¿Qué es AgentGPT?

A diferencia de las iteraciones actuales de ChatGPT de OpenAI, AgentGPT le permite crear agentes de IA autónomos capaces de pensar, planificar, actuar y adaptarse hacia un objetivo definido por el usuario, con un mínimo de instrucciones manuales. Una característica que hace especial a AgentGPT es su interfaz fácil de usar, que hace que la funcionalidad de agentes de IA sea accesible para todo tipo de casos de uso como investigación y recopilación de datos, resolución exploratoria de problemas, generación de ideas, automatización de tareas repetitivas, creación de chatbots y más.

AgentGPT es una herramienta no-code, lo que significa que los usuarios no necesitan escribir software ni configurar un entorno de desarrollo para definir un objetivo, seleccionar un modelo e implementar agentes. Se proporcionan plantillas para ayudar a los principiantes a comprender cómo enmarcar objetivos eficaces.

AgentGPT es un proyecto de código abierto desarrollado principalmente por un equipo de Reworkd AI. La startup con sede en San Francisco lanzó la herramienta en abril de 2023 y continúa manteniéndola. En cuanto a precios, Reworkd ofrece una versión gratuita y un servicio alojado con niveles de pago. El proyecto llamó la atención desde el principio en parte porque era abierto y accesible, con código y documentación disponibles en Github.

Cabe destacar que las siglas “GPT” en AgentGPT significan transformador preentrenado generativo, una familia de modelos de lenguaje de gran tamaño (LLM) basados en una arquitectura de transformador y deep learning. Se llama AgentGPT porque el GPT actúa como un agente autónomo, no solo como un chatbot, como en ChatGPT, aunque ambos se basan en los mismos modelos de OpenAI bajo el capó, como GPT-3.5 y GPT-4.

AgentGPT no debe confundirse con otras herramientas de IA agéntica como AutoGPT, que es una herramienta similar que se ejecuta en las máquinas personales de los usuarios en lugar de en la web. BabyAGI es otra plataforma agente, más técnica y basada en Python, que a menudo se utiliza como herramienta fundamental para los desarrolladores.