Agentes de IA y RevOps

Las operaciones de ingresos (RevOps) son una función crítica para las empresas modernas, ya que unifican los equipos de ventas, marketing, éxito de los clientes y, a veces, finanzas en torno a objetivos de ingresos compartidos. Los agentes de IA, que optimizan los procesos de forma proactiva aprovechando los datos en tiempo real, están especialmente indicados para trabajar con los equipos de RevOps. Estos sistemas de software autónomos ofrecen valiosas capacidades de automatización e inteligencia a lo largo de todo el ciclo de vida de los ingresos, y han empezado a transformar RevOps en los últimos años.

RevOps como campo se desarrolló a principios de la década de 2000 para proporcionar una única fuente fiable a los equipos de operaciones de comercialización (GTM) aislados entre sí. En lugar de gestionar los procesos de ingresos mediante una serie dispersa de hojas de cálculo y presentaciones de habilitación que funcionaban de forma aislada, un equipo de ingresos unificado permitió a las organizaciones alinear la estrategia empresarial y los datos a lo largo de todo el ciclo de vida del cliente.

Estos equipos consolidados generalmente superan a los que utilizan otros modelos: según Gartner, el 75 % de las empresas de alto crecimiento adoptarán procesos RevOps en 2026.