodos de deep learning más novedosos, la tecnología se volvió dominante. Google DeepMind presentó la primera versión de Deep Q-Network, una red neuronal capaz de aprender a jugar a juegos de Atari a partir directamente de píxeles sin procesar y de recompensas. Fue el primer momento en que un agente artificial combinó el aprendizaje por representación con el aprendizaje por refuerzo de forma totalmente integral. A lo largo de esa década se desarrollaron enfoques más sofisticados, con algoritmos más avanzados, como AlphaGo, que combinaba redes neuronales profundas con el árbol de búsqueda Monte Carlo.
Mientras el deep learning por refuerzo avanzaba en casos de uso digitales como juegos y simulaciones, los investigadores en robótica estaban avanzando agentes incorporados que interactuaban con entornos reales—ya no eran píxeles ni abstracciones, sino objetos, cámaras, motores y física. A principios de la década de 2010, el robot PR2, junto con el sistema operativo robótico (ROS) de código abierto, se convirtió en la plataforma de investigación estándar para la manipulación autónoma, la navegación y la ejecución de tareas de varios pasos. Estos sistemas fueron pioneros en la ejecución de acciones a largo plazo, la planificación de tareas y la integración multisensor.
El siguiente gran avance llegó con RT-1 (Robotics Transformer), que utilizaba un gran modelo de transformador entrenado en demostraciones de cientos de tareas robóticas del mundo real. RT-1 fue innovador porque demostró que los modelos fundacionales multimodales podían actuar como agentes robóticos, generalizándose a nuevas habilidades, objetos y entornos.
Los primeros experimentos de prompt engineering de principios de la década de 2020 apuntaban a la aparición de comportamientos agénticos en los agentes y a la posibilidad de que los seres humanos interactuaran con ellos mediante lenguaje natural. Instrucciones como "primero, piensa paso a paso y luego responde a la pregunta" o "explica tu razonamiento y luego da tu respuesta final" demostraron que los LLM podían simular el razonamiento procedimental.
El prompting de cadena de pensamiento (CoT), en particular, reveló la descomposición de tareas, en la que un agente divide tareas complejas en varias operaciones más pequeñas y manejables. Los marcos de trabajo posteriores utilizarían pasos como "pensar", "actuar", "observar" y "repetir", una secuencia que más tarde se formalizó en el marco ReAct. El CoT era, en esencia, una versión basada en humanos del bucle agéntico que más tarde pasaría a estar impulsado por la IA.
Durante este periodo, los investigadores también lograron avances decisivos en la selección y el uso autónomos de herramientas, de modo que los agentes ya no necesitaban que se les indicara qué hacer para actuar. WebGPT de OpenAI demostró que un LLM podía navegar por internet, hacer clic en enlaces y obtener información. Y lo que es aún más emocionante, los LLM con generación aumentada por recuperación (RAG) podrían fusionar outputs basados en sus propios datos de entrenamiento con nueva información procedente de fuentes externas. Es más, aumentar el uso de herramientas por parte de los agentes les permitió no solo recuperar información externa, sino también tomar medidas en entornos externos.
Entre 2022 y 2024, esta nueva capacidad cognitiva con IA dio paso a la era agéntica en la que nos encontramos actualmente. Los desarrolladores empezaron a dotar a los LLM de todo tipo de herramientas de apoyo, proporcionándoles acceso a API, bases de datos y otro tipo de software.
En 2023, Meta IA presentó Toolformer, el primer LLM que podía elegir de forma autónoma cuándo y cómo llamar a herramientas externas. Esta fue la primera demostración de que los LLM podían generar y utilizar sus propias interfaces de acción, un precursor de los marcos de agentes completos.
Más tarde ese año, OpenAI introdujo las llamadas a funciones. Por primera vez, los LLM podían llamar a herramientas en un formato estructurado, predecible y programable, pasar parámetros en JSON e interactuar con sistemas externos a través de un espacio de acción explícito.
El desarrollo de modelos de IA generativa multimodal a gran escala se produjo en 2023-2024 con GPT-4 y GPT-4o. Ahora los agentes podían "ver" interfaces, interpretar imágenes, comprender diseños espaciales, conversar en tiempo real e integrar señales multimodales en la planificación.
Las plataformas y los marcos de trabajo facilitaron la creación de agentes, incluso para usuarios con conocimientos limitados de desarrollo de software. AutoGPT, BabyAGI, ReAct, AutoGen y AgentGPT demostraron que los LLM podían generar objetivos de forma autónoma, planificar estratégicamente una línea de actuación y aprender de los resultados de esa estrategia, todo ello sin intervención humana. Al simplificar la experiencia del usuario con plantillas listas para usar, LangChain se convirtió en el primer marco de orquestación de agentes.
A finales de 2024, Anthropic introdujo el Model Context Protocol (MCP), un marco de código abierto destinado a estandarizar la forma en que los agentes integran y comparten datos con herramientas, sistemas y fuentes de datos externos. Al año siguiente, IBM introdujo el Agent Communication Protocol (ACP), cuyo objetivo era estandarizar la forma en que los agentes se comunican entre sí. Posteriormente, ACP se fusionó con el protocolo Agent2Agent (A2A) de Google bajo la Linux Foundation. Estos protocolos de agentes de IA han ayudado a facilitar un ecosistema próspero para el desarrollo de agentes de IA.
En 2025, la "IA agéntica" era la palabra de moda en el sector, y todos los actores del espacio trabajaban en una plataforma o solución agéntica de una forma u otra. Los agentes se están implantando ahora en casi todos los sectores, desde las cadenas de suministro hasta la sanidad. Queda por ver si los agentes estarán a la altura del enorme bombo que los rodea. No sabemos si revolucionarán la vida tal y como la conocemos, pero siguen siendo una de las tecnologías más prometedoras del planeta.
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