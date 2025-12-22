La evolución de los agentes de IA

Aunque ya se habían sentado las bases filosóficas de las máquinas pensantes, no fue hasta el nacimiento de la informática digital en la década de 1950 que estas ideas pudieron ejecutarse. Marvin Minsky y Dean Edmunds construyeron una de las primeras redes neuronales artificiales en 1951, la calculadora de refuerzo analógico neuronal estocástico (SNARC).6 Fue un primer intento de modelar los procesos de aprendizaje en el cerebro humano mediante el aprendizaje por refuerzo. El hardware requería una red de 3000 tubos de vacío junto con pesos sinápticos para simular 40 unidades similares a neuronas.

En 1955, el término "inteligencia artificial" se acuñó en una propuesta de taller titulada "A Proposal for the Dartmouth Summer Research Project on Artificial Intelligence".7 La propuesta, presentada por John McCarthy de Dartmouth College, Marvin Minsky de la Universidad de Harvard, Nathaniel Rochester de IBM y Claude Shannon de Bell Telephone Laboratories, se llevó a cabo como un taller que tuvo lugar al año siguiente.

También al año siguiente, Allen Newell y Herbert A. Simon desarrollaron el Logic Theorist y el General Problem Solver, primeros intentos de imitar las habilidades humanas de resolución de problemas.

La investigación continuó a lo largo de la década, y los investigadores incluso desarrollaron agentes de IA rudimentarios, aunque estos agentes aún no podían "aprender" en el sentido contemporáneo. Por ejemplo, se podría diseñar un agente para que resolviera un rompecabezas haciendo que analizara el estado actual del rompecabezas, lo comparara con el estado resuelto y aplicara una secuencia conocida de movimientos para acercarse a ese estado resuelto. Estos agentes simplemente ejecutaban algoritmos para buscar en un espacio de posibilidades. Sin embargo, demostraron que las máquinas podían exhibir comportamientos que antes se consideraban limitados a la cognición humana.

En la década de 1970, surgió una nueva clase de protoagentes que utilizaban la lógica de decisión simbólica. Estos "sistemas expertos" se crearon para capturar el conocimiento y las capacidades de razonamiento de los expertos humanos mediante la combinación de una base de conocimientos con un motor de inferencia. MYCIN, desarrollado en Stanford, fue uno de los primeros ejemplos de este tipo de sistemas.8 MYCIN podría diagnosticar infecciones bacterianas y recomendar antibióticos, con éxito en dominios limitados. Sin embargo, cada nuevo dato tenía que ser codificado a mano por expertos humanos, y estos sistemas tenían dificultades cuando operaban fuera de sus rígidas bases de conocimiento.

Estas limitaciones y otras dieron lugar a un período que llegó a conocerse como el "invierno de la IA", en el que se restringieron la financiación y, por extensión, la investigación en IA.