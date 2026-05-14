La proliferación de agentes de IA refleja el último capítulo en el que la tecnología empresarial supera la capacidad organizativa para gobernarla. Es un patrón que se repite a medida que aumenta la velocidad. Por ejemplo, la proliferación del SaaS y la TI invisible se debieron a que la tecnología en la nube facilitó enormemente la adopción de nuevo software, a menudo sin el conocimiento de los departamentos de TI centralizados.

El potencial de la IA agéntica para transformar los flujos de trabajo y crear asociaciones poderosas entre humanos y la IA se ha traducido en una adopción a gran escala. Según una investigación interna de IBM, la mayoría de las empresas ya utilizan agentes de IA en alguna capacidad.

Pero dada la proliferación de herramientas de IA capaces de crear agentes rápidamente, la creación de herramientas agénticas ya no requiere necesariamente un ingeniero de software ni un largo proceso de ajuste. Herramientas como Copilot Studio de Microsoft y AgentForce de Salesforce admiten opciones de desarrollo de agentes low-code y no-code, soluciones potentes que, no obstante, fomentan la implementación rápida en todos los departamentos. Es decir, la misma investigación interna de IBM reveló que un gran número de empresas afirman que la expansión de la IA ya aumenta los riesgos de seguridad y genera una complejidad innecesaria.

Las implicaciones son importantes: casi todos los departamentos de una gran empresa tienen la capacidad de implementar agentes de IA autónomos, pero faltan los mecanismos para controlar y gestionar estas redes de gran alcance. Aun así, la democratización de la IA y el desarrollo de plataformas agénticas, junto con los verdaderos beneficios empresariales prometidos por estas tecnologías, hacen que sea difícil abandonarlas. Gobernar los agentes de IA de forma responsable requiere un enfoque centralizado e intencionado que monitorice y optimice el comportamiento de los agentes a escala.

La falta de un modelo escalable para controlar el uso de la IA en toda una organización también impide la coordinación en toda la empresa. "No hay ni un solo cliente que no tenga al menos 60 casos de uso de IA no controlados en toda la organización, en forma de TI invisible o IA en la sombra", afirmó Matt Kosinski en un episodio reciente del pódcast Mixture of Experts de IBM. "Y todos los departamentos y directivos dicen: 'En realidad, soy yo quien está al frente de esto desde el departamento de compras, o desde RR. HH., o desde tal unidad de negocio'".