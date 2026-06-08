Cree un agente de IA listo para la producción con watsonx Orchestrate

El ciclo de vida de desarrollo de agentes (ADLC) proporciona un marco estructurado para diseñar, desarrollar, implementar y mejorar continuamente los agentes de IA en entornos empresariales.
Los agentes de IA son sistemas basados en datos y probabilísticos cuyo comportamiento evoluciona en función de los datos, el uso y el contexto. Como resultado, deben gestionarse como sistemas continuos en lugar de implementaciones únicas.
El ciclo de vida sigue una secuencia iterativa:
Planificar → Construir → Probar → Implementar → Monitorizar → Operar
Cada fase garantiza que el agente siga siendo fiable, escalable, observable y adaptable a los requisitos cambiantes.
En esta implementación, la atención se centra en la fase de construcción de la ADLC.
La fase de construcción se centra en transformar el caso de uso empresarial planificado en un agente de IA funcional y listo para producción utilizando IBM Watsonx Orchestrate.
El agente se crea primero con un rol operativo y un objetivo empresarial claramente definidos alineados con el caso de uso de la empresa. Las fuentes de conocimiento empresarial se conectan entonces al agente para permitir un razonamiento fundamentado mediante conjuntos de datos operativos, como los pedidos, el inventario y las reglas empresariales.
Un flujo de trabajo agéntico se configura como la capa de orquestación para admitir el razonamiento en varios pasos, el análisis operativo y la generación de recomendaciones. El flujo de trabajo procesa la entrada del usuario, analiza los pedidos retrasados y las condiciones del inventario, aplica reglas empresariales y genera recomendaciones explicables.
El comportamiento del agente se define mediante instrucciones empresariales estructuradas que guían cómo el agente interpreta consultas operativas, invoca flujos de trabajo, aplica lógica de negocio y genera respuestas fundamentadas.
El flujo de trabajo establece un pipeline de ejecución operativa completa que abarca,
Entrada de usuario → Análisis de pedidos → Análisis de inventario → Evaluación de reglas empresariales → Generación de recomendaciones → Output
A continuación, la solución se valida mediante escenarios operativos representativos para garantizar que el agente produce outputs precisos, explicables y estructurados de acuerdo con los requisitos operativos de la empresa.
El agente de IA está diseñado para apoyar a los equipos de operaciones de comercio electrónico mediante el análisis de los datos de los pedidos y el inventario para identificar los retrasos, determinar las causas raíz y recomendar medidas correctivas.
Un agente de IA es un sistema capaz de comprender la entrada del usuario, recuperar datos relevantes, aplicar el razonamiento y generar resultados que se pueden ejecutar. En entornos empresariales, los agentes operan dentro de flujos de trabajo estructurados e interactúan con los sistemas empresariales para ofrecer perspectivas coherentes y explicables.
Los equipos de operaciones suelen enfrentarse a desafíos como retrasos en las entregas, escasez de stock y visibilidad limitada sobre las causas raíz. Estos desafíos suelen requerir una investigación manual en varios sistemas, lo que se traduce en ineficiencias y retrasos en la toma de decisiones.
Cuando un usuario envía una consulta como "¿Por qué se retrasan los pedidos del iPhone 14?"
El agente realiza la siguiente secuencia:
El agente sigue un flujo de ejecución estructurado:
Consulta de usuario → Comprensión de la intención → Invocación de herramientas → Repositorio de conocimientos de Astra DB → Recuperación semántica → Evaluación de reglas empresariales → Generación de recomendaciones → Respuesta estructurada → Output final
¿Por qué es importante este enfoque?
Este enfoque combina datos empresariales, reglas empresariales y razonamiento estructurado para producir outputs fiables y explicables. Al basar las respuestas en datos reales y aplicar un flujo de trabajo coherente, el agente garantiza la precisión y minimiza las conclusiones no respaldadas. Los resultados estructurados permiten la evaluación, monitorización e integración con sistemas posteriores.
Esto hace que la solución sea adecuada para entornos empresariales en los que la coherencia, la trazabilidad y la fiabilidad son esenciales.
Esta implementación proporciona un agente de IA listo para producción que:
Al completar esta implementación, podrás
Paso 1: Preparar los datos de muestra
Se crean conjuntos de datos estructurados (pedidos e inventario) para simular sistemas empresariales. Estos conjuntos de datos permiten al agente recuperar y analizar valores reales como retrasos, niveles de stock y distribución en almacén. Las reglas empresariales definen cómo el agente interpreta estos datos para identificar la causa raíz.
orders_data.csv
order_id,product,order_date,delivery_date,status,delay_days,warehouse
1001,iPhone 14,2026-04-01,2026-04-05,delayed,4,WH1
1002,iPhone 14,2026-04-02,2026-04-06,delayed,4,WH1
1003,iPhone 14,2026-04-03,2026-04-07,delayed,4,WH2
1004,iPhone 14,2026-04-04,2026-04-08,delayed,4,WH2
1005,Samsung S23,2026-04-01,2026-04-03,delivered,0,WH1
1006,Samsung S23,2026-04-02,2026-04-04,delivered,0,WH2
1007,Pixel 8,2026-04-01,2026-04-06,delayed,5,WH3
1008,Pixel 8,2026-04-02,2026-04-07,delayed,5,WH3
1009,Pixel 8,2026-04-03,2026-04-05,delivered,0,WH3
1010,OnePlus 12,2026-04-01,2026-04-02,delivered,0,WH1
1011,OnePlus 12,2026-04-02,2026-04-06,delayed,4,WH2
1012,OnePlus 12,2026-04-03,2026-04-07,delayed,4,WH2
inventory_data.csv
product,stock,warehouse,reorder_level
iPhone 14,0,WH1,20
iPhone 14,0,WH2,20
Samsung S23,50,WH1,15
Samsung S23,40,WH2,15
Pixel 8,10,WH3,25
OnePlus 12,5,WH2,15
business_rules.txt
If stock = 0 → stockout issue
If delay_days > 3 → logistics issue
If multiple delayed orders (>2) → supply chain issue
If stock < reorder_level → replenishment needed
If delays across multiple warehouses → systemic issue
Estos conjuntos de datos de muestra actúan como una representación simplificada de los sistemas operativos empresariales. En esta implementación, la información estructurada sobre pedidos, inventarios y reglas empresariales se transforma en documentos de conocimiento en lenguaje natural y se almacena en Astra DB. Este repositorio vectorial externo permite la recuperación semántica y ofrece una arquitectura de generación aumentada por recuperación (RAG) más realista en comparación con los enfoques estáticos basados en archivos.
Paso 2: Cree el agente
Vaya a Crear → Agentes y seleccione Crear agente.
Se crea un agente en watsonx Orchestrate con un nombre y una descripción definidos. Esto establece el propósito del agente como asesor de pedidos e inventarios, responsable de analizar datos y proporcionar recomendaciones.
Nombre: Asesor de pedidos e inventario
Descripción: agente de IA que analiza datos de pedidos e inventario para identificar retrasos, determinar causas raíz y recomendar acciones correctivas.
Paso 3: Añadir conocimiento empresarial mediante Astra DB
Vaya a Conocimiento → Añadir fuente y seleccione Astra DB como repositorio de conocimiento de la empresa.
En lugar de depender de archivos estáticos durante el tiempo de ejecución, el agente de IA utiliza Astra DB como una base de datos vectorial externa para almacenar y recuperar conocimiento operativo.
Los conjuntos de datos operativos preparados anteriormente, incluidos pedidos, inventario y reglas empresariales, se transforman en documentos de conocimiento en lenguaje natural y se cargan en una colección habilitada por vectores en Astra DB. Estos documentos representan colectivamente el conocimiento operativo requerido por el agente de IA para comprender los retrasos en los pedidos, la escasez de inventario, la distribución del almacén y las políticas comerciales.
Los ejemplos de los conocimientos almacenados en el repositorio incluyen la información sobre pedidos retrasados, la disponibilidad de las existencias, las condiciones del almacén, las interrupciones logísticas y las normas operativas. Este repositorio actúa como memoria empresarial para el agente de IA.
Se crea una colección habilitada por vectores en Astra DB y se generan incrustaciones de documentos para soportar la búsqueda semántica. Durante el tiempo de ejecución, IBM watsonx Orchestrate consulta Astra DB para recuperar los registros operativos más relevantes en función de la solicitud del usuario. A continuación, el agente utiliza la información recuperada para realizar un razonamiento fundamentado y generar recomendaciones explicables.
El repositorio contiene información relacionada con:
Una vez cargados los documentos de conocimiento en Astra DB, el repositorio se conecta a IBM watsonx Orchestrate y se configura como fuente de conocimiento empresarial para el Order and Inventory Advisor.
El repositorio admite los modos de búsqueda por palabra clave, vectorial e híbrida, lo que permite recuperar de forma eficaz la información empresarial estructurada y no estructurada. Esta capacidad permite al agente recuperar el conocimiento operativo relevante y generar respuestas basadas únicamente en datos empresariales fundamentados.
Las instrucciones detalladas para configurar la conexión Astra DB, la autenticación, la selección del espacio de claves, los modos de incrustación, los modos de búsqueda y las asignaciones de campos están disponibles en la documentación de IBM:
Conexión a un repositorio de contenidos de Astra DB: https://www.ibm.com/docs/en/watsonx/watson-orchestrate/base?topic=agents-connecting-astra-db-content-repository
Un nombre de conocimiento descriptivo y una descripción del repositorio están configurados para proporcionar un contexto adicional al agente de IA.
Nombre del conocimiento:
Repositorio de pedidos e inventario de Astra
Descripción:
Repositorio de conocimiento empresarial que contiene registros de pedidos, información de inventario, detalles de distribución en almacén, información logística y reglas operativas de negocio utilizadas por el Order and Inventory Advisor. El repositorio permite la recuperación semántica y las recomendaciones operativas fundamentadas.
El agente de IA utiliza la recuperación selectiva de este conocimiento empresarial básico para identificar los pedidos retrasados, detectar la escasez de existencias, analizar los riesgos del almacén y evaluar las reglas empresariales operativas. Las recomendaciones se generan únicamente a partir del conocimiento recuperado, asegurando que las respuestas sean explicables y se alineen con los requisitos de gobierno empresarial.
Esta base mejora la precisión de la respuesta, la fiabilidad operativa y la explicabilidad, al garantizar que todas las perspectivas generadas se deriven exclusivamente del conocimiento de la empresa, en lugar de suposiciones sin fundamento.
Al utilizar Astra DB como repositorio vectorial externo, la solución sigue una arquitectura de generación aumentada por recuperación (RAG) y demuestra cómo IBM watsonx Orchestrate puede integrarse con repositorios de conocimiento empresarial para ofrecer inteligencia operativa escalable, explicable y lista para producción.
Paso 4: Añadir un conjunto de herramientas
Acceda a Conjunto de herramientas→ Añadir herramienta en la pantalla de configuración del agente y seleccione Flujo de trabajo agéntico como herramienta operativa de la empresa.
El flujo de trabajo agéntico actúa como el motor de orquestación responsable de gestionar la interacción con el usuario, el razonamiento operativo, el análisis del conocimiento empresarial y la generación de recomendaciones. Este flujo de trabajo permite al agente de IA realizar un razonamiento de varios pasos para analizar los pedidos retrasados, la escasez de inventario, los riesgos del almacén y la evaluación de las reglas empresariales.
Configure el flujo de trabajo con los siguientes detalles:
Nombre: flujo de trabajo de análisis de retrasos de pedidos
Descripción: Flujo de trabajo para analizar pedidos retrasados, escasez de inventario, riesgos logísticos y reglas empresariales utilizando conocimientos empresariales fundamentados.
Una vez añadido, el flujo de trabajo pasa a estar disponible dentro del conjunto de herramientas del agente y puede invocarse automáticamente durante las conversaciones del usuario. El agente utiliza este flujo de trabajo para procesar consultas operativas, recuperar perspectivas empresariales fundamentadas, aplicar reglas empresariales y generar recomendaciones explicables.
Paso 4.1: Configurar actividades del flujo de trabajo
Dentro del flujo de trabajo agéntico, configure un pipeline de razonamiento operativo de varias etapas utilizando actividades de instrucciones generativas y etapas de interacción con el usuario.
El flujo de trabajo comienza con una etapa de recopilación de entradas del usuario en la que el usuario proporciona una consulta operativa relacionada con el producto, como:
¿Por qué se retrasan los pedidos del iPhone 14?
La primera fase, Introducir consulta de producto, recoge la consulta operativa del usuario. Esta entrada se pasa luego a la cadena de razonamiento de IA para el análisis empresarial.
La segunda etapa, Análisis de retrasos en los pedidos, evalúa los pedidos retrasados, los plazos de entrega, los patrones de distribución en el almacén y los riesgos relacionados con la logística. Esta etapa ayuda a identificar cuellos de botella operativos y retrasos en los envíos.
La tercera fase, Análisis del inventario, evalúa la disponibilidad de existencias, los niveles de stock, los umbrales de reposición y las condiciones de reabastecimiento. Esta etapa ayuda a detectar la escasez de inventario y los riesgos operativos relacionados con el inventario.
La cuarta etapa, Aplicar reglas empresariales, aplica reglas operativas empresariales predefinidas a los datos de pedidos e inventario analizados. El flujo de trabajo evalúa condiciones como problemas de falta de stock, retrasos logísticos, necesidades de reposición y problemas sistémicos en la cadena de suministro.
La quinta etapa, Generar recomendación, genera recomendaciones operativas explicables, acciones correctivas, sugerencias de monitorización y outputs estructurados basados en las causas raíz identificadas.
La etapa final, Output, muestra el análisis operativo generado y las recomendaciones al usuario.
El lienzo de flujo de trabajo subido muestra todo el proceso de orquestación empresarial implementado en IBM watsonx Orchestrate.
Este diseño de flujo de trabajo permite el razonamiento de IA en múltiples pasos, el análisis empresarial fundamentado, las recomendaciones explicables, la orquestación modular y la inteligencia operativa lista para la producción mediante watsonx Orchestrate.
Paso 5: Configurar el comportamiento del agente
Vaya a la sección Comportamiento del agente de IA y defina las instrucciones de comportamiento operativo empresarial. Esta configuración controla cómo razona el agente de IA, recupera el conocimiento empresarial, invoca el flujo de trabajo conectado y genera recomendaciones operativas.
Añada la siguiente instrucción de comportamiento:
Es usted un asistente de IA de operaciones empresariales especializado en gestión de pedidos, análisis de inventario, monitorización logística y optimización de la cadena de suministro.
### Responsabilidades
### Instrucciones
### Gestión de errores
Si no se encuentra ningún producto, pedido, artículo de inventario o registro de almacén coincidente:
Estado: No hay datos disponibles
Mensaje: No se encontraron registros coincidentes en los datos disponibles.
Recomendación: Verifique los criterios de búsqueda y vuelva a intentarlo.
### Formato de respuesta
Para un análisis exitoso, utilice la siguiente estructura:
Estado: Éxito
Resumen:
<brief overview>
Principales conclusiones:
Recomendaciones:
La capa de comportamiento actúa como la política de razonamiento empresarial que guía cómo el agente de IA interpreta las consultas operativas y genera respuestas dentro de watsonx Orchestrate.
Paso 5: Probar el agente
Tras configurar los conocimientos empresariales, las instrucciones de comportamiento y el flujo de trabajo agéntico, el agente de IA se valida mediante la interfaz Talk to agent de IBM watsonx Orchestrate. Los usuarios pueden enviar consultas operativas como:
“¿Por qué se están retrasando los pedidos del iPhone 14?”
El agente recupera el conocimiento operativo relevante del repositorio Astra DB conectado, ejecuta el flujo de trabajo configurado, analiza la información de pedidos e inventario, aplica reglas comerciales operativas, identifica la escasez de existencias y los problemas logísticos, y genera recomendaciones fundamentadas con un razonamiento explicable. La interfaz de pruebas también permite a los desarrolladores monitorizar la ejecución del flujo de trabajo, validar la precisión de la respuesta y evaluar la preparación de la producción antes de la implementación.
**Análisis de la causa raíz de los retrasos en los pedidos del iPhone 14**
Estado: Éxito
Resumen: Cuatro pedidos de iPhone 14 (IDs 1001-1004) están actualmente retrasados cuatro días. Los retrasos se atribuyen a la falta de stock en los centros de cumplimiento principales WH1 y WH2.
Conclusiones clave:
Recomendaciones:
En este tutorial, hemos desarrollado un agente de IA listo para producción con watsonx Orchestrate y Astra DB. La solución combina fundamentos de conocimiento empresarial, ejecución de flujo de trabajo agéntico, razonamiento operativo de reglas empresariales y generación de recomendaciones explicables para analizar pedidos retrasados, escasez de inventario y cuellos de botella en la cadena de suministro.
La solución demuestra cómo los sistemas de IA empresarial pueden apoyar la toma de decisiones operativas mediante un razonamiento explicable, un diseño de flujo de trabajo modular y principios de arquitectura listos para la producción.
El agente de IA también se alinea con el Ciclo de Vida del Desarrollo del Agente (ADLC) al apoyar las fases del ciclo de vida de la IA empresarial, incluyendo pruebas, implementación, monitorización y optimización continua del flujo de trabajo.
Se pueden implementar las siguientes mejoras para ampliar aún más la solución de IA empresarial.
La fase de planificación define el objetivo operativo de la empresa, mientras que la fase de construcción permite la ejecución inteligente de flujos de trabajo utilizando fundamentos de conocimiento empresarial, razonamiento de reglas de negocio y análisis operativo explicable. Esta implementación demuestra cómo IBM watsonx Orchestrate puede usarse para construir agentes de IA empresariales listos para producción capaces de ofrecer soluciones escalables, explicables y operativamente fiables.
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