Examinemos la ruta de ejecución estándar para una solicitud de agente de watsonx Orchestrate. Su rastreo de Weather Agent debería mostrar una estructura similar a este ejemplo:

0:_ROOT

0.0:agent_style_router # Routes the request

0.1:agent # Prepares prompt + logic

0.1.0:WatsonxChatModel.chat # LLM processes the request

0.2:answer # Sends final answer to user

Este flujo de trabajo muestra todo el ciclo de vida de una consulta de un solo usuario. Esto es lo que representa cada tarea:

0:_ROOT : el intervalo de nivel superior que contiene todas las tareas secundarias. Piense en esta carpeta como la que contiene toda la ejecución del agente. Define la hora de inicio y finalización del rastreo completo, desde que la solicitud entra en el sistema hasta que se entrega la respuesta final.

Este enfoque es importante porque la duración de la tarea raíz indica la latencia total que ha experimentado el usuario. Si el número es demasiado alto, puede analizar sus tareas secundarias para identificar cuellos de botella.

0.0:agent_style_router : la tarea de enrutamiento determina qué agente debe gestionar el mensaje y clasifica la solicitud según un estilo de gestión. El router analiza la solicitud entrante y decide si requiere manejo conversacional, ejecución guiada por herramientas, generación aumentada por recuperación (RAG) o orquestación multiagente.

El router garantiza que se invoca la lógica descendente correcta. Si las solicitudes se desvían incorrectamente, aquí es donde identificaría el problema.

0.1:agent El contexto principal de ejecución del agente que orquesta toda la solicitud. Esta tarea recopila la instrucción a partir de las interacciones del sistema, el historial de conversaciones y las respuestas de las herramientas. Aplica reglas y políticas de orquestación y prepara las entradas para el LLM. Esta tarea determina qué tipo de llamada LLM realizar.

Este paso es donde ocurre la "inteligencia" de la orquestación. La tarea del agente garantiza que el LLM reciba todo el contexto que necesita para tomar decisiones informadas.

0.1.0:WatsonxChatModel.chat La llamada real al LLM, donde recibe la instrucción completa y decide si llamar a una herramienta, pedir aclaraciones o producir una respuesta directa. Genera la respuesta, ya sea en texto o mediante llamadas estructuradas a herramientas.

Este paso es el paso de "pensamiento" en el que el modelo procesa la información y toma decisiones. Los problemas de uso de tokens, latencia y calidad se derivan de esta tarea. Si su agente es lento o caro, este paso suele ser la causa principal.

0.2:answer : el paso final de la cadena toma el output del LLM y lo formatea para su entrega. Esta tarea convierte el output del LLM en el formato de respuesta final y aplica cualquier regla de postprocesamiento o formato. Por último, devuelve la respuesta a la interfaz de chat.

Esta tarea garantiza que el usuario reciba una respuesta con el formato correcto. Si las respuestas aparecen truncadas o con un formato incorrecto, este es el paso en el que debe investigar.

Resumen del flujo de trabajo de tareas

Para resumir el flujo de trabajo completo:

El router decide cómo manejar la petición El agente prepara el contexto y la lógica de orquestación El LLM genera la respuesta o las llamadas a herramientas Formatea la respuesta y devuelve el output final