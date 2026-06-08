Cree un agente de IA listo para la producción con watsonx Orchestrate

El ciclo de vida de desarrollo de agentes (ADLC) proporciona un marco estructurado para diseñar, desarrollar, implementar y mejorar continuamente los agentes de IA en entornos empresariales.

Los agentes de IA son sistemas basados en datos y probabilísticos cuyo comportamiento evoluciona en función de los datos, el uso y el contexto. Como resultado, deben gestionarse como sistemas continuos en lugar de implementaciones únicas.

El ciclo de vida sigue una secuencia iterativa:

Planificar → Construir → Probar → Implementar → Monitorizar → Operar

Cada fase garantiza que el agente siga siendo fiable, escalable, observable y adaptable a los requisitos cambiantes.

En esta implementación, la atención se centra en la fase de construcción de la ADLC.

La fase de construcción se centra en transformar el caso de uso empresarial planificado en un agente de IA funcional y listo para producción utilizando IBM Watsonx Orchestrate.

El agente se crea primero con un rol operativo y un objetivo empresarial claramente definidos alineados con el caso de uso de la empresa. Las fuentes de conocimiento empresarial se conectan entonces al agente para permitir un razonamiento fundamentado mediante conjuntos de datos operativos, como los pedidos, el inventario y las reglas empresariales.

Un flujo de trabajo agéntico se configura como la capa de orquestación para admitir el razonamiento en varios pasos, el análisis operativo y la generación de recomendaciones. El flujo de trabajo procesa la entrada del usuario, analiza los pedidos retrasados y las condiciones del inventario, aplica reglas empresariales y genera recomendaciones explicables.

El comportamiento del agente se define mediante instrucciones empresariales estructuradas que guían cómo el agente interpreta consultas operativas, invoca flujos de trabajo, aplica lógica de negocio y genera respuestas fundamentadas.

El flujo de trabajo establece un pipeline de ejecución operativa completa que abarca,

Entrada de usuario → Análisis de pedidos → Análisis de inventario → Evaluación de reglas empresariales → Generación de recomendaciones → Output

A continuación, la solución se valida mediante escenarios operativos representativos para garantizar que el agente produce outputs precisos, explicables y estructurados de acuerdo con los requisitos operativos de la empresa.