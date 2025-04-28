La seguridad DevOps (o DevSecOps) es un enfoque de desarrollo en el que los procesos de seguridad se priorizan y ejecutan durante cada etapa del ciclo de vida del desarrollo de software (SDLC).
DevSecOps distribuye y comparte las responsabilidades de seguridad entre los distintos equipos de desarrollo, operaciones y seguridad implicados.
La necesidad de una mayor seguridad DevOps se debe a la presencia ubicua de ciberamenazas activas que se han convertido en parte de la situación actual. El robo y el sabotaje no son elementos nuevos del comportamiento humano; solo se ha actualizado el tipo de materiales robados y las metodologías utilizadas para llevarlos a cabo. Los piratas modernos buscan lucrativos Data Cache en lugar de tesoros de oro y utilizan el robo electrónico para llevar a cabo sus delitos.
Estos delincuentes se han hecho tan expertos en explotar las vulnerabilidades de la ciberseguridad en los sistemas de software (en todos los niveles y fases del desarrollo) que las organizaciones con visión de futuro ahora están adoptando formas de reforzar y mejorar su posición de seguridad en cada fase del desarrollo. DevSecOps apoya plenamente esta misión de contrarrestar los desafíos de seguridad, como las vulneraciones de datos y otras vulnerabilidades de seguridad, dondequiera que puedan acechar dentro del proceso de desarrollo.
El auge de DevSecOps marca un cambio en las actitudes corporativas sobre los problemas de seguridad. Hubo un tiempo en que muchas organizaciones trataron la seguridad de DevOps como una idea tardía. Las comprobaciones de seguridad se implementaron junto con otras comprobaciones finales realizadas al final del SDLC. Esto a menudo creaba situaciones en las que podían aparecer silos y ocultar vulnerabilidades, y las posibles correcciones que había que hacer costaban incluso más de lo que habrían costado si se hubieran marcado y arreglado antes.
Esas viejas actitudes siguen existiendo, pero para la mayoría, la seguridad de DevOps se ha movido significativamente. DevSecOps reconoce plenamente la complejidad avanzada de los muchos tipos de amenazas a las que se enfrentan ahora los equipos de desarrollo de software y busca abordar los problemas de ciberseguridad durante una etapa o desarrollo anterior y distribuir la responsabilidad compartida de contrarrestar los riesgos de seguridad entre más o todos los miembros del equipo relacionados.
Este concepto de incorporar una mayor seguridad en un proyecto desde una etapa temprana se conoce como “desplazamiento a la izquierda”. El término supone que el espectador está viendo una línea temporal de producción de izquierda a derecha. Realizar las pruebas con el turno a la izquierda significa integrar pruebas más intensas en el extremo izquierdo del gráfico, cerca del principio de la actividad del proyecto.
Boletín del sector
Manténgase al día sobre las tendencias más importantes e intrigantes del sector en materia de IA, automatización, datos y mucho más con el boletín Think. Consulte la Declaración de privacidad de IBM.
Su suscripción se enviará en inglés. Encontrará un enlace para darse de baja en cada boletín. Puede gestionar sus suscripciones o darse de baja aquí. Consulte nuestra Declaración de privacidad de IBM para obtener más información.
Inculcar y garantizar la seguridad requiere una serie de partes móviles y diferentes prácticas que funcionen en la debida coordinación.
Considéralo como el defensor en la puerta, que impide la entrada de intrusos no deseados. El control de acceso rige cómo se otorgan los permisos a las entidades que buscan acceder a los recursos digitales. Lo hace a través de procesos de autenticación que confirman la identidad individual y otorgan acceso privilegiado a usuarios especialmente autorizados. La gestión de acceso desempeña un papel clave en las empresas que cumplen requisitos normativos como la HIPAA, que protege la confidencialidad de los datos médicos de los pacientes.
La tarea de definir cómo debe comportarse el software corresponde a los marcos DevSecOps que ya existen. Los marcos proporcionan información relacionada con las buenas prácticas, procesos relacionados y herramientas de seguridad. También explican cómo se debe integrar la seguridad en cada etapa del desarrollo y qué dependencias existen entre los diferentes componentes o sistemas de software. Esto ayuda a gestionar las vulnerabilidades y a proteger los entornos de producción.
En el proceso de ingeniería de sistemas de gestión de la configuración, el énfasis está en asegurar que los atributos de un producto permanezcan consistentes a lo largo de su ciclo de vida. No habría necesidad de gestión de la configuración si no fuera por la gran cantidad de cambios que un sistema de software tiene que absorber rutinariamente. La gestión de la configuración garantiza que, a pesar de los cambios, el sistema funcione según lo previsto.
En lugar de asumir ciegamente que el software de la empresa es seguro, la gestión de vulnerabilidades asume que puede que no lo sea y que podría estar sujeto a cualquier número de responsabilidades de seguridad. Es un enfoque muy proactivo, basado primero en identificar posibles vulnerabilidades mediante el escaneo de la base de código y luego utilizar la corrección para corregir esas vulnerabilidades antes de que puedan ser explotadas por ciberdelincuentes.
La gestión de secretos es otra disciplina relacionada que dirección la necesidad acuciante y continua de contar con información segura. Tal como parece, la gestión de secretos ayuda a los usuarios a almacenar y gestionar datos confidenciales como contraseñas, claves de cifrado (códigos secretos para proteger los datos) y claves API que autorizan aplicaciones cuando interactúan con una interfaz de programación de aplicaciones (API).
Los entornos en la nube suelen ser repositorios de datos muy empaquetados, por lo que necesitan la protección adicional que proporciona DevSecOps. Las aplicación nativo de la nube deben lanzarse rápidamente, y DevSecOps ayuda asegurando que funcionen sin problemas, incluso con sus ciclos de desarrollo rápidos. La seguridad de DevOps también protege las cargas de trabajo de configuraciones erróneas y otras amenazas cibernéticas.
Es fácil decir que una empresa está haciendo un esfuerzo adicional para mantener medidas de seguridad eficaces. Sin embargo, para que una organización alcance plenamente sus objetivos de seguridad, deberá adoptar las buenas prácticas de seguridad además de procesos DevOps efectivos. Estos son algunos de los conceptos clave que intervienen en la rentabilidad de DevSecOps.
La antigua visión de la seguridad decía que es solo otra tarea asignada que deben gestionar los equipos de DevOps. La visión contemporánea, sin embargo, postula que la seguridad es un proyecto conjunto que llevan a cabo los equipos de operaciones de TI, los equipos de seguridad y los equipos de desarrollo. La clave para que este esfuerzo grupal funcione es una comunicación eficaz entre los equipos, de modo que las expectativas se puedan gestionar con éxito y se obtengan los resultados deseados.
Garantizar que se cumplen todos los requisitos de seguridad puede ser una tarea abrumadora. Además de los talentos estratégicos de los expertos en seguridad, los equipos tienen acceso a herramientas de seguridad avanzadas. Además, DevSecOps aprovecha ampliamente el efecto simplificador de la automatización y herramientas potentes de automatización para liberar flujos de trabajo y hacer que las pruebas de seguridad se realicen de forma más eficiente.
El desarrollo de una posición de seguridad más sólida no se logra sin un gran esfuerzo adicional. Exige que se implementen políticas de seguridad reforzadas en cada momento posible. Esto incluye los primeros pasos del proyecto, como el análisis de código (para detectar posibles errores en el código fuente), a lo largo de la cadena de desarrollo hasta etapas posteriores como revisiones de código basadas en pares y pruebas de seguridad.
Uno de los beneficios más ventajosos que ofrece DevSecOps es cómo añade velocidad y seguridad a las versiones de software que publica una empresa. Al implantar una canalización de entrega constante (CD), las aplicaciones y otros lanzamientos de software que una empresa introduzca en el mercado exhibirán un código seguro y tendrán más probabilidades de satisfacer los requisitos de seguridad necesarios.
El enfoque de CD para la canalización de DevOps también se basa en el principio rector de que el importante trabajo de seguridad nunca se detiene realmente, y tampoco lo hace la formación que lo rodea. Recuerde: los hackers nunca dejan de trabajar para mejorar su metodología, por lo que siempre hay nuevas técnicas que deben detectarse y controles de seguridad emergentes que implementar.
Hay una buena especialización presente entre varios esquemas de prueba de DevSecOps, como puede ver en estos ejemplos:
La metodología DevSecOps es versátil y se puede aplicar a una variedad de propósitos de programación:
Regístrese ahora para saber cómo el análisis avanzado de la IA puede desbloquear nuevas oportunidades de crecimiento e innovación en su negocio. Acceda a las opiniones de expertos y descubra cómo las soluciones de IA pueden mejorar la eficiencia operativa, optimizar los recursos y dar lugar a resultados empresariales cuantificables.
Explore la última publicación de IBM Redbooks sobre la modernización del mainframe para entornos de nube híbrida. Conozca estrategias que se pueden ejecutar, soluciones de arquitectura y técnicas de integración para impulsar la agilidad, la innovación y el éxito empresarial.
Explore cómo IBM Wazi Deploy y las características del lenguaje moderno pueden racionalizar el DevOps de z/OS. Aprenda cómo la automatización y las herramientas de código abierto mejoran la eficiencia en todas las plataformas.
Embárquese en su viaje de transformación DevOps con el Programa de Aceleración DevOps de IBM. Este programa guía a las empresas a través de etapas cruciales como la evaluación, el entrenamiento, la implementación y la adopción para lograr una implementación de DevOps fluida.
Automatice la entrega de software para cualquier aplicación en entornos locales, en la nube o en el mainframe.
Utilice el software y las herramientas de DevOps para crear, implementar y gestionar aplicaciones nativas de la nube en varios dispositivos y entornos.
Desbloquee nuevas capacidades e impulse la agilidad empresarial con los servicios de consultoría de nube de IBM. Descubra cómo cocrear soluciones, acelerar la transformación digital y optimizar el rendimiento mediante estrategias de nube híbrida y colaboraciones con expertos.
Libere el potencial de DevOps para crear, probar e implementar aplicaciones nativas de la nube seguras con integración y entrega continuas.