DevSecOps distribuye y comparte las responsabilidades de seguridad entre los distintos equipos de desarrollo, operaciones y seguridad implicados.

La necesidad de una mayor seguridad DevOps se debe a la presencia ubicua de ciberamenazas activas que se han convertido en parte de la situación actual. El robo y el sabotaje no son elementos nuevos del comportamiento humano; solo se ha actualizado el tipo de materiales robados y las metodologías utilizadas para llevarlos a cabo. Los piratas modernos buscan lucrativos Data Cache en lugar de tesoros de oro y utilizan el robo electrónico para llevar a cabo sus delitos.

Estos delincuentes se han hecho tan expertos en explotar las vulnerabilidades de la ciberseguridad en los sistemas de software (en todos los niveles y fases del desarrollo) que las organizaciones con visión de futuro ahora están adoptando formas de reforzar y mejorar su posición de seguridad en cada fase del desarrollo. DevSecOps apoya plenamente esta misión de contrarrestar los desafíos de seguridad, como las vulneraciones de datos y otras vulnerabilidades de seguridad, dondequiera que puedan acechar dentro del proceso de desarrollo.

El auge de DevSecOps marca un cambio en las actitudes corporativas sobre los problemas de seguridad. Hubo un tiempo en que muchas organizaciones trataron la seguridad de DevOps como una idea tardía. Las comprobaciones de seguridad se implementaron junto con otras comprobaciones finales realizadas al final del SDLC. Esto a menudo creaba situaciones en las que podían aparecer silos y ocultar vulnerabilidades, y las posibles correcciones que había que hacer costaban incluso más de lo que habrían costado si se hubieran marcado y arreglado antes.

Esas viejas actitudes siguen existiendo, pero para la mayoría, la seguridad de DevOps se ha movido significativamente. DevSecOps reconoce plenamente la complejidad avanzada de los muchos tipos de amenazas a las que se enfrentan ahora los equipos de desarrollo de software y busca abordar los problemas de ciberseguridad durante una etapa o desarrollo anterior y distribuir la responsabilidad compartida de contrarrestar los riesgos de seguridad entre más o todos los miembros del equipo relacionados.

Este concepto de incorporar una mayor seguridad en un proyecto desde una etapa temprana se conoce como “desplazamiento a la izquierda”. El término supone que el espectador está viendo una línea temporal de producción de izquierda a derecha. Realizar las pruebas con el turno a la izquierda significa integrar pruebas más intensas en el extremo izquierdo del gráfico, cerca del principio de la actividad del proyecto.