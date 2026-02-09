Integración de MCP con IBM Bob

By Anna Gutowska

Model Context Protocol (MCP) surgió de la cuestión de la incompatibilidad. En nuestra vida cotidiana, la incompatibilidad nos incomoda de varias maneras.

¿Alguna vez le ha pasado que, al viajar al extranjero, se ha llevado un aparato para el pelo o un dispositivo electrónico y se ha dado cuenta de que el enchufe no es compatible con la toma de corriente? Desde la perspectiva de los desarrolladores, este problema es tan frustrante como construir API y herramientas de desarrollo para su agente de IA que no parece poder conectarse ni invocar correctamente. Ahí es exactamente donde MCP alivia este problema de incompatibilidad.

¿Qué es MCP?

Model Context Protocol (MCP), introducido por Anthropic en 2024, sirve como una capa de estandarización para que las aplicaciones de IA se comuniquen eficazmente con servicios externos como herramientas, fuentes de datos/conjuntos de datos y plantillas predefinidas. MCP sirve esencialmente como un estándar abierto y un conector para las interacciones entre la IA y las herramientas. La arquitectura MCP se puede dividir en tres componentes arquitectónicos clave:

  1. MCP host: una aplicación de IA recibe las solicitudes de los usuarios y busca acceso al contexto a través del MCP
  2. Cliente MCP: la comunicación en el ecosistema MCP entre el host y el servidor debe pasar por un cliente. Este cliente existe dentro del host y convierte las solicitudes de los usuarios en un formato estructurado que el protocolo abierto puede procesar.
  3. Servidor MCP: el servicio externo que proporciona el contexto al LLM convirtiendo las solicitudes de los usuarios en acciones del servidor. Algunos ejemplos de integraciones de servidores MCP, a veces denominadas conectores MCP, son Slack, GitHub, Git, Docker o la búsqueda web.
Arquitectura MCP

¿Por qué usar IBM Bob para la integración de MCP?

Primero, ¿qué es IBM Bob? IBM Bob es un entorno de desarrollo de integración (IDE) y modernización impulsado por IA generativa. Piense Bob como su desarrollador de pares e IDE que da prioridad a la IA: una herramienta que entiende su intención, su base de código y los estándares de su organización.

Construir su propio servidor MCP desde cero puede llevar mucho tiempo, especialmente para desarrolladores principiantes. En su lugar, en este tutorial, exploraremos cómo iniciar rápidamente este flujo de trabajo con IBM Bob utilizando unas sencillas instrucciones en lenguaje natural.

La integración de MCP amplía las funcionalidades de Bob al conectarse con herramientas y servicios externos, configurables a nivel global (se aplica a todos los espacios de trabajo) o a nivel de proyecto (compartible con el equipo a través de .Bob/mcp.json). MCP admite dos tipos de transporte: entrada/salida (input/output) estándar (STDIO) para servidores locales de baja latencia y eventos enviados por el servidor (SSE) para servidores MCP remotos accesibles a través de HTTP/HTTPS. Los usuarios pueden configurar servidores con archivos JSON en el menú de configuración de Bob, definiendo comandos, variables de entorno y herramientas autoaprobadas. Ambos tipos de transporte le permiten activar o desactivar servidores, aprobar automáticamente herramientas específicas y gestionar su operación a través del panel de configuración de MCP de Bob.

Requisitos previos

  • Se ha instalado el IDE de IBM Bob. Regístrese para obtener acceso anticipado a IBM Bob.

Pasos

Comencemos. Si prefiere seguir este tutorial en GitHub, eche un vistazo a nuestro repositorio.

Paso 1. Empiece a trabajar con Bob

1. Abra el IDE de IBM Bob que instaló como requisito previo y familiarícese con el diseño de su nuevo compañero de codificación de IA.

IBM Bob - Inicio de IDE

2. Para acceder al panel de configuración de MCP, haga clic en los 3 puntos junto al icono de engranaje en la esquina superior derecha de la ventana de chat. Luego, seleccione servidores MCP en el menú desplegable.

IBM Bob - Servidores MCP de Marketplace

Aquí, podemos habilitar o deshabilitar MCP globalmente o por servidor y administrar herramientas (por ejemplo, aprobación automática, eliminación o reinicio). También podemos explorar servidores comunitarios a través de Bob Marketplace o crear los nuestros propios con el SDK de MCP.

Si decide instalar un servidor desde el Bob Marketplace, notará que las configuraciones pueden configurarse en dos niveles: global (almacenado enmcp_settings.json y aplicado en todos los espacios de trabajo) o específico del proyecto (almacenado en.Bob/mcp.json dentro de la raíz de su proyecto, facilitando así compartir con los equipos mediante control de versiones).

La configuración a nivel de proyecto anula la configuración global, lo que le brinda flexibilidad para adaptar el comportamiento de MCP a diferentes casos de uso. Para gestionar estas configuraciones, puede editar archivos JSON directamente a través del menú de configuración de Bob, donde define detalles del servidor como comandos, variables de entorno y herramientas autoaprobadas. En este tutorial, utilizaremos el SDK.

3.  Asegúrese de que la opción Habilitar la creación de servidores MCP esté activa para crear servidores MCP personalizados con Bob.

4.  Si tiene un directorio preferido para configurar su proyecto, puede abrirlo usted mismo dentro del IDE o dejar que Bob lo haga por usted en la ventana de chat.

Paso 2. Habilite un entorno virtual

  1. Salgamos del panel de configuración y volvamos a la ventana del chat.
  2. Quizá haya notado que hay diferentes modos para Bob como plan, code, advanced, ask y orchestrator. Para este proyecto, defina el modo en avanzado.
IBM Bob - Modo avanzado

3. Es una práctica común crear entornos virtuales de Python para aislar las dependencias de un proyecto, de modo que los diferentes proyectos no entren en conflicto entre sí. Para ello, introduzca la instrucción: “En este directorio, activa un entorno virtual de Python”.

IBM Bob - Entorno virtual de instrucciones

4. Deberías ver a Bob ejecutar una serie de comandos de terminal. Es probable que estos comandos se parezcan a:

python3 -m venv venv
source venv/bin/activate

Le recomendamos que mantenga desactivado el conmutador de aprobación automática para poder aprobar o denegar cada comando antes de que Bob lo ejecute en tiempo real.

IBM Bob - Entorno virtual

Genial. Bob creó y activó correctamente un nuevo entorno virtual en el directorio venv/.

Paso 3. Bob elabora un plan

Con nuestro entorno virtual configurado, ahora podemos pasar a la creación del servidor MCP. Al pedir a Bob que genere código, o cualquier modelo de IA o asistente de IA, es útil incluir detalles importantes. Para ver a Bob en acción, enviemos la instrucción:

"Crea un servidor MCP que proporcione acceso de solo lectura a arXiv. El servidor debe:

  • Exponer una herramienta de búsqueda para consultar artículos de arXiv
  • Limitar los resultados a metadatos y resúmenes en papel (sin PDF)
  • Establecer límites razonables para las consultas y los resultados
  • Normalizar las respuestas en un esquema limpio y estructurado"
IBM Bob - Creación de listas de tareas pendientes

Con esta sencilla instrucción, Bob dispone de información suficiente tanto para comprender la tarea como para elaborar una "lista de tareas" con los pasos necesarios para llevarla a cabo. Fíjese en que la lista incluye no solo la creación del servidor MCP, sino también su configuración y las pruebas. Genial.

Tenga en cuenta que usamos la API de arXiv en este tutorial como un ejemplo sencillo que no requiere ninguna clave de API ni autenticación para empezar. Sin embargo, este es un ejemplo y Bob también está bien equipado para gestionar servidores más complejos con los permisos necesarios.

Paso 4. Bob construye un servidor MCP personalizado

  1. Bob ya está listo para comenzar la serie de tareas para construir el servidor arXiv MCP. Para empezar, Bob crea la estructura del proyecto manualmente ejecutando:
mkdir -p arxiv-server/src

Antes de ejecutar cada comando, podemos aprobar o denegar la acción. Si observa que los comandos se ejecutan automáticamente, es posible que tenga activado el conmutador de aprobación automática.

2.   A continuación, Bob crea un archivoarxiv-server/package.json. Este archivo sirve como centro de configuración para un proyecto Node.js. Más concretamente, este archivo contiene los metadatos del proyecto (por ejemplo, nombre, versión, descripción, etc.), dependencias, scripts y configuración del proyecto. Veamos una vista previa de lo que contiene el archivo package.json generado.

{
  "name": "arxiv-server",
  "version": "0.1.0",
  "description": "MCP server for read-only access to arXiv papers",
  "type": "module",
  "bin": {
    "arxiv-server": "./build/index.js"
  },
  "files": [
    "build"
  ],
  "scripts": {
    "build": "tsc && node -e \"require('fs').chmodSync('build/index.js', '755')\"",
    "prepare": "npm run build",
    "watch": "tsc --watch"
  },
  "keywords": [
    "mcp",
    "arxiv",
    "research",
    "papers"
  ],
  "dependencies": {
    "@modelcontextprotocol/sdk": "^1.0.4",
    "axios": "^1.7.9",
    "zod": "^3.24.1"
  },
  "devDependencies": {
    "@types/node": "^22.10.5",
    "typescript": "^5.7.3"
  }
}
  1. A continuación, Bob crea arxiv-server/tsconfig.json para definir cómo debe el compilador convertir el código TypeScript a JavaScript.
{
  "compilerOptions": {
    "target": "ES2022",
    "module": "Node16",
    "moduleResolution": "Node16",
    "outDir": "./build",
    "rootDir": "./src",
    "strict": true,
    "esModuleInterop": true,
    "skipLibCheck": true,
    "forceConsistentCasingInFileNames": true,
    "resolveJsonModule": true,
    "declaration": true
  },
  "include": ["src/**/*"],
  "exclude": ["node_modules", "build"]
}

4.   Luego, la implementación del servidor principal con la funcionalidad de búsqueda de arXiv se almacena en arxiv-server/src/index.ts. Este archivo:

  • Importa las bibliotecas necesarias.
  • Define la estructura de las respuestas de la API de arXiv.
  • Convierte la respuesta XML de arXiv en un objeto JavaScript estructurado (ya que la API de arXiv devuelve XML, no JSON).
  • Extractos:
    • Detalles del artículo (título, autores, resumen, etc.).
    • Información de paginación (resultados totales, índice de inicio, elementos por página).
  • Toma los datos analizados y los formatea en una cadena legible para mostrarla en el terminal.
  • Define una función de búsqueda que toma una consulta, admite filtros opcionales, obtiene datos de la API de arXiv y devuelve resultados formateados (o un error si algo sale mal).
  • Inicia el servidor.
#!/usr/bin/env node
import { McpServer } from "@modelcontextprotocol/sdk/server/mcp.js";
import { StdioServerTransport } from "@modelcontextprotocol/sdk/server/stdio.js";
import { z } from "zod";
import axios from 'axios';

// Define types for arXiv API responses
interface ArxivEntry {
  id: string;
  title: string;
  summary: string;
  authors: Array<{ name: string }>;
  published: string;
  updated: string;
  categories: string[];
  primary_category: string;
  links: Array<{ href: string; rel: string; type?: string }>;
}

interface ArxivSearchResult {
  entries: ArxivEntry[];
  totalResults: number;
  startIndex: number;
  itemsPerPage: number;
}

// Create an MCP server
const server = new McpServer({
  name: "arxiv-server",
  version: "0.1.0"
});

// Create axios instance for arXiv API
const arxivApi = axios.create({
  baseURL: 'http://export.arxiv.org/api',
  timeout: 30000,
});

/**
 * Parse arXiv API XML response to JSON
 */
function parseArxivXML(xmlData: string): ArxivSearchResult {
  const entries: ArxivEntry[] = [];
  
  // Extract total results
  const totalResultsMatch = xmlData.match(/<opensearch:totalResults[^>]*>(\d+)<\/opensearch:totalResults>/);
  const totalResults = totalResultsMatch ? parseInt(totalResultsMatch[1]) : 0;
  
  const startIndexMatch = xmlData.match(/<opensearch:startIndex[^>]*>(\d+)<\/opensearch:startIndex>/);
  const startIndex = startIndexMatch ? parseInt(startIndexMatch[1]) : 0;
  
  const itemsPerPageMatch = xmlData.match(/<opensearch:itemsPerPage[^>]*>(\d+)<\/opensearch:itemsPerPage>/);
  const itemsPerPage = itemsPerPageMatch ? parseInt(itemsPerPageMatch[1]) : 0;
  
  // Extract entries
  const entryRegex = /<entry>([\s\S]*?)<\/entry>/g;
  let entryMatch;
  
  while ((entryMatch = entryRegex.exec(xmlData)) !== null) {
    const entryXml = entryMatch[1];
    
    // Extract ID
    const idMatch = entryXml.match(/<id>([^<]+)<\/id>/);
    const id = idMatch ? idMatch[1] : '';
    
    // Extract title
    const titleMatch = entryXml.match(/<title>([^<]+)<\/title>/);
    const title = titleMatch ? titleMatch[1].trim().replace(/\s+/g, ' ') : '';
    
    // Extract summary
    const summaryMatch = entryXml.match(/<summary>([^<]+)<\/summary>/);
    const summary = summaryMatch ? summaryMatch[1].trim().replace(/\s+/g, ' ') : '';
    
    // Extract authors
    const authors: Array<{ name: string }> = [];
    const authorRegex = /<author>\s*<name>([^<]+)<\/name>/g;
    let authorMatch;
    while ((authorMatch = authorRegex.exec(entryXml)) !== null) {
      authors.push({ name: authorMatch[1].trim() });
    }
    
    // Extract published date
    const publishedMatch = entryXml.match(/<published>([^<]+)<\/published>/);
    const published = publishedMatch ? publishedMatch[1] : '';
    
    // Extract updated date
    const updatedMatch = entryXml.match(/<updated>([^<]+)<\/updated>/);
    const updated = updatedMatch ? updatedMatch[1] : '';
    
    // Extract categories
    const categories: string[] = [];
    const categoryRegex = /<category[^>]+term="([^"]+)"/g;
    let categoryMatch;
    while ((categoryMatch = categoryRegex.exec(entryXml)) !== null) {
      categories.push(categoryMatch[1]);
    }
    
    const primary_category = categories[0] || '';
    
    // Extract links
    const links: Array<{ href: string; rel: string; type?: string }> = [];
    const linkRegex = /<link[^>]+href="([^"]+)"[^>]+rel="([^"]+)"(?:[^>]+type="([^"]+)")?/g;
    let linkMatch;
    while ((linkMatch = linkRegex.exec(entryXml)) !== null) {
      links.push({
        href: linkMatch[1],
        rel: linkMatch[2],
        type: linkMatch[3]
      });
    }
    
    entries.push({
      id,
      title,
      summary,
      authors,
      published,
      updated,
      categories,
      primary_category,
      links
    });
  }
  
  return {
    entries,
    totalResults,
    startIndex,
    itemsPerPage
  };
}

/**
 * Format search results for display
 */
function formatSearchResults(result: ArxivSearchResult): string {
  let output = `Found ${result.totalResults} results (showing ${result.entries.length})\n\n`;
  
  result.entries.forEach((entry, index) => {
    output += `${index + 1}. ${entry.title}\n`;
    output += `   ID: ${entry.id}\n`;
    output += `   Authors: ${entry.authors.map(a => a.name).join(', ')}\n`;
    output += `   Published: ${entry.published}\n`;
    output += `   Categories: ${entry.categories.join(', ')}\n`;
    output += `   Abstract: ${entry.summary.substring(0, 300)}${entry.summary.length > 300 ? '...' : ''}\n`;
    
    // Find abstract link (not PDF)
    const abstractLink = entry.links.find(l => l.rel === 'alternate');
    if (abstractLink) {
      output += `   URL: ${abstractLink.href}\n`;
    }
    output += '\n';
  });
  
  return output;
}

// Add a tool for searching arXiv papers
server.tool(
  "search_arxiv",
  {
    query: z.string().describe("Search query (supports arXiv query syntax)"),
    max_results: z.number().min(1).max(50).optional().describe("Maximum number of results to return (1-50, default: 10)"),
    start: z.number().min(0).optional().describe("Starting index for pagination (default: 0)"),
    sort_by: z.enum(["relevance", "lastUpdatedDate", "submittedDate"]).optional().describe("Sort order (default: relevance)"),
    sort_order: z.enum(["ascending", "descending"]).optional().describe("Sort direction (default: descending)")
  },
  async ({ query, max_results = 10, start = 0, sort_by = "relevance", sort_order = "descending" }) => {
    try {
      // Enforce reasonable limits
      const limitedMaxResults = Math.min(max_results, 50);
      const limitedStart = Math.max(start, 0);
      
      // Build query parameters
      const params: Record<string, string | number> = {
        search_query: query,
        start: limitedStart,
        max_results: limitedMaxResults,
      };
      
      if (sort_by) {
        params.sortBy = sort_by;
      }
      
      if (sort_order) {
        params.sortOrder = sort_order;
      }
      
      const response = await arxivApi.get('/query', { params });
      
      // Parse XML response
      const result = parseArxivXML(response.data);
      
      // Format results
      const formattedResults = formatSearchResults(result);
      
      return {
        content: [
          {
            type: "text",
            text: formattedResults,
          },
        ],
      };
    } catch (error) {
      if (axios.isAxiosError(error)) {
        return {
          content: [
            {
              type: "text",
              text: `arXiv API error: ${error.response?.data?.message ?? error.message}`,
            },
          ],
          isError: true,
        };
      }
      throw error;
    }
  }
);

// Start receiving messages on stdin and sending messages on stdout
const transport = new StdioServerTransport();
await server.connect(transport);
console.error('arXiv MCP server running on stdio');

// Made with Bob

En esta fase, si tu servidor requiere alguna clave API, Bob te la pedirá.

5.    Como próximos pasos, Bob instala las dependencias dentro del directorio arxiv-server ejecutando el siguiente comando.

cd arxiv-server && npm install
  1. Bob ya está listo para añadir las configuraciones del servidor MCP al archivo de configuración. Los servidores globales MCP se configuran en mcp_settings.json y los servidores a nivel de proyecto se configuran en .Bob/mcp.json. La diferencia entre estos dos tipos es que los servidores globales se aplican en todos los espacios de trabajo, mientras que las configuraciones de servidor a nivel de proyecto se almacenan en la raíz del proyecto. Nuestro proyecto se almacena como un servidor MCP global, pero elija la opción que mejor se adapte a sus necesidades.
{ 
	"mcpServers": {}
	"mcpServers": { 
		"arxiv": { 
			"command": "node", 
			"args": [ "/here/is/the/path/to/arxiv-server/build/index.js" 
				], 
			"disabled": false, 
			"alwaysAllow": [], 
			"disabledTools": [] 
		} 
	}
}

Esta información completa la serie de pasos que Bob sigue para configurar el servidor MCP.

Paso 5. Probar el servidor MCP

IBM Bob - Servidor de prueba

Para completar la serie de tareas de la "lista de tareas pendientes", Bob prueba el servidor MCP. Como se ve en la captura de pantalla anterior, Bob consulta la herramienta search_arxiv en el servidor MCP para encontrar 3 documentos de computación cuántica ordenados por relevancia.

Tras la ejecución satisfactoria, que puedes ver haciendo clic en la flecha hacia abajo para ampliar la ventana, Bob realizó otra prueba. Esta vez, la consulta es para 2 artículos de machine learning ordenados por fecha de envío descendente. Incluso con el uso de los diferentes parámetros, esta llamada a la herramienta MCP también se ha ejecutado correctamente.

IBM Bob - Tarea completada

Dado el éxito de las pruebas, Bob ha completado todas las subtareas.

Bob ya ha probado el servidor MCP por nosotros. No obstante, probemos a introducir algunas consultas por nuestra cuenta en la ventana de chat para ver si Bob es capaz de deducir los términos de búsqueda correctos y los parámetros necesarios.

Pregúntele a Bob: "¿Cuáles son los últimos artículos sobre el seguimiento de agentes LLM?"

IBM Bob - Consulta de rastreo de agentes LLM

Por sí solo, Bob extrajo la consulta correcta de nuestra instrucción y añadió algunas palabras clave adicionales para mejorar la búsqueda. Bob también fijó el número máximo de resultados en 10 y clasificó los documentos por relevancia. Genial.

Probemos una consulta más.

IBM Bob - Consulta de Bob con el servidor MCP

Curiosamente, Bob ha ajustado automáticamente la consulta de búsqueda al darse cuenta de que aparecían resultados no deseados. Bob no ejecuta ciegamente llamadas a herramientas, sino que colabora con el usuario como un agente útil. Tras dos rondas de este proceso, Bob nos entregó varios artículos que se ajustan bien a nuestra tarea inicial.

Paso 6. Documentar el servidor

Muchos servidores MCP de código abierto también incluyen documentos para que otros puedan empezar fácilmente. Vamos a pegar esta instrucción en la ventana del chat:

"En este directorio, crea un archivo README.md para documentar este servidor MCP. Incluye instrucciones de configuración y uso."

IBM Bob - Tarea "Léeme"

Con una simple instrucción, Bob creó un documento README.md completo que incluye todo lo necesario para entender, instalar, configurar, solucionar problemas y usar el servidor MCP de arXiv.

Paso 7. (Opcional) Crear un agente con watsonx Orchestrate

¿Quizás le interese crear un agente de IA especializado en investigación con watsonx Orchestrate que pueda acceder a este servidor MCP? Bob puede crear un agente con una sola instrucción. En primer lugar, instale el servidor watsonx Orchestrate ADK prediseñado del mercado que se encuentra en el panel de configuración de MCP que exploramos en el paso 1. Luego, envíe este comando:

"Crea un agente watsonx Orchestrate que utilice este servidor MCP arxiv".

Si tiene el servicio Watsonx Orchestrate en ejecución localmente, Bob ejecutará los comandos necesarios por usted. Si prefiere ejecutar los comandos usted mismo más tarde, Bob escribirá los scripts y documentará los comandos necesarios.

IBM Bob - Creación de agente WXO

Analicemos cada archivo para entender mejor lo que generó Bob. Aquí está el archivo toolkit-config.yaml . Este archivo actúa como un archivo de definición para configurar e integrar herramientas externas o servidores MCP en su entorno watsonx Orchestrate. Podemos ver que nuestro servidor MCP está correctamente identificado y descrito.

kind: mcp
name: arxiv-toolkit
description: Toolkit for searching arXiv research papers. Proporciona acceso a metadatos en papel, resúmenes e información de publicaciones desde la base de datos arXiv.
package_root: /local/path/to/arxiv-server
language: node
command: node /local/path/to/arxiv-server/arxiv-server/build/index.js
tools:
- "*"
# Made with Bob

Ahora, abramos el archivo research-assistant-agent.yaml.

name: research-assistant
kind: native
description: AI research assistant that helps find and summarize academic papers from arXiv. Se especializa en buscar literatura científica, explicar los resultados de la investigación y proporcionar citas.
title: Research Assistant
instructions: |
You are an expert research assistant specializing in academic literature search on arXiv.
## Your Capabilities
- Search arXiv for papers on any scientific topic
- Summarize research findings from abstracts in plain language
- Identify key authors and research trends
- Suggest related papers and topics
- Provide proper citations with arXiv IDs and URLs
## When Responding to Users
1. Always provide arXiv IDs and direct URLs to papers
2. Summarize abstracts in accessible language
3. Highlight key contributions and findings
4. Suggest follow-up searches when relevant
5. Be concise but informative
## Using the search_arxiv Tool
Available parameters:
- query (required): Search query using arXiv syntax
- max_results (optional): 1-50 papers, default 10
- start (optional): Starting index for pagination, default 0
- sort_by (optional): "relevance", "submittedDate", or "lastUpdatedDate"
- sort_order (optional): "ascending" or "descending"
## Advanced Search Syntax
You can use these operators in queries:
- ti:keyword - Search in title
- au:author - Search by author name
- abs:keyword - Search in abstract
- cat:category - Filter by category (e.g., cs.AI, quant-ph, math.CO)
- AND, OR, ANDNOT - Boolean operators
Examples:
- "ti:transformer AND cat:cs.LG" - Transformer papers in machine learning
- "au:Hinton" - Papers by Geoffrey Hinton
- "quantum computing AND cat:quant-ph" - Quantum computing in quantum physics
## Common Categories
- cs.AI - Artificial Intelligence
- cs.LG - Machine Learning
- cs.CL - Computation and Language
- cs.CV - Computer Vision
- quant-ph - Quantum Physics
- math.CO - Combinatorics
- stat.ML - Machine Learning (Statistics)
## Response Format
When presenting papers, use this format:
**"Paper Title"**
- Authors: [Author names]
- Published: [Date]
- Categories: [Categories]
- Summary: [Brief summary of abstract]
- [View paper](arXiv URL)
## Handling Edge Cases
- If no results found: Suggest alternative search terms or broader queries
- If too many results: Recommend narrowing the search with categories or date filters
- If user asks for PDFs: Explain you provide metadata only, but include the URL where they can access the paper
- If unclear query: Ask clarifying questions about the research area or specific interests

tools:
- search_arxiv

config:
hidden: false
enable_cot: true

tags:
- research
- academic
- papers
- arxiv
- literature-search

# Made with Bob

Este archivo YAML configura nuestro asistente de investigación, un agente de IA especializado que agiliza la investigación académica buscando en arXiv, resumiendo artículos y proporcionando citas en un formato estructurado. Se incluyen instrucciones detalladas que guían el comportamiento del agente, desde la sintaxis de las consultas y el uso de las herramientas hasta el formato de las respuestas y la gestión de los casos extremos. Toda esta información se detalla aprovechando la herramienta search_arxiv para recopilar y presentar la literatura científica de forma eficiente. Por último, el archivo setup-instructions.md incluye toda la información necesaria para integrar el servidor MCP de arXiv con watsonx Orchestrate. Este archivo incluye comandos para ejecutar en el terminal, pruebas, consejos para la resolución de problemas, scripts alternativos de Python y mucho más.

Conclusión

En este tutorial, utilizamos IBM Bob, un desarrollador de IDE y pares que da prioridad a la IA, para agilizar la integración de MCP para la investigación académica. Ha creado de manera eficiente un servidor MCP escalable capaz de buscar y recuperar documentos del repositorio arXiv.org. Ahora, su solución está lista para su uso en producción, tanto si decide compartirla como código abierto con la comunidad investigadora como si decide implementarla en las aplicaciones de su empresa para mejorar la obtención de conocimientos.

La verdadera magia de IBM Bob radica en su capacidad para transformar tareas de desarrollo complejas en flujos de trabajo intuitivos y basados en instrucciones. Con solo unas pocas entradas estratégicas, Bob acelera la creación de prototipos, reduce el código repetitivo e incluso sugiere optimizaciones, lo que le permite centrarse en la innovación más que en la implementación.

A medida que siga explorando sus capacidades, piense en cómo Bob puede optimizar aún más su servidor MCP. Entre los beneficios podemos enumerar la adición de filtrado avanzado, actualizaciones en tiempo real o integración con otras bases de datos académicas como PubMed o IEEE Xplore. Todas estas posibilidades, y muchas más, son posibles con unas sencillas instrucciones utilizando IBM Bob.

¿Listo para dar el próximo paso? Experimente con la personalización de su servidor MCP o profundice más en las características de Bob para desbloquear aún más potencial de automatización. ¡Feliz codificación!

Autor

Anna Gutowska

AI Engineer, Developer Advocate

IBM

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