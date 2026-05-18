¿Qué es la gestión de agentes de IA?

Los agentes de IA están cambiando la forma en que operan las organizaciones. Los clientes de Salesforce señalan que los agentes y asistentes de IA están generando un ROI elevado en los departamentos de TI, ventas y servicio de atención al cliente.2 A medida que los agentes asumen responsabilidades más amplias, las organizaciones necesitan estructuras más claras para coordinar su actividad y gestionar la forma en que interactúan con los empleados y los sistemas.

El avance hacia la IA agéntica también cambia la forma en que las empresas conciben la supervisión operativa. Los sistemas de software tradicionales son predecibles y tienen un alcance bien definido. Los agentes de IA operan con mayor flexibilidad porque pueden interpretar objetivos, hacer recomendaciones e interactuar con múltiples herramientas en tiempo real. Esta flexibilidad mejora la eficiencia y, al mismo tiempo, introduce complejidad. Las organizaciones necesitan formas centralizadas de monitorizar el comportamiento, gestionar los permisos y mantener la visibilidad en grandes redes de agentes.

Cada vez más empresas se están pasando a sistemas multiagente. Los distintos departamentos pueden implementar agentes especializados en finanzas, atención al cliente, seguridad o análisis de datos. Con el tiempo, estos sistemas pueden fragmentarse si cada equipo gestiona los agentes de forma independiente. Una capa de gestión ayuda a las organizaciones a crear modelos de gobierno coherentes, estándares operativos compartidos y supervisión centralizada en todos los departamentos y plataformas.

Los entornos multiagente están dando lugar a nuevas responsabilidades para los equipos de TI, seguridad, cumplimiento y plataformas. En algunas organizaciones, los grupos de gobierno de la IA se están ampliando para incluir la supervisión de la orquestación de agentes, la gestión de identidades y las operaciones del ciclo de vida. A medida que crece la adopción, la gestión de agentes de IA se convierte en parte de la infraestructura más amplia que respalda las operaciones empresariales y las iniciativas de IA a largo plazo.

Es probable que la importancia de la gestión de los agentes de IA aumente a medida que las organizaciones los integren más profundamente en sus procesos de actividad principales. La gestión de los agentes de IA ayudará a las organizaciones a mantener el control sobre ecosistemas de agentes cada vez más complejos y respaldará sus esfuerzos generales de transformación empresarial.