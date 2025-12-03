¿Qué son los agentes de IA jerárquicos?

Los agentes de bajo nivel son los ejecutores de la jerarquía: se trata de agentes especializados que realizan tareas específicas siguiendo las instrucciones de los agentes de nivel medio y alto que están por encima de ellos. Los agentes de bajo nivel también se denominan subagentes.

Los agentes autónomos de bajo nivel están especializados en tareas limitadas y pueden utilizar una lógica basada en reglas, API , políticas aprendidas, controladores robóticos u otros algoritmos específicos de la tarea . Algunos agentes de bajo nivel, como los simples agentes reflejos , son apátridas, ya que no mantienen el contexto de las tareas ni una representación interna del entorno. Los agentes de alto nivel, como los agentes de aprendizaje , por el contrario, suelen mantener el estado o el contexto para coordinar los planes de varios pasos y hacer un seguimiento de las dependencias.

Los agentes de bajo nivel reciben instrucciones de arriba, llevan a cabo las tareas que se les han asignado y luego informan sobre los resultados. Los agentes de nivel medio y alto utilizan los resultados de los agentes de bajo nivel para informar los próximos pasos del proceso en una serie de dependencias interrelacionadas.