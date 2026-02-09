Integración de MCP con IBM Bob

#!/usr/bin/env node import { McpServer } from "@modelcontextprotocol/sdk/server/mcp.js"; import { StdioServerTransport } from "@modelcontextprotocol/sdk/server/stdio.js"; import { z } from "zod"; import axios from 'axios'; // Define types for arXiv API responses interface ArxivEntry { id: string; title: string; summary: string; authors: Array<{ name: string }>; published: string; updated: string; categories: string[]; primary_category: string; links: Array<{ href: string; rel: string; type?: string }>; } interface ArxivSearchResult { entries: ArxivEntry[]; totalResults: number; startIndex: number; itemsPerPage: number; } // Create an MCP server const server = new McpServer({ name: "arxiv-server", version: "0.1.0" }); // Create axios instance for arXiv API const arxivApi = axios.create({ baseURL: 'http://export.arxiv.org/api', timeout: 30000, }); /** * Parse arXiv API XML response to JSON */ function parseArxivXML(xmlData: string): ArxivSearchResult { const entries: ArxivEntry[] = []; // Extract total results const totalResultsMatch = xmlData.match(/<opensearch:totalResults[^>]*>(\d+)<\/opensearch:totalResults>/); const totalResults = totalResultsMatch ? parseInt(totalResultsMatch[1]) : 0; const startIndexMatch = xmlData.match(/<opensearch:startIndex[^>]*>(\d+)<\/opensearch:startIndex>/); const startIndex = startIndexMatch ? parseInt(startIndexMatch[1]) : 0; const itemsPerPageMatch = xmlData.match(/<opensearch:itemsPerPage[^>]*>(\d+)<\/opensearch:itemsPerPage>/); const itemsPerPage = itemsPerPageMatch ? parseInt(itemsPerPageMatch[1]) : 0; // Extract entries const entryRegex = /<entry>([\s\S]*?)<\/entry>/g; let entryMatch; while ((entryMatch = entryRegex.exec(xmlData)) !== null) { const entryXml = entryMatch[1]; // Extract ID const idMatch = entryXml.match(/<id>([^<]+)<\/id>/); const id = idMatch ? idMatch[1] : ''; // Extract title const titleMatch = entryXml.match(/<title>([^<]+)<\/title>/); const title = titleMatch ? titleMatch[1].trim().replace(/\s+/g, ' ') : ''; // Extract summary const summaryMatch = entryXml.match(/<summary>([^<]+)<\/summary>/); const summary = summaryMatch ? summaryMatch[1].trim().replace(/\s+/g, ' ') : ''; // Extract authors const authors: Array<{ name: string }> = []; const authorRegex = /<author>\s*<name>([^<]+)<\/name>/g; let authorMatch; while ((authorMatch = authorRegex.exec(entryXml)) !== null) { authors.push({ name: authorMatch[1].trim() }); } // Extract published date const publishedMatch = entryXml.match(/<published>([^<]+)<\/published>/); const published = publishedMatch ? publishedMatch[1] : ''; // Extract updated date const updatedMatch = entryXml.match(/<updated>([^<]+)<\/updated>/); const updated = updatedMatch ? updatedMatch[1] : ''; // Extract categories const categories: string[] = []; const categoryRegex = /<category[^>]+term="([^"]+)"/g; let categoryMatch; while ((categoryMatch = categoryRegex.exec(entryXml)) !== null) { categories.push(categoryMatch[1]); } const primary_category = categories[0] || ''; // Extract links const links: Array<{ href: string; rel: string; type?: string }> = []; const linkRegex = /<link[^>]+href="([^"]+)"[^>]+rel="([^"]+)"(?:[^>]+type="([^"]+)")?/g; let linkMatch; while ((linkMatch = linkRegex.exec(entryXml)) !== null) { links.push({ href: linkMatch[1], rel: linkMatch[2], type: linkMatch[3] }); } entries.push({ id, title, summary, authors, published, updated, categories, primary_category, links }); } return { entries, totalResults, startIndex, itemsPerPage }; } /** * Format search results for display */ function formatSearchResults(result: ArxivSearchResult): string { let output = `Found ${result.totalResults} results (showing ${result.entries.length})



`; result.entries.forEach((entry, index) => { output += `${index + 1}. ${entry.title}

`; output += ` ID: ${entry.id}

`; output += ` Authors: ${entry.authors.map(a => a.name).join(', ')}

`; output += ` Published: ${entry.published}

`; output += ` Categories: ${entry.categories.join(', ')}

`; output += ` Abstract: ${entry.summary.substring(0, 300)}${entry.summary.length > 300 ? '...' : ''}

`; // Find abstract link (not PDF) const abstractLink = entry.links.find(l => l.rel === 'alternate'); if (abstractLink) { output += ` URL: ${abstractLink.href}

`; } output += '

'; }); return output; } // Add a tool for searching arXiv papers server.tool( "search_arxiv", { query: z.string().describe("Search query (supports arXiv query syntax)"), max_results: z.number().min(1).max(50).optional().describe("Maximum number of results to return (1-50, default: 10)"), start: z.number().min(0).optional().describe("Starting index for pagination (default: 0)"), sort_by: z.enum(["relevance", "lastUpdatedDate", "submittedDate"]).optional().describe("Sort order (default: relevance)"), sort_order: z.enum(["ascending", "descending"]).optional().describe("Sort direction (default: descending)") }, async ({ query, max_results = 10, start = 0, sort_by = "relevance", sort_order = "descending" }) => { try { // Enforce reasonable limits const limitedMaxResults = Math.min(max_results, 50); const limitedStart = Math.max(start, 0); // Build query parameters const params: Record<string, string | number> = { search_query: query, start: limitedStart, max_results: limitedMaxResults, }; if (sort_by) { params.sortBy = sort_by; } if (sort_order) { params.sortOrder = sort_order; } const response = await arxivApi.get('/query', { params }); // Parse XML response const result = parseArxivXML(response.data); // Format results const formattedResults = formatSearchResults(result); return { content: [ { type: "text", text: formattedResults, }, ], }; } catch (error) { if (axios.isAxiosError(error)) { return { content: [ { type: "text", text: `arXiv API error: ${error.response?.data?.message ?? error.message}`, }, ], isError: true, }; } throw error; } } ); // Start receiving messages on stdin and sending messages on stdout const transport = new StdioServerTransport(); await server.connect(transport); console.error('arXiv MCP server running on stdio'); // Made with Bob